WoW : Les Chroniques de Cho du patch 11.1.7 ont été présentées, les détails

Retrouvez des informations relatives aux Chroniques de Cho, qui seront disponibles sur WoW avec la mise à jour 11.1.7.
La prochaine mise à jour mineure de contenu, la 11.1.7 l'Héritage d'Arathor, arrivera bientôt sur les serveurs de WoW
The War Within, et les joueurs auront dès lors l'occasion de s'adresser au Chroniqueur Cho pour « embarquer pour une expérience de quête renouvelée
».
Blizzard présente les Chroniques de Cho à venir avec le patch 11.1.7 de WoW
Dès le déploiement de la mise à jour 11.1.7 de WoW
, les joueurs pourront s'adresser à partir du niveau 10 au Chroniqueur Cho
à Dornogal, Hurlevent ou Orgrimmar pour récupérer de nouvelles quêtes en lien avec l'histoire d'Azeroth.
Concrètement, vous pourrez expérimenter 3 scénarios sous forme de suites de quêtes répétables
pour en apprendre davantage à propos des Éthériens, de Xal'atath ou du Roi Liche
. Chaque série comprendre d'anciennes quêtes et quelques nouvelles, et si vous remplissez les conditions requises pour entamer ces Chroniques, vous recevrez automatiquement la quête « Chroniques », vous demandant de retrouver le Chroniqueur Cho.
En vous adressant à lui, un nouvel écran de sélection s'ouvrira et vous permettra de choisir lequel des trois scénarios vous souhaitez découvrir :
- Xal'atath : Xal'atath, la messagère, était autrefois appelée la lame de l'Empire noir. Son vécu est un secret bien gardé, mais ses mots et ses actes ont affecté tant de monde qu'il est impossible de l'ignorer. Il est important de raconter son histoire.
- Éthériens : mystérieuse et secrète, la civilisation éthérienne s'est peu à peu infiltrée dans notre monde sans nous révéler son histoire passée. Pourtant, les rares détails que nous connaissons sont déjà révélateurs…
- Le Roi Liche : Arthas Menethil. On raconte qu'à sa naissance, les forêts de Lordaeron murmurèrent son nom. Mais les forêts de sa jeunesse savaient-elles ce qu'il adviendrait de lui ?
Récompenses des Chroniques de Cho
En guise de récompense pour la complétion des séries de quêtes du Chroniqueur Cho, vous recevrez de l'or et de l'expérience, ainsi que les jouets suivants :
- Écho de Xal'atath, lame de l'Empire noir : vous faites appel au souvenir de Xal'atath. Sa voix retentira avec allégresse chaque fois que vous tuerez des adversaires.
- Cristal de mémoire de K'aresh : vous prenez une apparence k'areshi.
- Visage royal : vous vous remémorez l'histoire d'Arthas Menethil. Vous prenez son apparence. « Prince… ou roi ? »
Notez que ces expériences pourront être recommencées autant de fois que vous le voulez, mais que pendant qu'elles sont en cours, il ne sera pas possible de progresser dans d'autres quêtes. Il vous faudra alors mettre les Chroniques en pause pour y revenir plus tard.
La mise à jour 11.1.7 de WoW
arrivera d'ici quelques jours, le mercredi 18 juin 2025 en France.
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