WoW : Quelle est la date de sortie de la mise à jour 12.0.5 de Midnight ?

Retrouvez des informations relatives à la date de déploiement de la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight dans cet article.
WoW
Midnight est disponible depuis le début du mois de mars 2026, et la première saison a été lancée dans la foulée. Les joueurs peuvent ainsi parcourir 3 raids et relever chaque semaine le défi des donjons mythiques, tout en participant aux activités habituelles, comme le PvP ou le farming. En attendant le patch de milieu de saison qui amènera un raid supplémentaire, Blizzard prévoit une petite mise à jour,
la 12.0.5,
dont la date de sortie
est désormais connue.
Quand va sortir le patch 12.0.5 de WoW ?
Un peu plus d'un mois après le lancement de la saison 1 de WoW Midnight
, une mise à jour de contenu sera déployée. En effet, la date de sortie du patch 12.0.5 a été fixée au mercredi 22 avril 2026
en France.
Il introduira plusieurs nouveautés, dont des batailles contre les forces du Vide, les assauts du Vide,
à mener dans le Bois des chants éternels et à Zul'Aman, ainsi que des instances spéciales, les sites rituels
. Ces dernières contribueront au remplissage de la Grande chambre forte, comme les Gouffres et la Traque.
Par ailleurs, les amateurs de cosmétiques pourront s'adonner à un cache-cache géant
dans Lune-d'Argent à travers les duels de décoration
, et les pêcheurs seront conviés à l'événement de la pêche des abysses
.
Tous les joueurs auront enfin l'opportunité d'optimiser encore plus leur équipement grâce à la Forge du Vide
, en améliorant un peu plus leurs armes et leurs bijoux. Les jets bonus
feront aussi leur grand retour, de quoi protéger les plus malchanceux d'entre vous de la frustration de ne jamais obtenir l'équipement manquant.
Qui plus est, ce patch pourrait introduire une possible respécialisation des points de connaissance des métiers
, une première qui pourrait soulager de nombreux joueurs. Rendez-vous donc le mercredi 22 avril 2026 sur WoW Midnight
, le jour de la réinitialisation hebdomadaire, pour découvrir toutes les nouveautés de la mise à jour 12.0.5
.
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