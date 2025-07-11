WoW : Les quartiers, une fonctionnalité prévue avec le Housing, ont été présentés

WoW : Les offres du Comptoir d'août 2026, les détails
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de juillet 2026 dans cet article.
Enfin, il sera possible de déménager si vous rencontrez des problèmes de voisinage.
Pour pouvoir créer (et entretenir) un quartier privé, il est nécessaire qu'un nombre minimum de joueuses ou joueurs appartienne à la guilde ou ait signé la charte, et, à terme, qu'un certain nombre réside dans le quartier. Cette condition relève principalement de questions techniques liées aux performances du serveur et de la base de données, puisque les quartiers opèrent de manière plus compliquée qu'une instance ordinaire. Les quartiers de guilde et les quartiers à charte fonctionnent principalement de la même manière :
- Les quartiers publics : ces quartiers sont créés et hébergés à la demande sur les serveurs du jeu, et chaque joueur et joueuse peut y acheter une maison. De nouvelles instances sont créées dès qu'un quartier est entièrement peuplé, ainsi, il n'y aura pas de message disant que toutes les zones sont pleines. Les quartiers publics sont entièrement gérés par le jeu. Ainsi, leurs noms sont générés de manière semi-aléatoire, les initiatives sont organisées automatiquement (plus d'informations un peu plus bas), et leur gestion est complètement prise en charge.
- Les quartiers privés : ces quartiers sont créés par la communauté et appartiennent aux guildes (quartier de guilde) ou à des groupe de joueurs et joueuses (quartier à charte).
- Leurs propriétaires en peuvent choisir le nom, qui n'a pas à être unique (bien qu'ils disposent d'un séparateur qui les différencie entre eux).
- Les joueurs et joueuses définissent qui y réside. Pour les guildes, cette action s'effectue à partir de la liste des membres. Si la guilde expulse une personne, cette dernière sera également retirée du quartier. Les signataires de quartiers à charte définissent qui y réside à partir d'une interface dédiée.
- Les quartiers disposent d'un système de permission concernant les paramètres, les membres, etc.
- Les propriétaires et gestionnaires sont responsables de l'organisation des initiatives.
- La différence principale entre les quartiers de guilde et les quartiers à charte repose sur leur capacité d'accueil. Les quartiers de guilde disposent d'une quantité suffisante de maisons pour l'ensemble des membres, peu importe la taille de la guilde, grâce à l'ajout d'instances ; les quartiers à charte ont pour limite le nombre maximal de parcelles du quartier.
Chaque initiative dispose d'une suite de tâches réalisées collectivement par le quartier. Au fil des tâches, davantage de PNJ de la zone associée apparaissent dans votre quartier, offrant diverses décorations thématiques aux gens du cru (et même à ceux en visite d'autres quartiers), reflétant visuellement l'esprit de leur faction dans toute la zone. Le nombre de tâches s'échelonne en fonction de la taille du quartier. Un quartier de cinquante âmes devra accomplir davantage de tâches qu'un de dix personnes. Par ailleurs, si un quartier est moins actif que d'autres, les futures initiatives s'adapteront afin d'être moins exigeantes.D'autres nouveautés sont également au programme. Blizzard a averti que ces fonctionnalités ne sont « que le début », une belle promesse que les joueurs de WoW attendent certainement avec impatience de voir se réaliser.
Les tâches couvrent tous les éléments du jeu : artisanat, récolte, quêtes, donjons ou raids, il y en a pour tous les goûts ! Nous souhaitions offrir l'occasion de participer à tous les joueurs et joueuses, peu importe leur style de jeu sur World of Warcraft. En accomplissant les tâches d'initiatives, vous remporterez les récompenses généralement associées à leur type, ainsi qu'un nouveau type de monnaie partagé entre toutes les initiatives et de la faveur de quartier.
La faveur de quartier vous permettra d'améliorer votre maison et d'obtenir des récompenses, tandis que la monnaie d'initiative s'échange contre des décorations auprès des PNJ de passage (dans votre quartier ou celui de vos camarades).
Une fois qu'une quantité suffisante de tâches d'initiative a été accomplie, l'ensemble du quartier reçoit des récompenses, de la monnaie et de la faveur en bonus, ainsi que la possibilité d'acheter toutes les décorations auprès des PNJ (il faut bien sûr disposer des fonds nécessaires).
Nous avons trois objectifs principaux pour les quartiers :
- Offrir des récompenses et un but commun à tous les gens qui y résident. Il est toujours agréable d'accomplir des tâches de manière collective, et nous souhaitions encourager le jeu synchrone et asynchrone avec votre voisinage.
- Permettre la personnalisation visuelle générale du quartier, pas uniquement celle des parcelles individuelles.
- Proposer une disparité entre les quartiers pour rendre les visites plus intrigantes.
commentaire (0)