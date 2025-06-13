WoW : MàJ de l'héritage d'Arathor, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Mise à jour de l'héritage d'Arathor de WoWPoursuivez vos aventures dans L'héritage d'Arathor, qui commence le 18 juin. Relevez le défi des Gouffres surchargés, prenez part aux chroniques du chroniqueur Cho, profitez de l'aide du nouvel assistant à bouton unique, de la surbrillance d'aide… et plus encore.
Nouvelle campagne des hautes-terres ArathiesTandis que l'attention était focalisée sur Khaz Algar, un nouvel adversaire est apparu dans les hautes-terres Arathies, menaçant de briser la paix fragile qui s'est installée entre Stromgarde et le Trépas-d'Orgrim. Aidez Faerin, Danath et Geya'rah à révéler un complot, apaiser des tensions et faire face à l'héritage d'Arathor. Découvrez cette nouvelle histoire offrant à chaque faction plusieurs choix narratifs et affrontez les dangers qui vous attendent.
Pour en savoir plus sur la campagne L'Aube rouge se lève, consultez notre article.
Prenez part aux chroniques du chroniqueur ChoRendez-vous auprès du chroniqueur Cho à Hurlevent, Orgrimmar ou Dornogal pour revivre des moments emblématiques de l'histoire d'Azeroth dans la mise à jour de contenu L'héritage d'Arathor. Les personnages-joueurs de niveau 10 et plus peuvent explorer trois scénarios soigneusement élaborés par le chroniqueur Cho pour en découvrir plus sur Xal'atath, les Éthériens et le roi-liche. Chaque suite de quêtes en comprend d'anciennes et quelques nouvelles.
Pour en savoir plus, lisez notre article publié précédemment.
Gouffres surchargésAlimentez les machines des Titans pour explorer de nouvelles profondeurs et relever de nouveaux défis dans 6 Gouffres en Khaz Algar lors de la mise à jour de contenu L'héritage d'Arathor. Vous pourrez relever des défis encore plus difficiles grâce à un nouvel affixe spécifique aux Gouffres et gagner du butin exceptionnel.
Affrontez des Titans, déjouez des pièges inédits et découvrez un arbre des traits spécifique aux Gouffres surchargés. Choisissez les traits adaptés afin d'utiliser les pièges à votre avantage au cours de votre progression.
Pour en savoir plus, lisez notre article publié précédemment : L'ambiance est électrique : boostez vos performances avec les Gouffres surchargés !
Nouvelles fonctionnalités de l'IU : assistant de combat et assistant à bouton uniqueNous ajoutons deux options supplémentaires à l'interface utilisateur (IU) pour vous aider à apprendre une nouvelle classe ou à redécouvrir un personnage secondaire. Ces nouvelles options constituent également un excellent moyen d'offrir une meilleure accessibilité aux joueurs et joueuses qui pourraient avoir besoin d'un peu d'aide supplémentaire.
Surbrillance d'aide : la surbrillance d'aide met en évidence la prochaine technique recommandée, en fonction de vos ressources et de votre situation au combat. Configurée comme option supplémentaire pour faciliter la rotation des dégâts quelle que soit la spécialisation utilisée, cette nouvelle option est conçue pour accompagner les personnes découvrant le jeu ou une nouvelle spécialisation, ainsi que les joueurs et joueuses souhaitant mieux comprendre les rotations de leurs personnages.
Assistant à bouton unique : pour celles et ceux qui souhaitent ou ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire, il existe également le nouvel assistant à bouton unique. Il s'agit d'un bouton unique qui peut être utilisé pour lancer la prochaine technique de dégâts recommandée dans la séquence. Cette fonctionnalité aide les joueurs et joueuses ayant besoin d'un coup de pouce comme les personnes souhaitant découvrir l'histoire ou le jeu de manière plus détendue. Bien que cet assistant rallonge légèrement le temps de recharge entre les techniques, il vous indiquera le moment opportun où utiliser des attaques contre des cibles multiples ou des attaques à zone d'effet (AoE) lorsque vous êtes en extérieur.
Pour en savoir plus, consultez notre article : L'héritage d'Arathor : les nouvelles options d'IU vous facilitent la vie.
Glissez-vous dans les voies temporelles turbulentes avec Battle for Azeroth !À partir de la semaine du 17 juin, nous enrichissons les voies temporelles turbulentes avec l'ajout de Battle for Azeroth dans la rotation. Cet évènement s'étendra sur sept semaines, commencera et se terminera avec Battle for Azeroth.
Six nouveaux donjons des Marcheurs du temps vous attendent : Atal'Dazar, Port-Liberté, le Repos des rois, le sanctuaire des Tempêtes, le temple de Sephraliss et le manoir Malvoie. Vous pourrez également rendre visite au nouveau marchand de Battle for Azeroth dans les ports de Boralus et de Dazar'alor.
- Semaine 1 : Battle for Azeroth
- Semaine 2 : Mists of Pandaria
- Semaine 3 : Burning Crusade
- Semaine 4 : Warlords of Draenor
- Semaine 5 : Legion
- Semaine 6 : Classic
- Semaine 7 : Battle for Azeroth
Maîtrisez les voies temporelles turbulentes et obtenez la nouvelle monture Chronocorsaire avec vol dynamique… et plus encore.
L'Émissaire cupide revient la semaine du 1er juilletL'évènement de l'Émissaire cupide est de retour ! Lors de cet évènement, vous pourrez rencontrer d'autres gobelins au trésor cupides et sournois à Hurlevent, Orgrimmar, Dornogal et Terremine, afin d'obtenir de nouvelles récompenses diaboliques, dont une monture. Ne manquez pas cette occasion unique d'obtenir des récompenses emblématiques, telles que des versions recolorées des armures classiques de palier 2 pour vos personnages.
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Autres ressourcesImmergez-vous dans The War Within avec la novella audio « Heartlands »
Embarquez pour un voyage narratif de légende avec « Heartlands », une novella audio en cinq parties écrite par Adam Christopher et racontée par Chris Metzen.
- Chapitre 1 : Sommet à Boralus | Chapitre 2 : Les échos du passé
- Chapitre 3 : Lignées | Chapitre 4 : Le choix de Marran
- Chapitre 5 : La bataille de la ferme de Go'Shek
Nouvelle de Warcraft : « Foi et flamme »Depuis sa plus tendre enfance, Faerin Lothar a éprouvé en son for intérieur la volonté de braver les ténèbres. Aujourd'hui, Faerin ressent le même désir, qui la pousse à quitter Sainte-Chute aux côtés d'Anduin, ainsi que des autres étrangères et étrangers. Rejoignez Faerin Lothar pour une présentation spéciale au coin du feu de notre dernière nouvelle.
Rejoignez Faerin Lothar pour une présentation spéciale au coin du feu de notre dernière nouvelle, « Foi et flamme ».
Écrite par L. L. McKinney, illustrée par Zoltan Boros et narrée par Paris Blu, dans le rôle de Faerin Lothar.
Lisez et écoutez Heartlands et Foi et flamme avant d'entreprendre votre périple dans les hautes-terres Arathies.
Partez à l'aventure avec la mise à jour de contenu L'héritage d'Arathor. Relevez le défi des Gouffres surchargés, explorez le passé avec le chroniqueur Cho et améliorez votre expérience de jeu grâce aux nouvelles mises à jour de l'IU et bien plus encore.
À bientôt sur Azeroth !
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