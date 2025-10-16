WoW Legion Remix : Une première salve d'ajustements des traits des armes prodigieuses, les détails du correctif du 16 octobre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 octobre 2025 à 11h49
Le correctif du 16 octobre 2025 de WoW Legion Remix amène un buff des DPS et des healers grâce à des changements relatifs aux traits des armes prodigieuses. Retrouvez les détails de la mise à jour dans cet article.
WoW Legion Remix : Une première salve d'ajustements des traits des armes prodigieuses, les détails du correctif du 16 octobre
Puisque les tanks dominent largement la méta en phase 1 de WoW Legion Remix, créant ainsi des problèmes dans les files d'attente, Blizzard a indiqué qu'une série d'ajustements sera appliquée prochainement pour apporter des buffs aux DPS et aux healers. Pour commencer, le développeur a apporté un correctif dans la nuit du 15 au 16 octobre 2025, visant dans ce premier temps à mettre à jour les Armes prodigieuses pour les spécialisations DPS et soins.

Mise à jour des traits d'Armes prodigieuses du 16 octobre

Les spécialisations dégâts et Soigneurs gagnent désormais +20 % de dégâts et de soins via tous les traits d'Armes prodigieuses.

Appel de la Légion
  • Dégâts en mêlée de l'Ecorcheuse infernale réduits.
  • Dégâts du Bond infernal de l'Ecorcheuse infernale augmentés.
  • Dégâts du Vol d'âme infernal augmentés.
Disque éternel de Naran
  • Attraper le disque augmente désormais les dégâts des prochains lancers de 50 % par itération (au lieu de 30 %).
Vengeance de la Lumière
  • Dégâts augmentés de 50 %.
  • Soins augmentés de 20 %.
Jugement du redressement de torts
  • Dégâts augmentés de 50 %.
  • Soins augmentés de 20 %.
Robustesse de Haut-Roc
  • Le pourcentage de dégâts converti en Robustesse a été augmenté à 10% au Rang 1 (au lieu de 5 %) et 15 % au Rang 3 (au lieu de 11 %), avec chaque rang supplémentaire au Rang 4 ou au-delà offrant 3% supplémentaires.

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D'autres changements seront apportés avec la phase 2 et la maintenance hebdomadaire du 22 octobre 2025, mais Blizzard n'a pas encore dévoilé les détails à l'heure où nous écrivons ces lignes. Restez donc à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité WoW Legion Remix.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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