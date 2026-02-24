WoW Midnight : Les talents de prestige pour toutes les classes, les détails

Assassinat Hors-la-loi Finesse

Implacable Fossoyeur Arts antique

Rang 1



Rien ne pourra sauver votre cible de vos attaques. Les dégâts infligés par Envenimer sont augmentés de 10 %. Lorsque votre bonus d'Envenimer expire, votre régénération d'énergie est augmentée de 20 % pendant 5 s.



Vous obtenez une régénération d'énergie supplémentaire de 15 % par Envenimer utilisé pendant que le bonus d'Envenimer était actif, jusqu'à un maximum de 80 % Rang 1



Entre les deux yeux a 45 % de chances d'appliquer 2 charges de son bonus aux dégâts que vous infligez. Rang 1



Les attaques infligeant des dégâts qui utilisent des techniques des ombres pour générer des points de combo ont 20 % de chances par charge dépensée de créer un clone d'ombre qui répète l'attaque pour 50 % des dégâts normaux sous forme de dégâts d'ombre.

Rang 2 (2/2)



Les dégâts de vos techniques de nature et de saignement sont augmentés de 20 %. Rang 2 (2/2)



Lorsque vous dépensez 5 points de combo ou plus avec Couperet, vous frappez immédiatement votre cible avec Frappe crapuleuse en infligeant des dégâts physiques. Rang 2 (2/2)



Les dégâts d'ombre sont augmentés de 10 %.



Les clones d'ombre ont 100 % de chances de déclencher l'effet de Techniques des ombres.