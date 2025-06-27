WoW : Les récompenses de Renom des Vandales de la Manaforge, les détails

Niveau de Renom Récompenses

1 Hôtel des ventes et vendeurs dans le raid

2 Rou'ethar laissera tomber de la Loombeast Silk, à employer pour modifier les apparences de capes

3 Ennemis non-boss affaiblis dans les Chambres des Cultures et dans le Caveau Délié

Bonus de +15 % de vitesse de déplacement après avoir vaincu des ennemis non-boss

4 +3 % de dégâts et de puissance des soins dans la Manaforge Oméga

Pierre de foyer réutilisable dans le raid

5 Raccourci de raid après avoir terrassé le Roi-Nexus Salhadaar

6 Amélioration des enchantements et huiles de mana dans le raid

Les Bandages de Reshii augmentent les statistiques secondaires

7 +6 % de dégâts et de puissance des soins dans la Manaforge Oméga

Les ennemis non-boss de la Terrasse de la Technomancie affaiblis

8 Monture : Mécaplaneur de vandale (Vandal's Gearglider)

Mascotte : Zo'ya

Recettes d'enchantement, d'ingénierie et de calligraphie

9 Les chasseurs d'âmes accordent des runes d'amélioration gorgées d'âme (Soulgorged Augment Rune)

10 +9 % de dégâts et de puissance des soins dans la Manaforge Oméga

+45 % de vitesse de déplacement après les combats contre des ennemis non boss

11 Les ennemis non boss des quais Ombreux sont affaiblis

Les ennemis élites laissent tomber des objets liés au Bataillon

12 Le Roi-Nexus Salhadaar laisse tomber de la Monnaie cosmétique, Fragment d'essence éthérienne (Ethereal Essence Sliver)

13 +12 % de dégâts et de puissance des soins dans la Manaforge Oméga

Mascotte : Looker Gaz'kreth Jr.

14 Titre : Sauveur ou Sauveuse stellaire

Monture : The Bone Freezer