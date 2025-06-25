WoW : Les premiers objets pour décorer votre intérieur avec le Housing ont été dataminés

Découvrez quelques objets décoratif, repérés à la suite d'action de dataminages sur le PTR de la saison 3 de The War Within, pour votre futur foyer sur WoW Midnight dans cet article.
WoW
The War Within va entrer dans son ultime saison, et les tests de la mise à jour majeure de contenu 11.2 sont en cours sur le PTR. Comme d'habitude, les datamineurs ont exploré les fichiers du jeu pour réaliser quelques découvertes, et les résultats de ces opérations se sont avérés très concluants. En effet, des premiers éléments de décoration en lien avec la fonctionnalité Housing à venir sur Midnight
, la prochaine extension du MMORPG, auraient été repérés et partagés par l'intermédiaire du site spécialisé Wowhead.
25 objets décoratifs pour le Housing ont été découverts sur le PTR de la mise à jour 11.2 de WoW
Les joueurs de WoW
attendent avec impatience l'arrivée de la fonctionnalité Housing, et Blizzard a déjà dévoilé les premiers détails à ce sujet, en présentant notamment le fonctionnement de système de décoration d'intérieur
. En juin 2025, des datamineurs ont découvert des modèles d'objets décoratifs
qui pourraient potentiellement être disponibles sur le second titre de la saga de l'Âme-Monde. Au total, 25 objets ont été repérés
, et certains d'entre eux sont liés à des races spécifiques de l'univers du jeu.Pandaren
Gobelin
Tauren
Elfe de la nuit
Sacrenuit
Draenei
Zandalari
Autre
Ces modèles pourraient déjà donner quelques idées à certains parmi vous sur le style de votre futur foyer, opterez-vous pour un intérieur douillet ou fonctionnel ? WoW Midnight
ne sortira toutefois qu'au cours de l'hiver prochain, en attendant, vous aurez quelques mois pour profiter de l'ultime saison de The War Within. Pour en savoir plus sur ce point, n'hésitez pas à consulter notre article présentant les grandes nouveautés de la mise à jour 11.2
.
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