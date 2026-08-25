WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails
le 25 août 2026 à 10h00
Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de septembre 2026, qui vous réserve de très belles surprises à travers le Surplus.
Offres du Comptoir de WoW de septembre 2026, les détails
Montures, Mascottes et Jouets
En septembre 2026, 4 montures et une mascotte sont disponibles via le Comptoir :
- Trotte-brise hargneux (monture) → 325 deniers
- Mime-feuille aquatique à crête (monture) → 500 deniers
- Mime-feuille verdoyant à crête (monture) → 500 deniers
- Griffon des hautes-terres au plumage de braise (monture) → 650 deniers
- Guimauve (mascotte) → 250 deniers
Transmogrifications d'armures
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Ceinture aquatique en tissedune
|Taille
|30 deniers
|Ceinture brique en tissedune
|Taille
|30 deniers
|Jupe aquatique en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Gilet aquatique en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Jupe brique en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Gilet brique en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Bottes montantes aquatiques de banditisme
|Pieds
|40 deniers
|Bottes montantes brique de banditisme
|Pieds
|40 deniers
|Champignon funeste aquatique
|Tête
|50 deniers
|Toque d'hiver aquatique
|Tête
|50 deniers
|Champignon funeste brique
|Tête
|50 deniers
|Couronne de fleurs de printemps aquatiques
|Tête
|50 deniers
|Couronne de fleurs de printemps brique
|Tête
|50 deniers
|Chapeau aquatique de pistolero
|Tête
|50 deniers
|Chapeau brique de pistolero
|Tête
|50 deniers
|Toque d'hiver rouge brique
|Tête
|50 deniers
|Bracelet d'amitié en diamant œil de dragon
|Poignets
|50 deniers
|Bracelet d'amitié en pierre de lune
|Poignets
|50 deniers
|Bracelet d'amitié en agate mousse
|Poignets
|50 deniers
|Bracelet d'amitié en âmarite
|Poignets
|50 deniers
|Bracelet d'amitié en rubis étoilé
|Poignets
|50 deniers
|Tabard rouge brique classique
|Tabard
|100 deniers
|Tabard carmin classique
|Tabard
|100 deniers
|Tabard éclatant classique
|Tabard
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport aquatique
|Torse et jambes
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport brique
|Torse et jambes
|100 deniers
|Ensemble : atours aquatiques de sorcellerie
|Tête et dos/cape
|100 deniers
|Ensemble : atours brique de sorcellerie
|Tête et dos/cape
|100 deniers
|Ensemble : collection de cérémonie de l'orateur
|Tête, épaules ×2, torse, taille, jambes, pieds, mains, dos (cape)
|575 deniers
Transmogrifications d'armes
|
Transmogrification
|Type
|Coût
|
Maillet de guerre chevronné en draénite
|Masse à deux mains
|150 deniers
|Maillet de guerre chevronné en pyrolithe
|Masse à deux mains
|150 deniers
|Maillet de guerre chevronné en talasite
|Masse à deux mains
|150 deniers
|Maillet de guerre cérémoniel en draénite
|Masse à une main
|150 deniers
|Maillet de guerre cérémoniel en pyrolithe
|Masse à une main
|150 deniers
|Maillet de guerre cérémoniel en talasite
|Masse à une main
|150 deniers
|Couperet élégant en draénit
|Hache à une main
|150 deniers
|Couperet élégant en pyrolithe
|Hache à une main
|150 deniers
|Couperet élégant en talasite
|Hache à une main
|150 deniers
|Chant de force de Foxton
|Hache à une main
|150 deniers
|Chant de chaleur de Foxton
|Hache à une main
|150 deniers
|Grande hache de guerre en draénite
|Hache à deux mains
|150 deniers
|Grande hache de guerre en pyrolithe
|Hache à deux mains
|150 deniers
|Grande hache de guerre en talasite
|Hache à deux mains
|150 deniers
Récompense supplémentaire du Comptoir de septembre 2026
En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Mime-feuille braise à crête au Comptoir de septembre 2026.
N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de septembre 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Surplus du Comptoir
En l'honneur de la BlizzCon 2026, le Comptoir de septembre vous réserve des surprises supplémentaires : des trésors provenant d'offres précédentes seront de nouveau disponibles. Vous retrouverez par exemple :
- Monture Clampant craquelé
- Arsenal : blasons du royaume, Dos (armoiries orques, elfes de la nuit, du Fléau et humaines)
- Mascotte Claudius
- Jouet Chaise de plage colorée
- Chapeau frénétique des eaux troubles (Tête)
- Parure rayonnante de seigneur du pillage (Tête, torse, dos, épaules, taille, poignets, jambes, mains, pieds)
- Cachet rayonnant de seigneur du pillage (Bâton)
- Lame fendue de gangrefeu rubis (Épée à une main)
D'autres biens vous attendront dès le 1er septembre 2026, par exemple la monture Ash'adar, messager de l'aube, alors une chose est sûre : mieux vaut ne pas manquer le Comptoir du mois à venir !
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