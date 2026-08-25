WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 août 2026 à 10h00
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de septembre 2026 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de septembre 2026, qui vous réserve de très belles surprises à travers le Surplus.

Offres du Comptoir de WoW de septembre 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En septembre 2026, 4 montures et une mascotte sont disponibles via le Comptoir :

  • Trotte-brise hargneux (monture) → 325 deniers
  • Mime-feuille aquatique à crête (monture) → 500 deniers
  • Mime-feuille verdoyant à crête (monture) → 500 deniers
  • Griffon des hautes-terres au plumage de braise (monture) → 650 deniers
  • Guimauve (mascotte) → 250 deniers

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Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût
Ceinture aquatique en tissedune Taille 30 deniers
Ceinture brique en tissedune Taille 30 deniers
Jupe aquatique en tissedune Jambes 35 deniers
Gilet aquatique en tissedune Torse 35 deniers
Jupe brique en tissedune Jambes 35 deniers
Gilet brique en tissedune Torse 35 deniers
Bottes montantes aquatiques de banditisme Pieds 40 deniers
Bottes montantes brique de banditisme Pieds 40 deniers
Champignon funeste aquatique Tête 50 deniers
Toque d'hiver aquatique Tête 50 deniers
Champignon funeste brique Tête 50 deniers
Couronne de fleurs de printemps aquatiques Tête 50 deniers
Couronne de fleurs de printemps brique Tête 50 deniers
Chapeau aquatique de pistolero Tête 50 deniers
Chapeau brique de pistolero Tête 50 deniers
Toque d'hiver rouge brique Tête 50 deniers
Bracelet d'amitié en diamant œil de dragon Poignets 50 deniers
Bracelet d'amitié en pierre de lune Poignets 50 deniers
Bracelet d'amitié en agate mousse Poignets 50 deniers
Bracelet d'amitié en âmarite Poignets 50 deniers
Bracelet d'amitié en rubis étoilé Poignets 50 deniers
Tabard rouge brique classique Tabard 100 deniers
Tabard carmin classique Tabard 100 deniers
Tabard éclatant classique Tabard 100 deniers
Ensemble : tenue de sport aquatique Torse et jambes 100 deniers
Ensemble : tenue de sport brique Torse et jambes 100 deniers
Ensemble : atours aquatiques de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers
Ensemble : atours brique de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers
Ensemble : collection de cérémonie de l'orateur Tête, épaules ×2, torse, taille, jambes, pieds, mains, dos (cape) 575 deniers

Transmogrifications d'armes

Transmogrification
 Type Coût

Maillet de guerre chevronné en draénite

 Masse à deux mains 150 deniers
Maillet de guerre chevronné en pyrolithe Masse à deux mains 150 deniers
Maillet de guerre chevronné en talasite Masse à deux mains 150 deniers
Maillet de guerre cérémoniel en draénite Masse à une main 150 deniers
Maillet de guerre cérémoniel en pyrolithe Masse à une main 150 deniers
Maillet de guerre cérémoniel en talasite Masse à une main 150 deniers
Couperet élégant en draénit Hache à une main 150 deniers
Couperet élégant en pyrolithe Hache à une main 150 deniers
Couperet élégant en talasite Hache à une main 150 deniers
Chant de force de Foxton Hache à une main 150 deniers
Chant de chaleur de Foxton Hache à une main 150 deniers
Grande hache de guerre en draénite Hache à deux mains 150 deniers
Grande hache de guerre en pyrolithe Hache à deux mains 150 deniers
Grande hache de guerre en talasite Hache à deux mains 150 deniers

transmo-arme-sept-2026-comptoir

Récompense supplémentaire du Comptoir de septembre 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Mime-feuille braise à crête au Comptoir de septembre 2026.

monture-mime-feuille-braise-a-crete

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de septembre 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.

Surplus du Comptoir

En l'honneur de la BlizzCon 2026, le Comptoir de septembre vous réserve des surprises supplémentaires : des trésors provenant d'offres précédentes seront de nouveau disponibles. Vous retrouverez par exemple :

  • Monture Clampant craquelé
  • Arsenal : blasons du royaume, Dos (armoiries orques, elfes de la nuit, du Fléau et humaines)
  • Mascotte Claudius
  • Jouet Chaise de plage colorée
  • Chapeau frénétique des eaux troubles (Tête)
  • Parure rayonnante de seigneur du pillage (Tête, torse, dos, épaules, taille, poignets, jambes, mains, pieds)
  • Cachet rayonnant de seigneur du pillage (Bâton)
  • Lame fendue de gangrefeu rubis (Épée à une main)

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D'autres biens vous attendront dès le 1er septembre 2026, par exemple la monture Ash'adar, messager de l'aube, alors une chose est sûre : mieux vaut ne pas manquer le Comptoir du mois à venir !

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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