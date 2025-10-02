WoW Midnight : L'Alpha révèlerait la rotation des donjons de la saison 1 Mythique +

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 octobre 2025 à 16h33
Découvrez la potentielle rotation des donjons Mythique + de la saison 1 de WoW Midnight dans cet article.
WoW Midnight : L'Alpha révèlerait la rotation des donjons de la saison 1 Mythique +
L'Alpha de WoW Midnight a ouvert ses portes au début du mois d'octobre 2025, et a révélé quelques informations au sujet desquelles Blizzard avait gardé le silence jusque là. La rotation des donjons Mythique + de la première saison en fait partie.

Les 8 donjons de la saison 1 Mythique + de WoW Midnight seraient connus

Le mode Mythique + occupe une partie importante du temps des amateurs de PvE sur WoW tant le défi proposé est palpitant, et chaque saison introduit une nouvelle rotation. Grâce à la sortie de l'Alpha de WoW Midnight, les joueurs ont pu consulter le journal des donjons, et obtenir ainsi un aperçu des instances qui entreront dans la rotation de la première saison Mythique +. Vous devriez donc retrouver 4 donjons propres à Midnight, et 4 empruntés à d'anciennes extensions :
  • Terrasse des Magistères (Magister's Terrace)
  • Cavernes de Maisara (Maisara Caverns)
  • Point-nexus Xenas (Nexus Point Xenas)
  • Flèche de Coursevent (Windrunner Spire)
  • Académie d'Algeth'ar (Algeth'ar Academy, Dragonflight)
  • Siège du triumvirat (Seat of the Triumvirate, Legion)
  • Orée-du-Ciel (Skyreach, Warlords of Draenor)
  • Fosse de Saron (Pit of Saron, Wrath of the Lich King)
rotation-donjon-s1-midnight

Néanmoins, nous tenions à attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit d'informations obtenues par l'intermédiaire d'une version première du jeu.

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La rotation pourrait donc être modifiée d'ici la sortie officielle de WoW Midnight, prévue pour l'hiver 2025-2026. Pour être certain que les instances présentées dans cet article seront bel et bien disponible en mode Mythique +, il faudra patienter jusqu'à une annonce de Blizzard. En attendant, n'hésitez pas à vous offrir le prochain titre de la saga de l'Âme-Monde pour bénéficier de l'accès anticipé au Logis dès le mois de décembre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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