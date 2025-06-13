WoW : Les ceintures D.I.S.C seront plus puissantes que prévu



le 13 juin 2025 à 12h46 Publié par Amandine Paccou le 13 juin 2025 à 12h46

La mise à jour de l'héritage d'Arathor sera bientôt déployée sur WoW The War Within, et pour bien préparer cette sortie, le développeur œuvre aux derniers ajustements. Les ceintures D.I.S.C font ainsi l'objet d'un buff majeur.