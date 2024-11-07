WoW : Comment voler sur l'Île aux Sirènes ?

La zone de l'Île aux Sirènes sera disponible sur WoW avec le patch 11.0.7. Découvrez comment voler sur les lieux dans cet article.
En novembre 2024, Blizzard annonçait l'ajout d'une nouvelle zone sur WoW
The War Within, Siren Island (l'Île aux Sirènes)
. À première vue, lorsque le PTR du patch 11.0.7 s'est rendu disponible, il apparaissait qu'il n'était pas possible d'avoir recours à une monture volante à cet endroit. Des joueurs ont pourtant découvert quelques jours plus tard que Blizzard avait ajouté une solution pour contourner le problème, et donc d'être en droit de voler sur l'Île aux Sirènes
.
Comment utiliser une monture volante sur l'Île aux Sirènes sur WoW ?
Pour le plus grand bonheur des joueurs de WoW
, il sera possible de voler sur l'Île aux Sirènes
, la prochaine zone à ouvrir sur The War Within. Celle-ci ne sera accessible qu'à partir du déploiement de la mise à jour 11.0.7, mais nous savons déjà comment débloquer les montures volantes
dans cet endroit particulier, localisé au cœur d'un océan tempétueux.
Au cours de vos aventures sur l'Île des Sirènes
, vous accomplirez d'abord quelques quêtes d'introduction pour obtenir votre anneau (probablement BIS), le Diadème de Cyrcé
. Or, la dernière quête de la série octroyant cette pièce, intitulée « Circé serait si fière »
, accordera également une récompense de taille, puisqu'elle vous permettra d'apprendre à maîtriser les vents de l'Île pour pouvoir y utiliser votre monture volante.
Il vous suffira donc de la compléter pour prendre votre envol avec le vol dynamique. Cette information doit cependant être quelque peu relativisée à l'heure actuelle, puisqu'il s'agit du résultat d'une expérience menée sur le PTR en novembre 2024
, soit plusieurs semaines avant la sortie officielle de la mise à jour 11.0.7, et partagée par les joueurs par l'intermédiaire du site spécialisé Wowhead. Notez que le vol dans cette zone ne sera possible que 6 semaines après sa sortie.
Notez aussi que même en ayant achevé la quête, vous ne pourrez pas voler sur l'Île aux Sirènes en cas de tempête
à cause du debuff « Seafury Tempest ». Il vous faudra donc employer une monture terrestre à ce moment, et ne pas hésiter à vous servir des grappins pour faciliter vos déplacements dans les hauteurs de la zone.
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