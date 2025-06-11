WoW : Le prochain chapitre narratif, l'Aube rouge, a été présenté par Blizzard

Blizzard a partagé un aperçu du prochain chapitre narratif à venir sur WoW The War Within : l'Aube rouge commencera avec le patch 11.1.7 en juin 2025.
Le lancement de la mise à jour 11.1.7 de WoW
The War Within approche, et quelques jours avant son déploiement, Blizzard a partagé un aperçu officiel de l'Aube rouge. La nouvelle campagne scénarisée de l'Héritage d'Arathor vous offrira l'opportunité d'en apprendre davantage à propos de l'histoire de Faerin, et de débloquer quelques récompenses.
L'Aube rouge sera bientôt là sur WoW The War Within
La mise à jour de l'Héritage d'Arathor
arrivera le mercredi 18 juin en France, ce qui permettra aux joueurs de découvrir de nouveaux contenus comme le retour des Marcheurs du temps pour Battle for Azeroth
ou un affixe supplémentaire aux Gouffres existants. En plus de cela, un nouveau chapitre narratif, l'Aube rouge,
sera disponible sous la forme d'une suite de quêtes dans les Hautes-terres d'Arathi
, mais à partir de Dornogal. Il vous faudra assister Faerin, Danath et Geya'rah pour mettre en lumière un complot visant à raviver les hostilités entre la Horde et l'Alliance.
Chacune des factions recevra ainsi des missions différentes.
Quelles récompenses récupérer en accomplissant la suite de quêtes de l'Aube rouge ?
Comme les quêtes, les récompenses
ne seront pas les mêmes selon votre faction d'appartenance :
- Alliance → tabard de Stromgarde, haut fait et titre de L'Aube rouge se lève « de Stromgarde »
- Horde → tabard de Trépas-d'Orgrim, haut fait et titre de L'Aube rouge se lève « de Trépas-d'Orgrim »
Pour les récupérer, vous devrez achever la quête Gloire passée
, et vous recevrez en prime la transmogrification Espauliers de falotier
, inspirée par les épaulières de falotière de Faerin.L'Aube rouge
s'annonce être un chapitre prometteur offrant une expérience narrative de qualité. Il sera le dernier avant que l'histoire ne prenne une autre tournure avec le patch 11.2, dont les détails devraient être révélés dans les semaines à venir.
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