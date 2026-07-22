WoW : Une suspicion de triche majeure observée dans Point-nexus Xenas en clé 23

Un GM serait intervenu dans un Point-nexus Xenas en 23 pour exécuter quelques créatures et le boss final du donjon. Blizzard a ouvert une enquête tout de suite après que les faits aient été rapportés en juillet 2026.

À l'approche de la fin de la première saison de WoW Midnight, la pression monte pour faire partie des joueurs les plus performants en donjon mythique et décrocher ainsi les récompenses associées. En juillet 2026, nos confrères de Wowhead ont rapporté un potentiel cas de triche dans Point-nexus Xenas, sur lequel Blizzard s'est mis à enquêter immédiatement.

Un GM aurait apporté une aide frauduleuse pour compléter un donjon mythique en 23

Le 22 juillet 2026, la communauté de WoW s'est enflammée sur Reddit à la suite de la publication d'une observation étonnante. L'utilisateur "Acrobatic_Pianist688" a en effet remarqué dans les logs d'une streameuse une irrégularité notable. Un Point-nexus Xenas 23 qui semblait très mal engagé a su être terminé dans les temps, mais grâce à l'emploi de sorts a priori propres à ceux des GM, Death Touch.

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Avant toute chose, je précise que je n'ai aucune idée si le titre est exact concernant la streameuse mentionnée. En revanche, j'ai vérifié les VODs et elle n'était effectivement pas en stream au moment où cette clé a été réalisée. Je suis également quasiment certain qu'un GM (Game Master) était présent dans le donjon pendant toute la durée du run, simplement en train d'observer et d'attendre. Aujourd'hui, en parcourant quelques logs de donjons Mythique+, je suis tombé sur quelque chose d'assez étrange. Une clé miraculeuse ! Sur le papier, elle n'avait aucune chance d'être terminée dans les temps : le groupe avait énormément de retard, et pourtant il a réussi à renverser la situation au dernier moment. Ma surprise a été encore plus grande lorsque je n'ai pas réussi à comprendre comment un ennemi avait pu mourir aussi rapidement. En regardant les logs plus en détail, j'ai découvert qu'un GM avait utilisé Death Touch.

En vérifiant les logs, nous pouvons observer plusieurs occurrences de sorts douteux, qui auraient ainsi exécuté certains ennemis, y compris le boss final Lothraxion. Selon l'auteur de la publication, il ne pourrait s'agir que de l'intervention d'un GM.

Blizzard prend le relais

Selon Wowhead, le créateur de contenu "Growl" a interviewé l'un des membres du groupe sur Twitch. Ce dernier a alors livré un récit allant dans le sens de l'hypothèse énoncée sur Reddit. Les concernés seraient amis, hormis le tank, et cette clé devait lui permettre d'acquérir son titre. Durant le donjon, ils étaient en vocal, avec une tierce personne remplissant le rôle de GM. En réalisant qu'il ne terminerait pas l'instance à temps, ils auraient demandé un coup de main à ce dernier.

Bien entendu, nous ne pouvons confirmer cette information pour l'instant. Blizzard a déclaré être en train d'enquêter en profondeur à ce sujet le 22 juillet 2026, étant donné que le développeur ne tolère aucune triche sur WoW. Même si cela paraît peu probable, il se pourrait qu'il s'agisse d'un bug ou de logs modifiées.

Si la triche est avérée, nous espérons de tout cœur que de lourdes sanctions seront prises. Il n'est pas acceptable que des joueurs puissent bénéficier d'une aide grossière dans le cadre d'une compétition aussi exigeante. Qui plus est, si des logs ont été prises par mégarde pendant cette potentielle triche, qu'en est-il des donjons non enregistrés ? Le doute et l'indignation sont plus que permis, mais avant de crier au scandale, il faudra attendre le verdict de Blizzard.