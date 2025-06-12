WoW Cataclysm : L'archéologie, comment monter ce métier ?

Retrouvez des informations pour comprendre le fonctionnement du métier d'archéologue sur WoW Classic dans cet article.
WoW Classic
Cataclysm est sur le point de laisser place aux contrées brumeuses de la Pandarie, et de nombreux joueurs font leur retour en prévision de ce lancement en juillet 2025. Pour bien se préparer à la sortie de MoP
, certains ont décidé d'améliorer leurs compétences en archéologie, la quatrième profession secondaire arrivée sur le jeu avec Cataclysm. Afin de vous aider, nous vous expliquons ici comment fonctionne le métier d'archéologue sur WoW.
Comment devenir archéologue sur WoW Classic ?
Si vous avez toujours rêvé d'en apprendre plus sur le Lore de WoW
, que vous aimez collectionner les hauts-faits, les jouets et les montures, ou tout simplement, si vous avez pour ambition d'être un joueur accompli disposant de toutes les cordes à son arc, alors l'archéologie
est le métier qu'il vous faut connaître. Pour ce faire, il vous suffit d'interagir avec un Maître de l'Archéologie en capitale pour pouvoir commencer vos recherches. Vous en trouverez un dans chaque capitale de Kalimdor et des Royaumes de l'Est, ainsi qu'à Shattrath et à Dalaran.
Où trouver des sites de fouille ?
Dès que vous serez devenu archéologue
, vous obtiendrez une nouvelle compétence, « Levé
». Elle ne pourra être utilisée qu'au sein d'un site de fouille
, qui se présentera sur votre carte du monde par l'icône d'une pelle.
Il vous suffira de vous y rendre pour pouvoir faire appel à Levé et récupérer des fragments. Contrairement aux plantes et aux mines, vous n'êtes pas en concurrence avec les autres joueurs
: chaque site de fouille qui vous apparaît n'est visible que par vous-même. Autrement dit, pas besoin de vous presser pour découvrir ce qu'ils contiennent. De plus, chaque continent en comprend toujours 4
.
Comment récupérer des vestiges ?
Une fois sur le terrain, la compétence Levé vous indiquera où creuser pour obtenir des fragments
. Une longue vue apparaîtra à chaque fois que vous l'utiliserez, et vous indiquera si vous êtes proche ou non d'une découverte. Notez que la direction dans laquelle elle pointe doit être suivie.
- Si la lumière est rouge, cela signifie que vous êtes à plus de 80 mètres des vestiges ;
- Si elle est jaune, entre 40 et 80 mètres ;
- Si elle est verte, vous êtes très proche, à moins de 40 mètres.
Vous finirez par trouver des fragments
, et il vous suffira de cliquer dessus pour les collecter. Une fois que vous en aurez acquis suffisamment, vous serez en mesure de découvrir un artéfact de la race associée aux vestiges. Pour ce faire, ouvrez votre panneau de métier d'archéologie
, et sélectionnez « Résoudre » pour obtenir votre butin.
Combien de points de compétence rapportent les découvertes ?
Pour monter rapidement l'archéologie
, il est préférable de ne pas utiliser vos fragments jusqu'à 50 points (à ce moment, vous n'en gagnerez plus, car l'action deviendra grise). Puis, chaque découverte d'un objet commun vous rapportera 5 points de compétence, et 15 s'il s'agit d'une découverte rare
(un jouet ou une mascotte). Une découverte rare ne peut vous être proposée plusieurs fois, au contraire des trouvailles communes.
Il est possible d'accélérer les choses en ayant recours à des clés spéciales, récupérables parfois en fouillant ou à l'hôtel des ventes, comme le Parchemin de Bien-né
. En les insérant à l'emplacement prévu à cet effet (en bleu sur l'image ci-dessous), vous obtiendrez 12 fragments bonus ce qui accélérera la découverte de l'artéfact.
Quelles récompenses peut-on obtenir avec l'archéologie ?
Grâce à l'archéologie
, vous pouvez espérer récupérer plusieurs mascottes, des jouets, de l'équipement, une recette d'alchimie et même des montures. En plus de cela, vous validerez divers hauts-faits, et pourrez après avoir découvert 20 artefacts rares recevoir le titre de Professeur. Pour en savoir plus, consultez la liste des butins d'archéologie de WoW Cataclysm.
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