WoW : Quelle est la date de sortie de l'île aux Sirènes (Siren Island) ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2024 à 11h17
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la nouvelle zone de WoW The War Within, l'île aux Sirènes.
WoW : Quelle est la date de sortie de l'île aux Sirènes (Siren Island) ?
La prochaine mise à jour de contenu mineure de WoW The War Within sera la 11.0.7. Ce patch sera surtout synonyme de l'ouverture d'une zone inédite sur le MMORPG, l'île aux Sirènes. Retrouvez les détails concernant la date de sortie de Siren Island dans cet article. 

Quand va sortir l'île aux Sirènes avec le patch 11.0.7 sur WoW ?

Au début du mois de novembre 2024, Blizzard annonçait qu'une nouvelle zone serait ajoutée à The War Within, l'île aux Sirènes. Localisée dans un océan tempétueux, elle regorgera de nombreux mystères, et les joueurs devront participer à diverses activités pour accumuler du fer béni par la flamme, une monnaie propre à ces lieux étranges.

Miniature vidéo

Votre aventure sur l'île aux Sirènes pourra commencer avant la fin de l'année, puisque la date de sortie de la zone et donc du patch 11.0.7 a été fixée au mercredi 18 décembre en Europe et en France. À compter de la réinitialisation hebdomadaire, vous pourrez démarrer les quêtes d'introduction pour débloquer l'anneau probablement BIS du Diadème de Cyrcé. Cependant, il vous faudra 6 semaines pour être en mesure de bénéficier de sa pleine puissance, et ce délai sera aussi celui à respecter pour pouvoir faire usage du vol dynamique sur l'île.

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En effet, vous devrez d'abord vous déplacer à dos de votre monture terrestre et vous servir des grappins disposés à proximité des hauteurs, avant de pouvoir être autorisé à voler à partir du 29 janvier 2025. Quelques quêtes seront à compléter pour y parvenir, mais au regard du délai imposé, vous aurez largement le temps de vous y préparer. 

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D'ailleurs, achever ces quêtes vous permettra d'en apprendre un peu plus sur le Kirin Tor à la suite de la chute de Dalaran, et de participer à de nouveaux donjons des Marcheurs du Temps.

Rendez-vous donc le mercredi 18 décembre 2025 pour découvrir tous les secrets de la mystérieuse île aux Sirènes.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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