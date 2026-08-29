WoW : Équilibrages des classes du 2 septembre 2026, les détails de la mise à jour

Une nouvelle salve d'équilibrages des classes va être déployée le mercredi 2 septembre 2026 sur les serveurs de WoW Midnight. Les moines heal, les druides équilibre et farouche ou encore les chevaliers de la mort givre seront ravis d'apprendre que Blizzard leur accorde un buff, et ils ne seront pas seuls à voir leur puissance s'accroître. Le développeur prévoit en effet de multiples buffs en PvE, alors que le mode PvP recevra des ajustements plus variés. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 2 septembre de WoW Midnight ci-dessous.

Équilibrage des classes du 2 septembre de WoW Midnight

Chevalier de la mort

Givre

Notes des développeurs : Nous cherchons à augmenter les performances du Chevalier de la mort Givre en situation mono-cible et en cleave (Les dégâts secondaires) sur deux cibles.

Les dégâts de la cible principale de Rafale hurlante sont augmentés de 15 %.

Les dégâts d'Anéantissement sont augmentés de 15 %.

Les dégâts de Frappe de givre sont augmentés de 20 %.

Les dégâts en mêlée sont augmentés de 10 %.

Chasseur de démons

Dévastation

Tous les Les dégâts sont augmentés de 4 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Vengeance

Notes des développeurs : Les performances défensives du Chasseur de démons Vengeance restent inférieures à nos attentes, c'est pourquoi les effets de réduction des dégâts universels reçoivent un up. De plus, l'efficacité de Dévastation gangrénée comme outil de régénération a pris du retard avec l'augmentation des points de vie maximum, sa guérison est donc augmentée.

Protections démoniaques réduit désormais les dégâts subis de 15 % (au lieu de 12 %).

Saccageur du Vide fait désormais en sorte que Fragilité réduise les dégâts subis de 6 % (au lieu de 5 %).

Les soins de Dévastation gangrénée sont augmentés de 25 %.

Druide

Les dégâts de Lambeau sont augmentés de 10 %.

Équilibre

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 4 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Farouche

Notes des développeurs : Le Druide Farouche réalise des performances inférieures aux attentes, en particulier lors des rencontres de raid. Nous lui apportons donc un boost global ainsi que des buffs spécifiques sur les capacités mono-cible.

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 5 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Les dégâts des attaques automatiques sont augmentés de 10 %.

Les dégâts de Morsure féroce sont augmentés de 10 %.

Restauration

Tous les soins sont augmentés de 4 %.

Chasseur

Maîtrise des bêtes

Tous les Les dégâts infligés par vous et vos familiers sont augmentés de 7 %.

Survie

Tous les Les dégâts infligés par vous et votre familier sont augmentés de 7 %. Cette augmentation n'est que de 3 % en combat JcJ.

Mage

Feu

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 3 %.

Givre

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 6 %.

Moine

Tisse-brume

Notes des développeurs : Nous cherchons à augmenter les capacités de soin du Tisse-brume tout en augmentant la valeur du bonus d'ensemble 4 pièces.

Tous les soins effectués sont augmentés de 5 %.

Les chances d'activation du bonus d'ensemble 4 pièces de l'abîme Venimeux ont été augmentées, passant de 20 % à 25 %.

Marche-vent

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 4 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Paladin

Protection

Notes des développeurs : Nous ajustons les Les dégâts du Paladin Protection pour l'aider à tenir le rythme face aux autres tanks, en particulier dans les donjons.

Les dégâts de Brasier de gloire sont augmentés de 150 %.

Les dégâts de Consécration sont augmentés de 30 %.

Les dégâts de Conseil divin sont augmentés de 30 %.

Prêtre

Discipline

Le coût en mana de Guérison de l'ombre est réduit de 20 %.

Joueur contre Joueur (JcJ)

Notes des développeurs : Les soigneurs sont capables de remonter les points de vie des cibles trop rapidement en JcJ, ce qui entraîne des combats très longs. Nous réduisons la statistique principale accordée par le bonus d'ensemble des bijoux JcJ pour toutes les spécialisations de soin afin d'accélérer le rythme du combat.

Le bonus d'ensemble Distinction du gladiateur accorde 5 % de statistique principale pour toutes les spécialisations de soin (au lieu de 10 %).

Chasseur de démons

Dévoration

Les dégâts de toutes les capacités sont augmentés de 5 % en combat JcJ.

Dévastation

Pluie cinglante inflige désormais des Les dégâts égaux à 6 % des points de vie maximum par projectile (au lieu de 8 %).

Druide

Innervation accorde 20 % de mana en combat JcJ (au lieu de 25 %).

Farouche

Notes des développeurs : Nous augmentons les dégâts généraux du druide farouche, en particulier pour le Druide de la Griffe, et nous réduisons légèrement son aspect défensif afin d'accélérer le rythme du combat.

Les dégâts de Ravage (Druide de la Griffe) sont augmentés de 15 % en combat JcJ.

Instincts de survie réduit les dégâts subis de 40 % en combat JcJ (au lieu de 50 %).

Restauration

Notes des développeurs : Nous augmentons les soins globaux du Druide Restauration tout en réduisant la puissance de Prompt guérison et de certains talents de régénération de mana. L'objectif est de mieux équilibrer le kit de soin pour ne pas dépendre excessivement de Prompt guérison pour remonter les alliés.

