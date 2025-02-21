WoW MoP : La fenêtre de sortie de la Pandarie se précise

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 février 2025 à 13h45
L'ajout de deux packs de cosmétiques liés à WoW Classic MoP dans la boutique a permis d'en savoir plus sur la date de sortie de l'extension.
WoW MoP : La fenêtre de sortie de la Pandarie se précise
Les joueurs de WoW Classic Cataclysm redécouvrent le raid de l'Âme des Dragons en février 2025, mais Blizzard prépare déjà le lancement de l'extension suivante, Mists of Pandaria. Le développeur vous propose ainsi de vous offrir deux packs de cosmétiques pour adopter le style de la Pandarie, ce qui a permis de dévoiler une fenêtre de sortie plus précise de MoP.

WoW MoP Classic sortira au plus tard le 31 août 2025

En février 2025, Blizzard donne l'opportunité aux joueurs d'acquérir deux packs de cosmétiques, héroïque ou épique, comportant des montures, des mascottes, des jouets et des transmogrification en prévision de la sortie de MoP Classic. Les packs comprennent :
  • Monture avec vol dynamique Serpent-nuage déformé par les sha (version moderne)
  • Monture volante Serpent-nuage touché par les sha (Classic)
  • Monture terrestre Tigre de monte déformé par les sha (version moderne)
  • Monture terrestre Tigre de monte touché par les sha (Classic)
  • Mascotte Vivejoie (version moderne)
  • Mascotte Joyeux (Classic)
  • Jouet Service à thé déformé par les sha (version moderne)
  • Jouet Service à thé touché par les sha (Classic)
  • Ensemble de transmogrification Ensemble : collection déformée par les sha de Brune d'Orage (version moderne)
  • (préachat)
  • Ensemble de transmogrification Ensemble : collection touchée par les sha de Brune d'Orage (Classic)
  • (préachat) 
  • Sésame pour le niveau 85 (pack épique)
  • 30 jours de temps de jeu (pack épique)
pack-mop-classic
Or, une annotation indique que « Mists of Pandaria Classic sera disponible le 31 août 2025 au plus tard et sera inclus avec un abonnement actif à World of Warcraft ou du temps de jeu ».

roadmap-2025-wow-classic

Cette information coïncide globalement avec ce qui avait été annoncé par le biais de la roadmap 2025, d'autant que le développeur a également précisé que la mise à jour de pré-lancement sera effective « au plus tard le 31 juillet ». L'ajout de ces packs dans la boutique du jeu a ainsi permis d'en savoir davantage sur le déploiement de MoP, et nous pouvons aujourd'hui affirmer avec certitude qu'il vous reste moins de 6 mois pour profiter de Cataclysm avant de voguer vers la Pandarie. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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