WoW Legion Remix : Une première salve d'ajustements des traits des armes prodigieuses, les détails du correctif du 16 octobre



le 16 octobre 2025 à 11h49 Publié par Amandine Paccou le 16 octobre 2025 à 11h49

Le correctif du 16 octobre 2025 de WoW Legion Remix amène un buff des DPS et des healers grâce à des changements relatifs aux traits des armes prodigieuses. Retrouvez les détails de la mise à jour dans cet article.