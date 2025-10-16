WoW Legion Remix : Une première salve d'ajustements des traits des armes prodigieuses, les détails du correctif du 16 octobre

WoW : Les offres du Comptoir d'août 2026, les détails
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de juillet 2026 dans cet article.
Mise à jour des traits d'Armes prodigieuses du 16 octobreLes spécialisations dégâts et Soigneurs gagnent désormais +20 % de dégâts et de soins via tous les traits d'Armes prodigieuses.
Appel de la Légion
Disque éternel de Naran
- Dégâts en mêlée de l'Ecorcheuse infernale réduits.
- Dégâts du Bond infernal de l'Ecorcheuse infernale augmentés.
- Dégâts du Vol d'âme infernal augmentés.
Vengeance de la Lumière
- Attraper le disque augmente désormais les dégâts des prochains lancers de 50 % par itération (au lieu de 30 %).
Jugement du redressement de torts
- Dégâts augmentés de 50 %.
- Soins augmentés de 20 %.
Robustesse de Haut-Roc
- Dégâts augmentés de 50 %.
- Soins augmentés de 20 %.
- Le pourcentage de dégâts converti en Robustesse a été augmenté à 10% au Rang 1 (au lieu de 5 %) et 15 % au Rang 3 (au lieu de 11 %), avec chaque rang supplémentaire au Rang 4 ou au-delà offrant 3% supplémentaires.
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