WoW : Le prochain chapitre narratif, l'Aube rouge, a été présenté par Blizzard



le 11 juin 2025 à 11h49 Publié par Amandine Paccou le 11 juin 2025 à 11h49

Blizzard a partagé un aperçu du prochain chapitre narratif à venir sur WoW The War Within : l'Aube rouge commencera avec le patch 11.1.7 en juin 2025.