WoW MoP : L'archéologie, quelles seront les nouveautés et les récompenses à débloquer avec ce métier en Pandarie ?

Le métier d'archéologue va connaître quelques changements avec la sortie de WoW Classic MoP. Retrouvez des clarifications sur les changements majeurs et la liste des récompenses rares dans cet article.
Lorsque WoW Classic
Mists of Pandaria ouvrira le 22 juillet 2025 en France, les joueurs pourront améliorer leurs métiers jusque 600, et l'archéologie
ne fera pas exception. Cette profession secondaire introduite sur Cataclysm permet de récupérer des artefacts anciens, et certains sont en réalité des mascottes, des jouets, de l'équipement ou même des montures. MoP amènera quelques changements à ce niveau, c'est pourquoi nous vous proposons un aperçu du métier d'archéologue en Pandarie
dans cet article.
Quels changements majeurs arriveront pour les archéologues sur WoW MoP ?
Avec Mists of Pandaria, les archéologues auront la possibilité d'effectuer des recherches sur trois nouvelles races, les Mogus, les Pandarens et les Mantides
, tout en validant des hauts-faits supplémentaires. Comme les continents d'Azeroth, la Pandarie comprendra toujours 4 sites de fouilles actifs
, à la différence qu'à présent, vous pourrez employer Levé
pour récupérer 6 tas de fragments par site au lieu de 3.
Parfois, terminer un site fera apparaître une Ancienne hantise
, une créature laissant tomber des Fragment archéologique mogu
.
Il sera donc plus simple de compléter des découvertes d'artefacts,
d'autant que vous n'aurez plus aucun intérêt à les vendre à un marchand. En effet, ils ne vous rapporteront qu'une pièce d'or, et seront transformés en Artéfact restauré
quand vous aurez 600 points de compétence en archéologie. Ces objets pourront être échangés auprès de Brann Barbe-de-Bronze
contre des fragments de civilisation variés, ou contre d'autres consommables obtenables une fois Exalté avec les Chroniqueurs
:
Par ailleurs, une quête journalière
sera disponible.
Quelles récompenses rares seront disponibles avec l'archéologie sur WoW MoP ?
6 rares artéfacts supplémentaires seront ajoutés en archéologie sur WoW MoP
, 2 par race. Chaque découverte exigera de réunir 180 fragments, mais vous serez toujours autorisé à faire appel à 3 clés.
Ceux qui n'ont pas encore acquis le titre de Professeur
pourront sans doute accéder à cette distinction plus aisément grâce aux artéfacts supplémentaires de MoP. Si vous n'avez toutefois pas l'envie d'attendre plusieurs semaines, n'hésitez pas à consulter la liste des récompenses rares de l'archéologie de Cataclysm dans notre article
pour faire le point sur votre avancée.
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