Évocateur

Dévastation

Notes des développeurs : Le build Flameshaper de la spécialisation Dévastation est peu utilisé par rapport à Scalecommander. Nous augmentons la puissance de certains sorts axés sur le Flameshaper pour leur offrir plus d'options.

Désintégration déclenche Consumation de flamme à 200 % d'efficacité en combat JcJ (au lieu de 150 %).

Les dégâts de Faire flamber sont augmentés à 30 % en combat JcJ (au lieu de 20 %).

Capacité pulmonaire amplifiée augmente les dégâts sur la durée de Souffle de feu de 40 % en combat JcJ (au lieu de 30 %).

Préservation

La régénération de mana est désormais réduite de 35 % en combat JcJ (au lieu de 30 %).

Chasseur

Maîtrise des bêtes

Notes des développeurs : Les Les dégâts de la spécialisation Maîtrise des bêtes pendant les phases de burst sont plus élevés que ce que nous souhaiterions en JcJ ; nous réduisons certaines des capacités qui contribuent à cette situation.

Les dégâts d'Effusion de sang sont réduits de 25 % en combat JcJ.

Les dégâts initiaux de Courroux bestial sont réduits de 10 % en combat JcJ.

Chef de meute : Ruée ! Les dégâts sont réduits de 10 % en combat JcJ.

Mage

Notes des développeurs : Les Mages prolongent la durée des matchs JcJ grâce à un accès fréquent à de puissantes capacités défensives. Nous réduisons donc l'efficacité de leurs barrières ainsi que le temps de recharge de Bloc de glace. Les dégâts de la spécialisation Feu sont également réduits pour l'aligner sur les autres spécialisations.

Conjuration améliorée réduit le temps de recharge de Image miroir de 15 sec en combat JcJ.

Protection de l'hiver réduit le temps de recharge de Bloc de glace de 15/30 sec en combat JcJ. L'infobulle JcJ sera mise à jour dans une mise à jour ultérieure.

Arcanes

L'absorption de Barrière prismatique est réduite de 25 % en combat JcJ.

Feu

L'absorption de Barrière flamboyante est réduite de 25 % en combat JcJ.

Tous les dégâts sont réduits de 3 % en combat JcJ.

Givre

L'absorption de Barrière de glace est réduite de 25 % en combat JcJ.

Prêtre

Discipline

Notes des développeurs : Le Prêtre Discipline aurait besoin d'un coup de pouce, en particulier le Tisseur de Vide. Nous augmentons donc certaines de ses capacités d'absorption et de soins via Expiation pour le mettre au niveau des autres soigneurs.

L'absorption de Bouclier du Vide est augmentée de 10 % en combat JcJ.

L'absorption de Mot de pouvoir : Bouclier est augmentée de 10 % en combat JcJ.

LessSoins d'Expiation sont augmentés de 5 % en combat JcJ.

Voleur

Notes des développeurs : Le potentiel défensif du Voleur s'améliore en jeu coordonné et à mesure que la côte augmente. L'effet d'anticipation de Manœuvre préventive s'avère trop gratifiant, il est donc réduit pour être plus approprié.

Manœuvre préventive réduit désormais les Les dégâts subis de 25 % lorsque son effet est actif (au lieu de 40 %).

Assassinat

Les dégâts de toutes les capacités réduits de 4 % en combat JcJ.

Chaman

Élémentaire

Notes des développeurs : L'arbre de talents héroïques Prophète du Chaman Élémentaire fonctionne mieux que prévu sur le plan défensif, tandis que l'arbre Tempête fonctionne en dessous des attentes sur le plan offensif. Par conséquent, nous ciblons des effets clés de chaque type : les améliorations d'Harmonie naturelle sur l'effet Gardien de la nature sont réduites, tandis que plusieurs effets clés de Tempête (y compris Tempête elle-même) reçoivent des buffs pour améliorer les dégâts globaux et le potentiel de burst.

Prophète : Harmonie naturelle réduit désormais le temps de recharge de Gardien de la nature de 10 secondes (au lieu de 15 secondes) et augmente ses soins de 5 % des points de vie max (au lieu de 10 %) en combat JcJ.

Porte-Tempête : Les dégâts de Tempête sont augmentés de 20 % en combat JcJ.

Porte-Tempête : Don naturel augmente désormais les dégâts de Nature de 4 % (au lieu de 2 %) en combat JcJ.

Porte-Tempête : Mande-foudre augmente désormais les dégâts des coups critiques des sorts de Nature de 10 % (au lieu de 5 %) en combat JcJ.

Amélioration

Notes des développeurs : Le Chaman Amélioration est un peu faible sur le plan offensif, nous augmentons donc une partie de ses Les dégâts constants tout en réduisant légèrement ses capacités de soin.

Les soins d'Afflux de soins sont réduits de 20 % en combat JcJ.

Les dégâts de Frappe-tempête sont augmentés de 15 % en combat JcJ.

Les dégâts de Fouet de lave sont augmentés de 15 % en combat JcJ.

Guerrier

Notes des développeurs : Les Guerriers Armes et Fureur offrent une solide utilité défensive de groupe grâce au talent JcJ Protéger, mais la fréquence de la réduction des Les dégâts empêchait les équipes ennemies d'avoir une fenêtre d'opportunité pour attaquer.

Armes

Protéger (talent JcJ) augmente désormais le temps de recharge d'Intervention de 20 secondes.

Fureur