WoW Legion Remix, bientôt d'actualité ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 mars 2025 à 13h22
Blizzard accorderait une attention particulière à l'extension Legion selon une interview accordée par Holly Longdale à GameReactor.
WoW Legion Remix, bientôt d'actualité ?
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une annonce officielle, les fans de WoW Légion risquent de connaître une belle surprise d'ici peu. Holly Longdale a fait une révélation sur ce point pendant une interview en février 2025.

Blizzard compte « retourner et expérimenter d'une nouvelle manière » l'extension Legion

Ceux qui pour Mists of Pandaria est l'une des meilleures extensions de WoW sont gâtés. Après WoW Remix en 2024, la Pandarie sera de nouveau disponible sur les serveurs Classic au plus tard le 31 août 2025, et ce constat n'a pas échappé à Holly Longdale. En effet, la directrice du jeu a expliqué au cours d'une interview avec GameReactor que si Blizzard a remis ce DLC sous les feux des projecteurs, c'est à la suite des demandes des joueurs qui désespéraient de revivre un jour leur expérience préférée.

Suivant la même optique, une autre extension devrait bientôt être remise au goût du jour d'une façon ou d'une autre, Légion, sortie en août 2016.
Légion, mon extension préférée. Nous allons y retourner et l'expérimenter d'une nouvelle manière. Nous écoutons, et c'est en quelque sorte notre nouvelle approche : écouter nos joueurs et les ramener pour revivre ce contenu qu'ils ont peut-être déjà connu par le passé, mais d'une manière nouvelle, avec un regard un peu plus frais.
Sans le dire explicitement, la directrice de WoW a dévoilé l'ajout d'un potentiel nouvel événement mettant Légion à l'honneur dans un avenir proche.
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Or, il pourrait être decevant de s'emballer trop rapidement, puisque cette déclaration pourrait aussi faire référence à la suite de Classic, qui devrait comprendre Warlords of Draenor puis Légion. Cette seconde explication paraît toutefois moins pertinente, même si aucun événement similaire à WoW Remix n'a été annoncé dans la roadmap de l'année.

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Cela pourrait pourtant avoir lieu peu de temps avant le lancement de Midnight, de la même manière que MoP Remix avait été disponible juste avant The War Within. Le prochain volet de la Saga de l'Âme-Monde sortira de manière anticipée début 2026, ce qui laisse quoi qu'il en soit de nombreux mois à patienter pour en apprendre un peu plus sur ce point.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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