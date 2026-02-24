WoW Midnight : Les mises à jour d'équilibrage arriveront progressivement et en douceur après la sortie de l'extension

Blizzard a partagé ses plans en matières d'équilibrage des classes après le lancement de WoW Midnight. Le développeur compte « jouer la prudence ».
En février 2026, quelques jours avant le lancement de WoW
Midnight, Blizzard a partagé une publication pour définir les objectifs et les attentes en matière d'équilibrage des classes. Le développeur compte prendre le temps d'observer avant de proposer des ajustements.
Blizzard partage le calendrier des mises à jour d'équilibrage après le lancement de WoW Midnight
WoW Midnight
va sortir au début du mois de mars 2026, et cette extension est marquée par la suppression de nombreux addons de combat, des améliorations de l'interface de base, ainsi que des modifications majeures pour toutes les classes (en plus de l'ajout des talents de prestige
). Globalement, les rotations sont plus simples sur Midnight que par le passé, mais autant de changements impliquent divers équilibrages. De ce fait, les premières semaines de l'extension seront importantes pour le développeur, puisqu'il sera impératif d'observer les performances de chaque spécialisation.Même si des ajustements d'urgence pourront advenir, il n'en demeure que Blizzard ne publiera aucune mise à jour d'équilibrage avant le 18 mars, date du début de la saison 1, soit un peu plus de deux semaines après le lancement de Midnight.
Par la suite, le développeur prévoit d'analyser les données de la première semaine de la saison pour proposer un correctif d'équilibrage le 25 mars, en prévision du commencement des raids mythiques et du mode mythique+. WoW devrait ainsi être stable lors de la course mondiale à la progression. Blizzard indique préférer « jouer la prudence
» jusqu'à ce que les boss de fin en raid mythique soient vaincus, dans le but de ne pas trop perturber la progression. Après cela, des contrôles seront effectués chaque mois, au fur et à mesure que vous améliorerez votre équipement. Le développeur a partagé un calendrier des mises à jour prévues, en précisant toutefois qu'il était susceptible d'être modifié si besoin :
- 18 mars : lancement de la saison 1 de Midnight
- 25 mars : lancement des raids en mode mythique et des donjons de clé mythique
- 1er avril : marche sur Quel'Danas disponible
- 8 avril : lancement mondial de la suite de la marche sur Quel'Danas
Même si cela constitue un véritable défi et qu'il faudra du temps, Blizzard parvient en général à bien équilibrer le jeu. Reste maintenant à patienter, et à voir de quelle façon les choses évolueront pour chaque classe de WoW Midnight
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