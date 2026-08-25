WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de septembre 2026 dans cet article.

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de septembre 2026, qui vous réserve de très belles surprises à travers le Surplus.

Offres du Comptoir de WoW de septembre 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En septembre 2026, 4 montures et une mascotte sont disponibles via le Comptoir :

Trotte-brise hargneux (monture) → 325 deniers

Mime-feuille aquatique à crête (monture) → 500 deniers

Mime-feuille verdoyant à crête (monture) → 500 deniers

Griffon des hautes-terres au plumage de braise (monture) → 650 deniers

Guimauve (mascotte) → 250 deniers









Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût Ceinture aquatique en tissedune Taille 30 deniers Ceinture brique en tissedune Taille 30 deniers Jupe aquatique en tissedune Jambes 35 deniers Gilet aquatique en tissedune Torse 35 deniers Jupe brique en tissedune Jambes 35 deniers Gilet brique en tissedune Torse 35 deniers Bottes montantes aquatiques de banditisme Pieds 40 deniers Bottes montantes brique de banditisme Pieds 40 deniers Champignon funeste aquatique Tête 50 deniers Toque d'hiver aquatique Tête 50 deniers Champignon funeste brique Tête 50 deniers Couronne de fleurs de printemps aquatiques Tête 50 deniers Couronne de fleurs de printemps brique Tête 50 deniers Chapeau aquatique de pistolero Tête 50 deniers Chapeau brique de pistolero Tête 50 deniers Toque d'hiver rouge brique Tête 50 deniers Bracelet d'amitié en diamant œil de dragon Poignets 50 deniers Bracelet d'amitié en pierre de lune Poignets 50 deniers Bracelet d'amitié en agate mousse Poignets 50 deniers Bracelet d'amitié en âmarite Poignets 50 deniers Bracelet d'amitié en rubis étoilé Poignets 50 deniers Tabard rouge brique classique Tabard 100 deniers Tabard carmin classique Tabard 100 deniers Tabard éclatant classique Tabard 100 deniers Ensemble : tenue de sport aquatique Torse et jambes 100 deniers Ensemble : tenue de sport brique Torse et jambes 100 deniers Ensemble : atours aquatiques de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers Ensemble : atours brique de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers Ensemble : collection de cérémonie de l'orateur Tête, épaules ×2, torse, taille, jambes, pieds, mains, dos (cape) 575 deniers

Transmogrifications d'armes

Transmogrification Type Coût Maillet de guerre chevronné en draénite Masse à deux mains 150 deniers Maillet de guerre chevronné en pyrolithe Masse à deux mains 150 deniers Maillet de guerre chevronné en talasite Masse à deux mains 150 deniers Maillet de guerre cérémoniel en draénite Masse à une main 150 deniers Maillet de guerre cérémoniel en pyrolithe Masse à une main 150 deniers Maillet de guerre cérémoniel en talasite Masse à une main 150 deniers Couperet élégant en draénit Hache à une main 150 deniers Couperet élégant en pyrolithe Hache à une main 150 deniers Couperet élégant en talasite Hache à une main 150 deniers Chant de force de Foxton Hache à une main 150 deniers Chant de chaleur de Foxton Hache à une main 150 deniers Grande hache de guerre en draénite Hache à deux mains 150 deniers Grande hache de guerre en pyrolithe Hache à deux mains 150 deniers Grande hache de guerre en talasite Hache à deux mains 150 deniers

Récompense supplémentaire du Comptoir de septembre 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Mime-feuille braise à crête au Comptoir de septembre 2026.

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de septembre 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.

Surplus du Comptoir

En l'honneur de la BlizzCon 2026, le Comptoir de septembre vous réserve des surprises supplémentaires : des trésors provenant d'offres précédentes seront de nouveau disponibles. Vous retrouverez par exemple :

Monture Clampant craquelé

Arsenal : blasons du royaume, Dos (armoiries orques, elfes de la nuit, du Fléau et humaines)

Mascotte Claudius

Jouet Chaise de plage colorée

Chapeau frénétique des eaux troubles (Tête)

Parure rayonnante de seigneur du pillage (Tête, torse, dos, épaules, taille, poignets, jambes, mains, pieds)

Cachet rayonnant de seigneur du pillage (Bâton)

Lame fendue de gangrefeu rubis (Épée à une main)

















D'autres biens vous attendront dès le 1er septembre 2026, par exemple la monture Ash'adar, messager de l'aube, alors une chose est sûre : mieux vaut ne pas manquer le Comptoir du mois à venir !