WoW Legion Remix : Les DPS et les healers ont été entendus

WoW : Les boss hors instance de la saison 2 : fonctionnement et table des loots de Nymrissa

Blizzard a partagé des informations au sujet des boss hors instance, des ennemis redoutables qui arriveront en saison 2 de WoW Midnight. Le premier à venir sera la sorcière naga Nymrissa, sa table des loots est connue.