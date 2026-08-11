WoW : Quels changements arrivent pour le Logis avec la Malédiction d'Ula'tek ?

Le système de Logis va connaître quelques bouleversements avec le déploiement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek en août 2026. Découvrez ce qui vous attend dans cet article.

La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek approche, et marquera un tournant pour le système de Logis sur WoW Midnight. Entre partage de créations, intégration dynamique de vos mascottes, expansion architecturale et vie de quartier animée, voici un résumé des nouveautés qui s'apprêtent à transformer votre intérieur dès le 12 août 2026.

Que réserve la Malédiction d'Ula'tek pour le Logis sur WoW Midnight ?

Le système de Plans : enregistrez et partagez vos créations

À la suite des demandes répétées des joueurs depuis le lancement de WoW Midnight, Blizzard va intégrer la très attendue fonctionnalité des plans. Concrètement, vous pourrez enfin capturer, sauvegarder et échanger les agencements de votre foyer. Il sera d'ailleurs possible de conserver jusqu'à 50 plans, et 10 emplacements de sauvegarde automatique seront de la partie. Ces plans seront partageables avec n'importe quel joueur, hormis ceux évoluant en Chine.







Comment sauvegarder et partager un plan ?

Blizzard a indiqué comment utiliser cette fonctionnalité.

Ouvrez l'éditeur de maison, puis sélectionnez les options de plan en haut de votre écran. Choisissez ce que vous souhaitez sauvegarder : disposition complète, intérieur, extérieur ou pièce actuelle. Sauvegardez le plan dans votre collection, puis retrouvez le plus tard dans les plans enregistrés de votre coffre de maison quand vous voudrez réinstaller cette disposition. Vous pouvez vous rendre dans votre tableau de bord de logis (H) à n'importe quel moment pour voir vos plans dans leurs propres onglets. Pour partager votre création, utilisez Partager dans la discussion ou Copier dans le presse-papier afin d'envoyer le code de plan à d'autres personnes. Pour utiliser une création partagée, collez le code de plan dans la fenêtre d'importation et examinez les pièces, éléments de décoration, budget requis, objets manquants et autres détails avant l'importation.

Les mascottes s'installent dans votre Logis

Vos compagnons ne se contenteront plus de vous suivre partout avec la Malédiction d'Ula'tek : ils disposeront désormais de leur propre place au chaud grâce aux couchages pour mascottes. Ces couchages ne coûteront que 50 PO l'unité, et pourront être acquis auprès de Perry Crocket au cap Fondateur ou Agratha aux rivages de Tranchevent.

Jusqu'à 100 couchages en intérieur (mascottes mobiles ou immobiles) et 25 couchages en extérieur (mascottes immobiles) pourront être installés, de quoi transformer votre foyer en un véritable zoo.

Niveau 12 et nouvelles pièces

Votre propriété va gagner en envergure avec l'augmentation du niveau maximum du foyer au niveau 12, débloquant de plus grands espaces extérieurs et des limites d'objets accrues. Vous serez ainsi autorisé à acheter de nouveaux plans de pièce artisanale à la maîtrise d'œuvre du quartier : 4 nouvelles pièces épousant un style différent (orc, humain, elfe la nuit et elfe de sang) seront disponibles en échange de bons communautaires.

Refonte de la teinture

Dans l'optique de libérer des places dans votre inventaire, Blizzard simplifie la fabrication de teintures. Dès le déploiement de la mise à jour du 12 août 2026 de WoW Midnight, les teintures seront converties vis le courrier en jeu, si bien que « les éléments de décoration pouvant être teints afficheront toutes les couleurs disponibles (y compris de nouvelles options et les apparences plus sombres d'avant la mise à jour 12.0.5) sans avoir besoin d'un objet séparé pour chaque teinte ».

Qui plus est, les pigments de teinture seront aussi supprimés : les alchimistes et les scribes pourront transformer leurs herbes à la station de teinture, en bénéficiant d'une navigation facilitée.

Quatre nouvelles Initiatives de quartier

Enfin, de nouveaux visiteurs s'apprêtent à débarquer dans votre quartier. 4 groupes amèneront des tâches à effectuer et des objets à acquérir, et la première Initiative disponible avec la sortie de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek sera celle des Trolls amani. En terminant, vous aurez le choix parmi d'autres séries.

Trolls amani → Eskrokar et ses marchands s'installent avec un portail direct vers l'île Annelée. Accomplissez des tâches pour obtenir des preuves d'estime d'Eskrokar (monnaie) et débloquez des éléments thématiques (clôtures trolls, bols de féticheur, sanctuaires dédiés aux Loas Halazzi, Akil'zon, Nalorakk et Jan'alai).

→ Eskrokar et ses marchands s'installent avec un portail direct vers l'île Annelée. Accomplissez des tâches pour obtenir des preuves d'estime d'Eskrokar (monnaie) et débloquez des éléments thématiques (clôtures trolls, bols de féticheur, sanctuaires dédiés aux Loas Halazzi, Akil'zon, Nalorakk et Jan'alai). Centaures d'Ohn'ahra → Retrouvez Roshai Lestepied pour obtenir des astuces de dressage et des décorations maruuks (barricades, tables de banquet, tapis de sieste pour bakar).

→ Retrouvez Roshai Lestepied pour obtenir des astuces de dressage et des décorations maruuks (barricades, tables de banquet, tapis de sieste pour bakar). Les Kobolds des abîmes Retentissants → Participez à des ateliers de fabrication de bougies et débloquez des éléments décoratifs originaux.

→ Participez à des ateliers de fabrication de bougies et débloquez des éléments décoratifs originaux. Les Tortollans globe-trotteurs → Accueillez des voyageurs riches en récits et en objets exotiques pour agrémenter votre quartier.









Votre créativité sera grandement sollicitée avec les ajouts pour le Logis du 12 août 2026, alors faites parler librement votre imagination pour construire enfin le foyer dont vous aviez toujours rêvé sur WoW Midnight.