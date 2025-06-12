WoW Cataclysm : Les récompenses de l'archéologie, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 juin 2025 à 13h34
Découvrez toutes les récompenses rares à obtenir grâce à l'archéologie sur WoW Classic Cataclysm dans cet article.
WoW Cataclysm : Les récompenses de l'archéologie, les détails
L'archéologie a fait son entrée sur WoW Classic avec Cataclysm, et ce métier secondaire peut vous rapporter beaucoup si vous êtes collectionneur de montures, de mascottes, de jouets ou de hauts-faits. Pour en savoir plus sur les récompenses à récupérer avant la sortie de MoP, nous vous avons listé tous les butins liés à l'archéologie ci-dessous.

Quelles récompenses sont disponibles avec l'archéologie sur Cataclysm ?

Les artéfacts découverts par le biais de l'archéologie sont de nature variée. En découvrir un rare vous promet une belle récompense : un jouet, une mascotte, de l'équipement épique lié au compte, une recette ou une monture. Voici les butins que vous pouvez espérer remporter par le biais de l'archéologie sur WoW Classic Cataclysm :

Kalimdor et Royaumes de l'Est

Archéologie Elfes de la nuit
Archéologie Fossile
archeologie-wow-cataclysm-guide
Archéologie Nain
Archéologie Tol'vir
Archéologie Troll
Les sites de fouille Troll peuvent aussi être trouvés en Norfendre.

Outreterre

Archéologie Draeneï 
Archéologie Orc

Norfendre

Archéologie Vrykul
Archéologie Nérubien
Vous trouverez également des sites de fouille nérubiens dans les Maleterres de l'Est.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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