WoW Legion Remix est confronté à un problème rarissime sur le MMORPG, la méta est chamboulée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 octobre 2025 à 12h09
Si vous jouez healer ou DPS sur WoW Legion Remix, vous risquez de passer au second plan : les tanks dominent et abondent sur les serveurs de l'événement.
WoW Legion Remix est confronté à un problème rarissime sur le MMORPG, la méta est chamboulée
Que vous soyez un joueur de WoW The War Within ou de WoW Classic, vous êtes sans doute confronté régulièrement au même problème : il est difficile de trouver des tanks. Or, cette méta habituelle ne se retrouve pas sur Legion Remix, bien au contraire. Les tanks y sont trop nombreux, ce qui commence à poser quelques problèmes, et donne naissance à des groupes atypiques.

La méta tank de WoW Legion Remix déséquilibre totalement l'événement

Avec WoW Legion Remix, Blizzard offre l'opportunité à tous les joueurs de redécouvrir l'une de leurs extensions favorites de façon accélérée et avec une puissance bien plus importante qu'à l'époque. En plus de cela, cette version de l'extension est idéale pour enrichir ses collections de cosmétiques, ce qui requiert de valider des hauts-faits en donjon ou en raid. Un problème inattendu s'est manifesté dans la constitution des groupes : il y a trop de tanks.

Pourquoi les tanks sont si puissants sur Legion Remix ?

Sur WoW Legion Remix, incarner un tank apporte une survivabilité très accrue, ce qui offre des avantages notables, par exemple des facilités dans le contenu héroïque du monde ouvert ou en Mythique+. Un tank peut ainsi affronter n'importe quelle créature sans risquer la mort, au contraire des DPS et des healers. En outre, en Mythique+, les dégâts subis augmentent plus rapidement que les points de vie des ennemis, c'est pourquoi les tanks survivent à des niveaux de clé plus élevés que prévu. Il n'est alors pas rare de croiser des groupes constitués de 5 tanks, ce qui laisse peu de place aux autres rôles. Les DPS et les healers se sont exprimés sur Reddit, en expliquant se sentir inutiles.

A DPS is rumored to be doing M+ in Remix
byu/fjoes inwow


Une situation qui inquiète

Au fur et à mesure des mises à jour de WoW Legion Remix, la situation risque de s'aggraver, car la puissance moyenne augmentera. Sur MoP Remix, les tanks dominaient déjà la méta, et sont une nouvelle fois sous les feux des projecteurs avec l'événement de 2025.

meta-tank-legion-remix
Le classement des meilleurs clears en solo en donjon Mythique+ prouve qu'aucun DPS ou healer ne peut rivaliser avec les tanks.

Cet écart provoque des bouleversements dans les files d'attente, en faisant passer ceux qui n'incarnent pas un tank au second plan. Il devient difficile de trouver un groupe pour un DPS, à moins d'être chanceux et de contacter un leader ne cherchant pas une optimisation extrême. Les patchs à venir pourraient accorder aux healers et aux DPS une puissance supplémentaire leur permettant de solo aussi des combats éprouvants, mais nous ne pouvons avoir aucune certitude à ce sujet pour l'instant. Le développeur n'a pas pris la parole au sujet de ce déséquilibre majeur, reste alors à espérer une réaction de sa part, au risque de laisser un souvenir amer de WoW Legion Remix.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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