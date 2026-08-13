WoW : Quand ont lieu les équilibrages de classe de la saison 2 ?

Plusieurs équilibrages des classes sont programmés au cours des premières semaines de la saison 2 de WoW Midnight. Retrouvez les dates de déploiement de ces mises à jour par ici.

La saison 2 de WoW Midnight commence le 12 août 2026, avec l'ouverture du raid de l'abîme Venimeux et des donjons mythiques+, et sans surprise, une nouvelle méta se met déjà en place à la suite de l'équilibrage des classes déployé avec le patch 12.1. Toutefois, rien n'est jamais figé, surtout en début de saison. Blizzard a pour habitude de proposer plusieurs mises à jour, et le développeur a partagé la feuille de route des équilibrages de classe à venir, durant les deux premiers mois de la Malédiction d'Ula'tek.

Les dates des mises à jour d'équilibrage de la saison 2 de WoW Midnight ont été communiquées

Avec le déploiement de la Malédiction d'Ula'tek sur WoW Midnight, tous les joueurs ont dû revoir leur arbre de talent en raison des changements majeurs apportés à toutes les classes. Or, il est difficile de déjà connaître quelles seront les spécialisations méta, étant donné que plusieurs équilibrages vont venir la bouleverser. Ces mises à jour interviendront à la suite des observations effectuées par le développeur dans le raid de l'abîme Venimeux, en Mythique+ et en PvP. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, la feuille de route a été partagée :

19 août → 1 er équilibrage avec le lancement de la saison 2 de Midnight

→ 1 équilibrage avec le lancement de la saison 2 de Midnight 26 août → 2 nd équilibrage

→ 2 équilibrage 2 septembre → 3 ème équilibrage

→ 3 équilibrage 23 septembre - 4ème équilibrage

Au total, 4 mises à jour sont programmées avec la maintenance hebdomadaire pour le début de la saison 2, mais d'autres pourraient être ajoutées si besoin. Blizzard a toutefois précisé que « les ajustements en début de progression seront généralement modérés, en particulier avant que Ula'tek ne soit vaincu en difficulté Mythique, afin d'éviter toute perturbation inutile de la compétition ». En revanche, si l'apparition de déséquilibres toxiques advient, des mesures seront prises dans les meilleurs délais dans le but de « garantir un début de saison plus équitable ».

Le développeur a ajouté que 4 équilibrages supplémentaires sont prévus entre le 22 septembre et le début de la saison 3, mais les dates restent à déterminer. Espérons à présent que plusieurs compositions se distinguent en MM+, et que la diversité tant attendue par les joueurs puisse enfin voir le jour au cours d'une saison de WoW.