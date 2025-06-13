WoW MoP : L'archéologie, quelles seront les nouveautés et les récompenses à débloquer avec ce métier en Pandarie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 juin 2025 à 13h41
Le métier d'archéologue va connaître quelques changements avec la sortie de WoW Classic MoP. Retrouvez des clarifications sur les changements majeurs et la liste des récompenses rares dans cet article.
WoW MoP : L'archéologie, quelles seront les nouveautés et les récompenses à débloquer avec ce métier en Pandarie ?
Lorsque WoW Classic Mists of Pandaria ouvrira le 22 juillet 2025 en France, les joueurs pourront améliorer leurs métiers jusque 600, et l'archéologie ne fera pas exception. Cette profession secondaire introduite sur Cataclysm permet de récupérer des artefacts anciens, et certains sont en réalité des mascottes, des jouets, de l'équipement ou même des montures. MoP amènera quelques changements à ce niveau, c'est pourquoi nous vous proposons un aperçu du métier d'archéologue en Pandarie dans cet article.

Quels changements majeurs arriveront pour les archéologues sur WoW MoP ?

Avec Mists of Pandaria, les archéologues auront la possibilité d'effectuer des recherches sur trois nouvelles races, les Mogus, les Pandarens et les Mantides, tout en validant des hauts-faits supplémentaires. Comme les continents d'Azeroth, la Pandarie comprendra toujours 4 sites de fouilles actifs, à la différence qu'à présent, vous pourrez employer Levé pour récupérer 6 tas de fragments par site au lieu de 3. Parfois, terminer un site fera apparaître une Ancienne hantise, une créature laissant tomber des Fragment archéologique mogu.

ancienne-hantise

Il sera donc plus simple de compléter des découvertes d'artefacts, d'autant que vous n'aurez plus aucun intérêt à les vendre à un marchand. En effet, ils ne vous rapporteront qu'une pièce d'or, et seront transformés en Artéfact restauré quand vous aurez 600 points de compétence en archéologie. Ces objets pourront être échangés auprès de Brann Barbe-de-Bronze contre des fragments de civilisation variés, ou contre d'autres consommables obtenables une fois Exalté avec les Chroniqueurs :
Par ailleurs, une quête journalière sera disponible.

Quelles récompenses rares seront disponibles avec l'archéologie sur WoW MoP ?

6 rares artéfacts supplémentaires seront ajoutés en archéologie sur WoW MoP, 2 par race. Chaque découverte exigera de réunir 180 fragments, mais vous serez toujours autorisé à faire appel à 3 clés.
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Ceux qui n'ont pas encore acquis le titre de Professeur pourront sans doute accéder à cette distinction plus aisément grâce aux artéfacts supplémentaires de MoP. Si vous n'avez toutefois pas l'envie d'attendre plusieurs semaines, n'hésitez pas à consulter la liste des récompenses rares de l'archéologie de Cataclysm dans notre article pour faire le point sur votre avancée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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