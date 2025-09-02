WoW Classic : Pourquoi le jeu n'est plus comme autrefois ? Les joueurs ont la réponse

Les joueurs de WoW Classic analysent les raisons qui font que WoW Classic n'a pas la même saveur que le premier Vanilla.
WoW existe depuis 2005 en Europe, et l'aventure sur le plus grand MMORPG de l'Histoire avait d'abord démarré avec Vanilla. Au fil des décennies, les extensions se sont succédé, et les joueurs ont grandi. En raison de la nostalgie liée aux premières versions du jeu, Blizzard avait sorti WoW Classic en 2019, et aujourd'hui, l'heure est venue de revivre Mists of Pandaria. Beaucoup estiment néanmoins que MoP s'apparente à « Retail », et se tournent naturellement vers les serveurs anniversaire à la suite de la fin du développement de la Saison de la Découverte. Malheureusement, les choses ne sont pas comme à l'époque, et un utilisateur de Reddit explique pourquoi.
Les maîtres du jeu se sont volatilisés sur WoW
Il ne fait pas bon vivre sur les serveurs anniversaire de WoW, d'abord en raison des déséquilibres marqués entre les classes. Si vous n'êtes ni un guerrier ni un prêtre heal, vous avez peu de chances d'être accepté dans un groupe, mais cela direz-vous, est en lien avec les imperfections du jeu qui existaient déjà en 2005. Ce qui entache le plus l'expérience des joueurs, est, selon un utilisateur de Reddit, l'absence des maîtres du jeu et la surpopulation de bots.
Dans une lettre adressée à Blizzard sur le réseau, ce joueur explique qu'il est devenu difficile de communiquer avec le support client, puisque tout est automatisé.
Autrefois, les maîtres du jeu œuvraient comme il se doit, et bannissaient d'un simple clic tous ceux qui utilisaient des bots, ou qui ne respectaient pas les règles. Ils semblent à présent disparus, et la communauté peine à comprendre pourquoi une entreprise telle que Blizzard n'est pas en mesure d'embaucher du personnel pour remplir ce rôle. Les requêtes émanant des joueurs n'obtiennent en outre des réponses que tardivement. Face à ce service décevant, il apparaît donc normal de se tourner vers des serveurs privés, et cela n'est en rien à cause du prix de l'abonnement. La communauté aspire à retrouver un jeu sain et un support réactif, comme elle l'a connu il y a 20 ans, mais malgré les plaintes, rien ne change.
Est-ce raisonnable de fermer des serveurs privés si l'expérience sur WoW officiel ne s'améliore pas ?
Les poursuites à l'encontre de WoW Turtle, le serveur privé Classic+, ont enflammé Reddit. L'avantage de WoW Turtle (hormis le fait de donner vie au Vanilla que tout le monde attend), est qu'il n'y a ni bots, ni triche.L'achat d'or y est aussi interdit, sous peine d'un bannissement quasi instantané. Autrement dit, il faut s'y tenir à carreau, ce qui présente un contraste saisissant avec la situation des serveurs anniversaire. Pour les joueurs, si Blizzard attaque ce type de serveurs, le développeur se doit de proposer une offre de qualité sur les serveurs officiels.
WoW Classic est un jeu formidable qui rassemble des milliers de joueurs à travers le monde, mais le développeur semble avoir beaucoup à perdre s'il n'investit pas pour lui redonner de l'éclat. Sur une note un peu différente, les raids en Gdkp/Gbid abondent sur MoP Classic, témoignant de l'ampleur du règne des bots et de l'achat illégal d'or. Si Classic+ voyait le jour, Blizzard devrait mettre en place des règles strictes, pour que chacun puisse retrouver l'atmosphère de la première version de WoW. Des réponses et des actions sont attendues de pied ferme, bien que pour l'instant, le développeur semble faire la sourde oreille.
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