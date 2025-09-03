WoW Midnight : Les joueurs soupçonnent Blizzard de faire appel à l'IA pour des publications officielles



le 03 septembre 2025 à 12h22 Publié par Amandine Paccou le 03 septembre 2025 à 12h22

Régulièrement, Blizzard partage des publications officielles pour annoncer les nouveautés à venir sur WoW. Le texte de celle présentant les zones de Midnight a fait l'objet de critiques sur les réseaux en raison d'une suspicion de recours à l'IA.