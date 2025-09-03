WoW Midnight : Les joueurs soupçonnent Blizzard de faire appel à l'IA pour des publications officielles

Régulièrement, Blizzard partage des publications officielles pour annoncer les nouveautés à venir sur WoW. Le texte de celle présentant les zones de Midnight a fait l'objet de critiques sur les réseaux en raison d'une suspicion de recours à l'IA.
À l'occasion de la Gamescom d'août 2025, Blizzard a dévoilé les grandes nouveautés à venir sur WoW
Midnight en matière de contenu, mais aussi concernant l'interface de base
. Le développeur a ensuite partagé des publications officielles pour résumer cela, et un utilisateur Reddit aurait fait une découverte intéressante relative à l'écriture de ces textes, relançant ainsi le débat à propos de l'usage de l'intelligence artificielle.
Blizzard aurait fait appel à l'IA pour décrire les zones de WoW Midnight
En décrivant les 4 nouvelles zones
qui seront disponibles sur WoW Midnight
, Blizzard a fait l'objet de vifs reproches sur les réseaux en raison de la qualité du texte. En effet, un utilisateur de Reddit a observé un schéma surprenant de construction d'une publication officielle, marquée par l'emploi excessif des termes « mystère » et « secret »
. La répétition de ces mots laisse tout bonnement penser que le développeur ferait appel à l'IA pour générer des textes.
*SPOILERS* Noticed a pattern with the new zones
byu/nomed69 inwow
Sans grande surprise, les commentaires liés à cette publication sont pour la plupart des railleries à l'encontre de Blizzard, d'autant qu'il paraît étonnant qu'une entreprise aussi importante que celle-ci ne soit pas en mesure d'embaucher des rédacteurs aguerris.
Le développeur admet être aidé par l'IA, mais pas pour les histoires
Une interview des développeurs accordée à Eurogamer
au sujet de l'intelligence artificielle en septembre 2025 semble valider cette hypothèse. Gabriel Gonzalez, en charge du développement visuel de WoW
, a affirmé que le recours à un outil tel que l'IA permet à l'équipe d'être plus créative, en n'ayant plus à s'adonner à des tâches fastidieuses.
Je pense que pour nous, et la façon dont nous pouvons envisager l'IA et les outils et comment nous pourrions ou non les intégrer, cela revient à « comment trouver des moyens de se débarrasser des parties les plus banales du travail » et libérer plus de temps pour que les gens puissent être créatifs.
Il faisait ainsi référence à la manière dont l'équipe a été assistée par l'IA pour l'ajustement des casques, afin qu'ils s'adaptent à la morphologie des différentes races du jeu. Cependant, être aidé pour des contraintes techniques est une chose, mais lorsqu'il s'agit de narration, cela en est une autre. Maria Hamilton, directrice associée de la conception de WoW
, avait déclaré ne voir aucune nécessité à recourir aux IA pour les histoires.
Je ne pense pas que les histoires résonnent aussi bien chez les gens à moins qu'elles ne soient écrites par des gens.
Même si le Lore en jeu n'est probablement pas encore le fruit d'un travail rédactionnel de l'IA, le fait que cet outil puisse s'immiscer dans des publications officielles descriptives, servant à apporter un avant-goût de ce que réserve la prochaine extension, pourrait poser problème en instituant une distance avec les joueurs.
L'intelligence artificielle n'est pas réputée pour exceller en la matière, et l'écriture est une tâche créative, qui devrait sans doute être le fruit d'une production humaine. Espérons alors que cette pratique ne soit pas étendue à la rédaction du Lore de Midnight, au risque de laisser une saveur amère aux joueurs attachés à l'Histoire d'Azeroth.
commentaire (1)
Encore une fois, on a la preuve de la radinerie de Blizzard...