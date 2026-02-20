WoW Midnight : Calendrier de sortie des raids de la saison 1

Retrouvez le programme de la sortie des raids du début de la saison 1 de WoW Midnight dans cet article.
WoW
Midnight sera disponible au début du mois de mars 2026, et quelques jours avant cette sortie très attendue, Blizzard a partagé le calendrier de déploiement des 3 raids de la saison 1
: la Flèche du Vide, la Faille du Rêve et la Marche sur Quel'Danas.
Quand seront disponibles les raids de la saison 1 de WoW Midnight ?
Pour pouvoir parcourir les raids du début de la saison 1 de WoW Midnight
, vous devrez patienter jusqu'à la semaine du 18 mars 2026, soit deux semaines après le lancement de l'extension. 18 mars
25 mars
- Flèche du Vide – modes normal et héroïque, et aile 1 en mode outil Raids
- Faille du Rêve – modes normal et héroïque, et aile en mode outil Raids
1er avril
- Flèche du Vide – modes mythique et histoire, et aile 2 en mode outil Raids
- Faille du Rêve – mode mythique
8 avril
- Flèche du Vide – aile 3 en mode outil Raids
- Marche sur Quel'Danas – modes normal, héroïque et mythique
- Marche sur Quel'Danas – modes outil Raids et histoire
Aperçu des raids de la saison 1
Flèche du Vide
- Emplacement : tempête du Vide
- Boss de raid : 6
- Modes : outil Raids, normal, héroïque, mythique et histoire
- Niveau : 90
- Niveau d'objet minimum en mode outil Raids : 220
- Identité des boss : Imperator Averzian, Vorasius, Roi déchu Salhadaar, Vaelgor et Ezzorak, Avant-garde lumaveuglée, Couronne du cosmos
La faille du Rêve
- Emplacement : Harandar
- Boss de raid : 1
- Modes : outil Raids, normal, héroïque, mythique et histoire
- Niveau : 90
- Niveau d'objet minimum en mode outil Raids : 220
- Identité du boss : Chimaerus, la divinité ineffable
Marche sur Quel'Danas
- Emplacement : Quel'Thalas
- Boss de raid : 2
- Modes : outil Raids, normal, héroïque, mythique et histoire
- Niveau : 90
- Niveau d'objet minimum en mode outil Raids : 227
- Identité des boss : Belo'ren, enfant d'Al'ar et Glas de minuit
Même si cette première phase de WoW Midnight
comportera plusieurs raids, leur sortie se fera par étape, ce qui laissera du temps pour vous familiariser avec les rencontres avant de découvrir une instance supplémentaire. Rendez-vous alors dès le 18 mars 2026 pour affronter en mode héroïque les boss de la Flèche du Vide et de la Faille du Rêve.
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