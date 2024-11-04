WoW : Une nouvelle zone va ouvrir, l'Île des Sirènes

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 novembre 2024 à 13h25
La mise à jour 11.0.7 de WoW The War Within va introduire une nouvelle zone, Siren Island (l'île des Sirènes).
WoW : Une nouvelle zone va ouvrir, l'Île des Sirènes
Un nouveau chapitre va commencer sur WoW The War Within avec le patch 11.0.7, qui sera déployé en début d'année 2025. Cette mise à jour mineure de contenu amènera notamment une nouvelle zone, l'Île des Sirènes (Siren Island).

L'Île des Sirènes débarque avec le patch 11.0.7 de WoW

Blizzard a annoncé l'arrivée de la mise à jour de contenu 11.0.7 en 2025, qui introduira surtout la zone de Siren Island, l'Île des Sirènes. Cette île autrefois peuplée par les Titans pour miner de l'Azerite, sera située dans l'océan, à un endroit propice aux orages et à la tempête. Après une explosion ayant indiqué son existence à l'heure de The War Within, les joueurs pourront s'y aventurer pour élucider de nombreux mystères et acquérir du fer béni par la flamme. Cette monnaie sera à employer pour acheter des montures, des mascottes, de l'équipement, des transmogrifications et un anneau puissant, le diadème de Cyrcé. De plus, elle vous servira à invoquer 3 boss inédits sur les les lieux permettant d'obtenir des récompenses uniques.

Miniature vidéo

Seul bémol, le vol normal ou dynamique ne sera pas autorisé sur l'Île des Sirènes pendant une tempête, si bien que vous n'aurez d'autre choix que d'avoir recours à une monture terrestre. Néanmoins, pour faciliter vos déplacements, des grappins seront disposés à divers endroits sur les lieux pour que vous puissiez atteindre les hauteurs.

grappin-siren-island
Pour les utiliser, vous devrez d'abord les acheter un Propulseur personnel expérimental en échange de fers bénis par le Flamme, une nouvelle monnaie, obtenable auprès de Sally Vrilleboulon au camp des Brisants des Débris. 

Siren Island n'est pas la seule nouveauté qui sera introduite sur WoW avec le patch 11.0.7, puisque la Battle Royale Plunderstorm fera également son retour pendant quelques semaines. Le PTR est d'ores et déjà disponible, alors n'hésitez pas à vous y aventurer pour découvrir par vous-même ce qui vous attend avec la prochaine mise à jour de contenu de The War Within.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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