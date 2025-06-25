WoW : Les premiers objets pour décorer votre intérieur avec le Housing ont été dataminés



le 25 juin 2025 à 12h27 Publié par Amandine Paccou le 25 juin 2025 à 12h27

Découvrez quelques objets décoratif, repérés à la suite d'action de dataminages sur le PTR de la saison 3 de The War Within, pour votre futur foyer sur WoW Midnight dans cet article.