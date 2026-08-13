WoW : L'équipage du Capitaine Tokka : déblocage de la faction, gains de réputation et récompenses

Retrouvez des informations concernant la faction secondaire de L'équipage du Capitaine Tokka, introduire avec le patch 12.1 de WoW Midnight.

Une nouvelle faction est disponible sur WoW Midnight depuis le déploiement du patch 12.1, en lien avec l'univers des pêcheurs. Le Capitaine Tokka vous attend sur l'île Annelée, et vous avez intérêt à vous adresser à lui si vous aspirez à récupérer les récompenses que ses intendants ont à offrir. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter des détails relatifs au fonctionnement de la faction du Capitaine Tokka ci-dessous.

Comment débloquer la faction secondaire de l'équipage du Capitaine Tokka sur WoW Midnight ?

En découvrant l'île Annelée, vous avez débloqué les Forces de Zul'jarra, mais une faction secondaire existe, en lien avec le monde la pêche. L'équipage du Capitaine Tokka est disponible depuis le patch 12.1 de WoW Midnight, et pour commencer à améliorer votre réputation, il vous suffit de vous adresser à Tokka en 57, 48 pour récupérer la quête Venom Fishing: Proof is in the Ooze.

Pour ce faire, vous devrez pêcher 5 Killi malvenin dans les eaux empoisonnées un peu plus loin. Une fois cette tâche accomplie, vous pourrez gagner de la réputation avec le Capitaine Tokka, et compléter les quêtes journalières.

Comment améliorer sa réputation ?

L'équipage du Capitaine Tokka fonctionne avec des points de réputation, qu'il vous faut collecter pour atteindre le rang maximal. Au total, il en existe 5 :

Rang Étranger Mousse au destin tragique As de la pêche maudite Plonge-venin Équipage loyal Réputation requise 0 100 2 700 5 300 8 400

Pour gagner de la réputation, plusieurs méthodes existent :

Terminer les quêtes uniques d'introduction proposées par Tokka.

proposées par Tokka. Effectuer les quêtes journalières , octroyant 500 points chacune, et disponibles sur l'îlot de la faction (cf. carte ci-dessus)

, octroyant 500 points chacune, et disponibles sur l'îlot de la faction (cf. carte ci-dessus) Achever la quête mondiale Open Sea Fishing (500 points)

Open Sea Fishing (500 points) Éliminer le Maître grenadier Birdie , qui apparaît après avoir pêché un Tlhapi explosif. Il accorde 50 points de réputation, et peut notamment laisser tomber une Recette thalassienne en bouteille, pouvant contenir diverses recettes.

, qui apparaît après avoir pêché un Tlhapi explosif. Il accorde 50 points de réputation, et peut notamment laisser tomber une Recette thalassienne en bouteille, pouvant contenir diverses recettes. Pêcher les artefacts démarrant des quêtes, par exemple la Dague rituelle. Chacun d'entre eux accorde 150 points de réputation, et il en existe 10.

Quelles récompenses obtenir avec l'équipage du Capitaine Tokka ?

En vous adressant aux deux intendants du Capitaine Tokka, le Quartier-maître Sluggs sur l'îlot de la Folie de Tokka et la Navigatrice Otoola au Débarcadère de Tokka en 57, 48, vous pouvez récupérer diverses récompenses :

Atteindre le rang maximal de réputation avec L'équipage du Capitaine Tokka vous prendra sans doute quelques semaines, si vous ne vous pressez pas. De belles parties de pêche et une routine journalière vous attendent sur l'île Annelée, pour décrocher des cosmétiques variés et parfaire ainsi vos collections.