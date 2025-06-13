WoW : Les ceintures D.I.S.C seront plus puissantes que prévu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 juin 2025 à 12h46
La mise à jour de l'héritage d'Arathor sera bientôt déployée sur WoW The War Within, et pour bien préparer cette sortie, le développeur œuvre aux derniers ajustements. Les ceintures D.I.S.C font ainsi l'objet d'un buff majeur.
WoW : Les ceintures D.I.S.C seront plus puissantes que prévu
La prochaine mise à jour mineure de contenu de WoW The War Within, la 11.1.7, sera déployée le 18 juin 2025. À compter de cette date, les joueurs pourront découvrir plusieurs nouveautés, dont une ceinture particulière fait partie : la Durable Information Securing Container, désignée plus simplement sous sa forme abrégée, D.I.S.C. Il s'agit d'un équipement fonctionnant d'une manière similaire au Diadème de Cyrcé, et disponible pour toutes les classes. Quelques jours avant le lancement du patch 11.1.7, le développeur a mis à jour les ceintures D.I.S.C.

Blizzard met à jour les ceintures D.I.S.C sur le PTR de la 11.1.7

Dès le lancement de la mise à jour de l'héritage d'Arathor, les joueurs de WoW The War Within pourront se rendre dans les Gouffres, dont certains recevront en même temps un nouvel affixe, pour améliorer la ceinture D.I.S.C, présentant 9 effets différents à choisir selon votre spécialisation, et modifiable au gré de vos envies. 

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À la suite des observations effectuées sur le serveur de tests, le développeur a conclu qu'il était nécessaire d'accroître la puissance des ceintures D.I.S.C et a alors appliqué des buffs massifs.
  • Augmentation du niveau d'objet de base à 691 (au lieu de 684), et du niveau d'objet maximum à 701 (au lieu de 694).
  • L'effet de Charge statique a été légèrement réduit.
  • Les autres effets ont été considérablement augmentés.
Notes des développeurs : Notre objectif avec ces changements est de rendre les différents effets plus compétitifs les uns par rapport aux autres pour un plus grand nombre de joueurs, et de faire en sorte que la ceinture reste attrayante, tout en étant remplacée par l'équipement de fin de jeu de la Saison 3.
Les joueurs devront accomplir les quêtes de la ceinture sur un nouveau personnage ou recopier leur personnage pour voir les nouveaux niveaux d'objet.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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