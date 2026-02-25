WoW Midnight : Heure de sortie de l'extension et de l'accès anticipé

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 février 2026 à 20h24
Retrouvez la date exacte de sortie de WoW Midnight en France (sortie officielle et anticipée) dans cet article.
WoW Midnight : Heure de sortie de l'extension et de l'accès anticipé
La sortie de World of Warcraft Midnight approche enfin, quelques semaines après le déploiement de la mise à jour de prélancement, et l'impatience se fait ressentir. Vos interfaces sont désormais optimisées (ou presque), vos personnages suffisamment bien équipés, et vos congés sont sans doute posés, mais pour parfaire vos préparatifs, vous avez à présent besoin de connaître l'heure exacte de sortie de WoW Midnight.

À quelle heure va sortir WoW Midnight ?

Heure de sortie officielle

WoW Midnight sera très bientôt lancé, puisque la date de sortie de la 11ème extension du MMORPG a été dévoilée depuis plusieurs mois : rendez-vous le 3 mars, plus précisément à minuit, heure de Paris, dans la nuit de lundi à mardi. Vous l'aurez compris, si vous peinez à trouver le sommeil, vous pourrez veiller et commencer votre montée en niveau jusqu'au petit matin. 

Heure de sortie avec l'accès anticipé 

Si vous avez fait l'acquisition de l'édition épique du jeu, vous bénéficiez de l'accès anticipé, ce qui signifie que Midnight sera disponible 3 jours plus tôt, soit le vendredi 27 février 2026, à minuit en France, dans la nuit de jeudi à vendredi.

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Que réserve Midnight ?

Vous le savez sans doute déjà, mais une piqûre de rappel ne peut ici pas faire de mal. WoW Midnight vous permettra d'atteindre le niveau de 90, d'accroître votre puissance avec des talents de prestige, et de redécouvrir les zones à proximité de Lune d'Argent, la capitale des Elfes de sang qui deviendra d'ailleurs le point de ralliement central de l'extension. Par ailleurs, les Haranir vont faire leur entrée, et plusieurs raids, donjons et gouffres inédits seront accessibles, en plus de l'activité de la Traque. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le calendrier de sortie des raids de la première partie de la saison 1. Notez aussi que des mises à jour d'équilibrage seront déployées progressivement, et que la prochaine est prévue pour le 18 mars.

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Rendez-vous donc à minuit le 27 février ou le 3 mars pour la sortie de WoW Midnight.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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