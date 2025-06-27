WoW : Les récompenses de Renom des Vandales de la Manaforge, les détails

Découvrez les récompenses à récupérer avec le Renom des Vandales de la Manaforge en saison 3 de WoW The War Within dans cet article.
La mise à jour 11.2 de WoW
The War Within permettra aux joueurs de découvrir le raid inédit de la Manaforge Oméga, abritant le plus gros boss jamais vu dans l'histoire du jeu
, Dimensius. Comme pour la Libération de Terremine, l'instance proposera son propre parcours de Renom à travers les Vandales de la Manaforge
. Retrouvez les récompenses à déverrouiller pour chaque palier de Renom
pour cette faction dans cet article.
Les récompenses de Renom avec les Vandales de la Manaforge
Bien que les mécanismes d'obtention de réputation auprès des Vandales de la Manaforge,
en saison 3
de WoW The War Within
, ne soient pas encore totalement clairs pour l'instant, les récompenses de Renom
sont déjà connues.
Non sans rappeler le Programme de fidélité du Gallagio, ce nouveau système de Renom
viendra à son tour vous accorder des récompenses
de qualité, telles que des bonus de dégâts, des cosmétiques ou encore la possibilité de se téléporter quand bon vous semble dans la Manaforge Oméga.
|Niveau de Renom
|Récompenses
|1
|
- Hôtel des ventes et vendeurs dans le raid
|2
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- Rou'ethar laissera tomber de la Loombeast Silk, à employer pour modifier les apparences de capes
|3
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- Ennemis non-boss affaiblis dans les Chambres des Cultures et dans le Caveau Délié
- Bonus de +15 % de vitesse de déplacement après avoir vaincu des ennemis non-boss
|4
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- +3 % de dégâts et de puissance des soins dans la Manaforge Oméga
- Pierre de foyer réutilisable dans le raid
|5
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- Raccourci de raid après avoir terrassé le Roi-Nexus Salhadaar
|6
|
- Amélioration des enchantements et huiles de mana dans le raid
- Les Bandages de Reshii augmentent les statistiques secondaires
|7
|
- +6 % de dégâts et de puissance des soins dans la Manaforge Oméga
- Les ennemis non-boss de la Terrasse de la Technomancie affaiblis
|8
|
- Monture : Mécaplaneur de vandale (Vandal's Gearglider)
- Mascotte : Zo'ya
- Recettes d'enchantement, d'ingénierie et de calligraphie
|9
|
|10
|
- +9 % de dégâts et de puissance des soins dans la Manaforge Oméga
- +45 % de vitesse de déplacement après les combats contre des ennemis non boss
|11
|
- Les ennemis non boss des quais Ombreux sont affaiblis
- Les ennemis élites laissent tomber des objets liés au Bataillon
|12
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- Le Roi-Nexus Salhadaar laisse tomber de la Monnaie cosmétique, Fragment d'essence éthérienne (Ethereal Essence Sliver)
|13
|
|14
|
- Titre : Sauveur ou Sauveuse stellaire
- Monture : The Bone Freezer
|15
|
- +15 % de dégâts et de puissance des soins dans la Manaforge Oméga
- Possibilité de se téléporter à tout moment dans le raid
L'ultime saison de WoW The War Within
commencera cet été, et les tests sont en train d'être effectués sur le PTR
, mais cela ne nous permet malheureusement pas de connaître avec certitude la date de sortie de la mise à jour 11.2. Il faudra donc encore patienter un peu pour en apprendre plus sur ce point, et bien se préparer à découvrir le monde des éthériens.
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