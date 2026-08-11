WoW : Comment associer son compte avec Discord ?

Retrouvez des informations relatives à l'association des comptes WoW et Discord, pour les membres et le chef de guilde, dans cet article.

La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek arrive le 12 août 2026 sur WoW Midnight, et pour la première fois, il est possible d'intégrer l'application Discord au MMORPG. Le but de cette nouvelle fonctionnalité est de vous permettre de communiquer avec les membres de votre guilde, en jeu ou en dehors. Pour vous aider à en bénéficier, nous vous expliquons ici comment associer son compte Battle.net avec Discord.

Associer ses comptes WoW et Discord, la marche à suivre

Pour associer votre compte Discord à votre compte Battle.net, il vous suffit de respecter quelques étapes :

connectez au préalable à Discord, et lancez WoW ouvrez le menu du jeu (raccourci Échap) rendez-vous dans le menu Options activez la fonctionnalité Discord dans la fenêtre Social

Ensuite, vous serez redirigé vers d'autres fenêtres pour finaliser l'opération, ce qui comprendra notamment une confirmation via Discord.

Propriétaire de serveur et chef de guilde

Si vous êtes propriétaire du serveur Discord de votre guilde, il est nécessaire de vous assurer d'abord d'activer certaines permissions :

Gérer le salon : permet de modifier les paramètres du salon

Voir le salon : permet de voir le salon et de lire les messages qui y sont postés

Envoyer des messages : permet d'envoyer des messages dans le salon

Le chef de guilde ou les officiers disposant des permissions appropriées devront en outre autoriser le processus d'association de la guilde à un serveur Discord :

Ouvrez l'interface Guilde et communautés (par défaut, la touche J). Sur le côté droit de la fenêtre, sélectionnez l'onglet de la liste des membres. Sur le côté inférieur droit de la fenêtre, sélectionnez l'onglet Paramètres de la guilde. Dans le menu déroulant Gestion , sélectionnez Paramètres Discord → cette fenêtre vous indiquera tous les serveurs Discord dont vous faites partie et les salons ayant les permissions requises. Cliquez sur le serveur de votre choix. Sélectionnez un salon disponible dans le menu déroulant et cliquez sur le lien. Vous pouvez également créer une discussion Discord sur un canal dédié dans World of Warcraft.

Les chefs de guilde pourront modifier les options à tout moment dans les Paramètres Discord de la guilde et filtrer ainsi la discussion pour afficher les messages Discord dans un canal normal, ou les rediriger vers un nouveau canal dédié à Discord.

Comment envoyer des messages ?

Une fois vos comptes WoW et Discord associés, vous pourrez discuter librement sans manipulation supplémentaire, et reconnaître la provenance des messages. En jeu, l'icône de Discord précédera le message, et sur Discord, un tag permettra de montrer que le texte provient du canal de guilde.





Si quelqu'un n'a pas associé son compte WoW à Discord, ses messages en jeu ne seront pas affichés dans la discussion Discord.

Enfin, notez que le menu déroulant « Nom affiché » vous permettra de choisir le nom de personnage qui doit apparaître lorsque des messages arrivent depuis Discord.

Par défaut : utiliser le paramètre par défaut du jeu (actuellement, le dernier personnage connecté).

Nom du dernier personnage connecté : utiliser le dernier personnage en ligne de votre compte Battle.net dans cette guilde.

Nom d'affichage de Discord : utiliser votre nom d'affichage de Discord.

Cette fonctionnalité arrive le 12 août 2026 sur WoW Midnight, n'hésitez donc pas à en parler avec votre chef de guilde pour qu'il puisse faire le nécessaire dès le déploiement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek.