WoW Cataclysm : Les récompenses de l'archéologie, les détails

Découvrez toutes les récompenses rares à obtenir grâce à l'archéologie sur WoW Classic Cataclysm dans cet article.
L'archéologie
a fait son entrée sur WoW Classic
avec Cataclysm, et ce métier secondaire peut vous rapporter beaucoup si vous êtes collectionneur de montures, de mascottes, de jouets ou de hauts-faits. Pour en savoir plus sur les récompenses à récupérer avant la sortie de MoP, nous vous avons listé tous les butins liés à l'archéologie
ci-dessous.
Quelles récompenses sont disponibles avec l'archéologie sur Cataclysm ?
Les artéfacts
découverts par le biais de l'archéologie
sont de nature variée. En découvrir un rare
vous promet une belle récompense
: un jouet, une mascotte, de l'équipement épique lié au compte, une recette ou une monture. Voici les butins que vous pouvez espérer remporter par le biais de l'archéologie sur WoW Classic Cataclysm
:
Kalimdor et Royaumes de l'Est
Archéologie Elfes de la nuit
Archéologie Fossile
Archéologie Nain
Archéologie Tol'vir
Archéologie Troll
Les sites de fouille Troll peuvent aussi être trouvés en Norfendre.
Outreterre
Archéologie Draeneï
Archéologie Orc
Norfendre
Archéologie Vrykul
Archéologie Nérubien
Vous trouverez également des sites de fouille nérubiens dans les Maleterres de l'Est.
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