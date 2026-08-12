WoW : Pièce corrosive, à quoi sert cette monnaie et comment en obtenir ?

La monnaie des Pièces corrosives est arrivée en août 2026 sur WoW Midnight. Découvrez son utilité et comment la farmer dans cet article.

Depuis le déploiement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek en août 2026 sur WoW Midnight, les joueurs peuvent explorer la zone inédite de l'île Annelée. En avançant dans la campagne, vous avez fini par découvrir les caveaux d'Atal'Utek. La cité souterraine est jonchée de créatures dangereuses, surtout si vous vous y aventurez seul, mais c'est à cet endroit que vous récolterez une nouvelle monnaie, les Pièces corrosives.

Quelle est l'utilité des Pièces corrosives sur WoW Midnight ?

La seconde phase de WoW Midnight a ouvert les portes de l'île Annelée, une zone mystérieuse dans laquelle il est possible de récupérer des Pièce corrosive, une monnaie propre aux caveaux d'Atal'Utek et liée au bataillon. En effet, celle-ci ne peut être échangée qu'auprès du Skull of Er'inye, en 51, 62 dans les caveaux, juste à côté de l'Autel de la corrosion.

Ce PNJ vend des cosmétiques variés, principalement des éléments de décor. Cependant, même si vous n'êtes pas friand du système de Logis, vous pourriez tout de même avoir envie de récupérer d'autres objets :

Comment récupérer des Pièces corrosives ?

Il n'y a qu'un seul moyen de collecter des Pièces corrosives sur WoW Midnight, et il consiste à participer aux activités des caveaux d'Atal'Utek. Vous en recevrez en :

Ouvrant des coffres .

. Prenant part aux événements des patrouilles au temple (Temple Patrols) ; 3 patrouilles sont actives toutes les 10 minutes, et vous en gagnez 20 à chaque fois.

; 3 patrouilles sont actives toutes les 10 minutes, et vous en gagnez 20 à chaque fois. Complétant des Assauts du temple (Temple Strikes) , des attaques qui demandent de vaincre des élites en accomplissant des objectifs secondaires (par exemple, détruire des œufs). Il est préférable de les faire en groupe, d'autant que chaque assaut rapporte 75 Pièces corrosives.

, des attaques qui demandent de vaincre des élites en accomplissant des objectifs secondaires (par exemple, détruire des œufs). Il est préférable de les faire en groupe, d'autant que chaque assaut rapporte 75 Pièces corrosives. Terminant des incursions du temple (Temple Incursion). Cet événement se déclenche après qu'un Assaut ait été achevé. Vous avez alors 10 minutes pour valider des objectifs (emmener le chariot), et récupérer ainsi 175 Pièces via la Sacoche corrodée. Toutefois, il est indispensable d'être en groupe.

Cet événement se déclenche après qu'un Assaut ait été achevé. Vous avez alors 10 minutes pour valider des objectifs (emmener le chariot), et récupérer ainsi 175 Pièces via la Sacoche corrodée. Toutefois, il est indispensable d'être en groupe. Tuer des Adversaires antiques (Ancient Foe), le boss qui apparaît après une incursion réussie, et qui octroie 200 Pièces.

Pour être plus efficace, n'hésitez pas à dépenser vos premières Pièces corrosives pour améliorer l'Autel de la corrosion : cela augmentera votre puissance dans les caveaux d'Atal'Utek, ainsi que la quantité de monnaie que vous obtiendrez.

La Malédiction d'Ula'tek devrait occuper un certain temps les amateurs de cosmétiques, d'autant que la nouvelle faction de l'île Annelée a aussi beaucoup à offrir. Pour en savoir plus, consultez les détails des récompenses de Renom des Forces de Zul'jarra.