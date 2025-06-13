WoW MoP : L'archéologie, quelles seront les nouveautés et les récompenses à débloquer avec ce métier en Pandarie ?



le 13 juin 2025 à 13h41 Publié par Amandine Paccou le 13 juin 2025 à 13h41

Le métier d'archéologue va connaître quelques changements avec la sortie de WoW Classic MoP. Retrouvez des clarifications sur les changements majeurs et la liste des récompenses rares dans cet article.