WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2

Les alchimistes et les ingénieurs auront un peu plus de travail en saison 2 de WoW Midnight avec l'ajout de nouveaux consommables.

Depuis le lancement de WoW Midnight, les joueurs achètent ou préparent régulièrement des flacons de combat ainsi que les potions Potentiel de la Lumière et Potion de témérité, dans l'optique d'être toujours plus performant en donjon mythique ou en raid. La saison 2 viendra ajouter plusieurs recettes, ainsi qu'un gadget inédit.

3 recettes supplémentaires pour les alchimistes en saison 2 de WoW Midnight

Pour atteindre son pic de puissance sur WoW Midnight, il est impératif de toujours avoir des consommables dans son inventaire, et la saison 2 vous permettra de disposer de 3 potions supplémentaires, dont une de soins plus intéressante que la traditionnelle Potion de soins de Lune-d'Argent. En effet, vous pourrez vous sauver la mise en faisant appel à la Concentrated Silvermoon Health Potion, une amélioration directe de la concoction classique, qui sera d'ailleurs toujours utile mais en tant que composant.

En plus de cela, la potion Liquid Luster se révélera très utile pour certaines spécialisations. Bien qu'elle ressemble à celle de témérité, son effet pourra atteindre une valeur similaire, tout comme le buff qu'elle accorde. Cela représentera environ une minute d'efficacité. Enfin, la potion Alluring Nostrum sera une version multicible de la Potion de fanatisme.

Notez que les 3 recettes pourront être acquises auprès de Jan'sari the Watchful ou Skull of Er'inye sur l'île annelée, la nouvelle zone de la saison 2 de Midnight. Il vous suffira de dépenser un peu d'Aplomb et des Marne de Lumière du Vide pour celle du Liquid Luster.

Des chutes plus lentes avec le gadget R0CKY

Si vous avez joué sur Mists of Pandaria, vous regrettez peut-être le fameux Planeur gobelin, qui vous évitait de tomber de très haut. La seconde saison de Midnight proposera un objet similaire, le gadget R0CKY, qui ajoute un effet de chute lente sur votre casque. Les ingénieurs pourront en fabriquer, pour eux comme pour ceux qui ne partagent pas ce métier, via le R0CKY-To-Go. Toutefois, pour obtenir le plan, vous devrez faire preuve de patience et pêcher une Thalassian Recipe in a Bottle.

La saison 2 de WoW Midnight arrivera probablement courant août 2026, alors n'hésitez pas à optimiser vos professions en faisant par exemple l'acquisition d'outils épiques, la demande risque d'exploser !