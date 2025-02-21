WoW MoP : La fenêtre de sortie de la Pandarie se précise

L'ajout de deux packs de cosmétiques liés à WoW Classic MoP dans la boutique a permis d'en savoir plus sur la date de sortie de l'extension.

WoW MoP Classic sortira au plus tard le 31 août 2025

Monture avec vol dynamique Serpent-nuage déformé par les sha (version moderne)

Monture volante Serpent-nuage touché par les sha (Classic)

Monture terrestre Tigre de monte déformé par les sha (version moderne)

Monture terrestre Tigre de monte touché par les sha (Classic)

Mascotte Vivejoie (version moderne)

Mascotte Joyeux (Classic)

Jouet Service à thé déformé par les sha (version moderne)

Jouet Service à thé touché par les sha (Classic)

Ensemble de transmogrification Ensemble : collection déformée par les sha de Brune d'Orage (version moderne)

(préachat)

Ensemble de transmogrification Ensemble : collection touchée par les sha de Brune d'Orage (Classic)

(préachat)

Sésame pour le niveau 85 (pack épique)

30 jours de temps de jeu (pack épique)



Or, une annotation indique que « Mists of Pandaria Classic sera disponible le 31 août 2025 au plus tard et sera inclus avec un abonnement actif à World of Warcraft ou du temps de jeu ».



Or, une annotation indique que «».



Cette information coïncide globalement avec ce qui avait été annoncé par le biais de la roadmap 2025, d'autant que le développeur a également précisé que la mise à jour de pré-lancement sera effective « au plus tard le 31 juillet ». L'ajout de ces packs dans la boutique du jeu a ainsi permis d'en savoir davantage sur le déploiement de MoP, et nous pouvons aujourd'hui affirmer avec certitude qu'il vous reste moins de 6 mois pour profiter de Cataclysm avant de voguer vers la Pandarie.