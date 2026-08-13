WoW : La monture Golem arcanique d'archéologue, comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 août 2026 à 14h13
Si vous souhaitez ajouter le Golem arcanique d'archéologue à votre collection de montures sur WoW Midnight, découvrez son mode d'obtention dans cet article.
WoW : La monture Golem arcanique d'archéologue, comment l'obtenir ?

L'île Annelée a ouvert ses portes sur les serveurs de WoW Midnight avec le patch 12.1, permettant aux joueurs de l'explorer et de découvrir tous ses secrets depuis le 12 août 2026. Deux nouvelles factions sont disponibles, les Forces de Zul'jarra et L'équipage du Capitaine Tokka, ainsi que des recettes, des plantes et des mines supplémentaires, et bien sûr, des adversaires encore jamais rencontrés parcourent les lieux. Comme les autres zones de l'extension, l'île Annelée regorge également de trésors cachés, et l'un d'entre eux est la monture Golem arcanique d'archéologue.

Comment récupérer le Golem arcanique d'archéologue sur WoW Midnight ?

Si vous avez 5 minutes devant vous sur WoW Midnight, alors vous avez tout intérêt à vous diriger vers l'île Annelée pour pénétrer dans le Gouffre de l'Île Torsadine (Gnarldor Isle). C'est en effet dans cette instance, localisée au sud sur une petite île répondant au même nom, que vous pourrez mettre la main sur la monture Golem arcanique d'archéologue (Delver's Arcane Golem).

localisation-gouffre-ile-torsadine

Pour aller vite, nous vous recommandons de lancer le gouffre en Tier 1, et de vous diriger aux coordonnées 60.4, 68.2 une fois à l'intérieur. À côté d'un petit monument situé non loin d'un escalier de pierre, vous verrez un coffre.

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Celui-ci n'est pas verrouillé, si bien que vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour ramasser son contenu, et ajouter le Golem arcanique d'archéologue à votre collection.

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Le Golem est une monture volante, si bien qu'il vous permettra de survoler l'île Annelée, à la recherche de créatures rares, de trésors, de points d'intérêt, ou de ressources variées.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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