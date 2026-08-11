WoW : Que faire pendant la semaine de pré-saison 2 de Midnight ?

La semaine de pré-saison 2 de WoW Midnight commence le 12 août 2026. Retrouvez ici un résumé de vos possibilités pour améliorer votre équipement.

Le calendrier de sortie de la saison 2 de WoW Midnight avait été partagé par Blizzard en juillet 2026, et le lancement est prévu pour le 19 août. Cependant, la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek arrive un pue plus tôt, le 12 août. Afin que vous y voyiez un peu plus clair sur l'étendue de vos possibilités, le développeur a rappelé ce qu'il sera possible de faire au cours de cette semaine de pré-saison.

Que réserve la semaine avant le lancement de la saison 2 ?

Grande chambre forte et autres récompenses

Lors de la semaine de transition vers la seconde saison de WoW Midnight, la grande chambre forte offrira toujours des récompenses selon vos activités, que vous pourrez récupérer le 19 août avec la réinitialisation hebdomadaire. Le niveau d'objet maximal pour la rangée Monde sera Champion 3/6. Il sera également possible de recevoir des étincelles d'artisanat à ce moment.

En revanche, les jets bonus de noyau du Vide ne seront pas disponibles dans la première grande chambre forte de la saison 2, mais au cours de la deuxième semaine de la saison 2 (la semaine du 26 août). Notez que les breloques ne pourront être acquises uniquement si vous avez débloqué 3 paliers du coffre.

Contenu en extérieur, donjons, Gouffres et repaires

Pour améliorer votre équipement au cours de la semaine de pré-saison 2, plusieurs options s'offrent à vous :

l'élimination de créatures rares

parcourir les donjons mythiques de la saison 2 en mode héroïque et mythique 0, y compris celui de l'Autel des crochets. Vous recevrez ainsi des pièces d'un niveau Champion 1/6. Un verrouillage hebdomadaire sera mis en place, uniquement pour cette semaine.

y compris celui de l'Autel des crochets. Vous recevrez ainsi des pièces d'un niveau Champion 1/6. Un verrouillage hebdomadaire sera mis en place, uniquement pour cette semaine. compléter des Gouffres 1 à 11, ainsi que le niveau « ? » du Gouffre de Némésis (attention, il n'y aura pas de Gouffres abondants)

vous rendre dans la grotte des Marées, le repaire de Nymrissa, en mode Monde, pour recevoir des pièces de raid (verrouillage hebdomadaire)

terminer des Traques en mode difficile pour décrocher du Vétéran

les vagues de malédiction et les caveaux d'Atal'Utek seront disponibles, tout comme les caches du sommet, qui contiendront de l'équipement de vétéran de la saison 2.

La semaine du 12 août de WoW Midnight conduira ainsi vers une transition en douceur vers la saison 2. Nous vous recommandons de varier les activités pour bien vous préparer à son lancement, et partir alors dans le raid de l'abîme Venimeux ou en donjon mythique avec le meilleur équipement possible.