WoW Legion Remix : Les DPS et les healers ont été entendus

La méta de WoW Legion Remix devrait changer avec la phase 2. Blizzard a annoncé une nouvelle qui devrait ravir les DPS et les healers.
WoW
Legion Remix a été lancé au début du mois d'octobre 2025, et l'expérience est malheureusement entachée par une méta atypique : les tanks dominent largement en raison de leur grande survivabilité, si bien qu'il n'est pas rare de voir des groupes composés de plusieurs tanks se constituer en Mythique. Les DPS et les healers éprouvent ainsi des difficultés à trouver leur place, mais les choses devraient changer d'ici quelques jours.
La phase 2 de WoW Legion Remix va accorder des améliorations aux DPS et aux healers
Le 15 octobre 2025, Blizzard a communiqué une annonce qui soulagera sans doute les joueurs de WoW Legion Remix. Les DPS et les healers vont faire l'objet de buffs à compter de la prochaine réinitialisation hebdomadaire, le 22 octobre, date de lancement de la phase 2.
Nous sommes au courant de la méta tank dans les donjons Mythique+ élevés, et nous proposerons certaines améliorations pour les spécialisations dégâts et soins avec le déploiement de la phase 2 mardi.
Les détails de la mise à jour n'ont pas encore été communiqués pour l'instant, mais la communauté a bon espoir que le développeur amène une solution viable, qui apportera la diversité tant attendue.
DD + Heal buffs coming next tuesday to offset Tank Meta.
Selon les joueurs, il est nécessaire de retravailler la survivabilité des classes DPS et heal,
byu/Blubbpaule inwow
aspect qui leur fait grandement défaut. Cependant, seuls les soigneurs devraient voir leurs dégâts être augmentés, car les montants fournis par les DPS est déjà convenable. En outre, les soigneurs devraient être capables d'une meilleure mitigation des dégâts en général, par exemple en cas de overheal
. Cela aurait pour vocation d'éviter les one-shot
, et leur redonnerait un rôle clé en donjon.
Le buff à venir des DPS et des healers est attendu avec impatience, tant la situation est problématique : à l'heure actuelle, ceux qui ne jouent pas le rôle de tank sont parfois invités à se retirer à l'entrée d'un donjon sans ne lancer aucune compétence pour ne pas ralentir l'œuvre des tanks. Reste maintenant à savoir de quelle nature seront les ajustements, mais il faudra patienter encore un peu pour découvrir le plan de Blizzard.
commentaire (1)
je venais de reroll tank. tanpis, retour à mon bon vieux mage