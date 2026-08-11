WoW : Équilibrage des classes du 12 août 2026 (MàJ Malédiction d'Ula'tek)

Après plusieurs semaines d'observations et d'ajustements sur le PTR de la saison 2 de WoW Midnight, Blizzard a partagé les détails des équilibrages de classe prévus avec le lancement de la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek, qui arrivera le 12 août 2026. Toutes les classes sont concernées par cette salve de changements, et comme d'habitude, d'autres modifications seront très certainement apportées après le début de la saison 2, qui démarrera le 19 août. En attendant, nous vous invitons à prendre connaissance des équilibrages des classes du 12 août ci-dessous.

Équilibrage des classes de WoW Midnight du 12 août 2026

Général

Les points de vie des personnages-joueurs et les dégâts infligés par les créatures ont été augmentés de 25 % au niveau maximum. Les valeurs des objets de récupération de points de vie ont été ajustées pour correspondre aux nouvelles valeurs de points de vie.

Commentaires de l'équipe de développement : dans La malédiction d'Ula'tek, nous avons décidé d'augmenter de 25 % les points de vie des personnages-joueurs ayant atteint le niveau maximum, ainsi que les dégâts que leur infligent leurs adversaires. Nous avons procédé à des ajustements similaires au début de Midnight ainsi qu'au début de Dragonflight. Notre objectif est de rendre les dégâts moins irréguliers et de rendre les soins plus satisfaisants. Lorsque les soins sont trop brusques, il faut modifier les dégâts infligés par les adversaires pour qu'ils soient plus irréguliers, ce qui exige des réactions rapides pour survivre. Nous estimons que cela conduit à une expérience de jeu peu satisfaisante et plus stressante. Même si cette modification entraîne une augmentation globale des dégâts infligés par les créatures, nous ajustons manuellement les techniques de combats afin qu'elles infligent des dégâts adaptés à ces changements, dans le but d'atteindre nos objectifs. Nous apportons également des ajustements à plusieurs sorts de soins et d'absorption destinés aux spécialisations DPS et Tank, afin qu'ils conservent leur impact relatif.

Toutes les compétences d'interruption (telles que Coup de pied, Volée de coups, Contresort, etc.) afficheront désormais un indicateur visuel « raté » au-dessus de la tête de la cible si elles sont utilisées alors que celle-ci n'était pas en train de lancer un sort. Un son distinct sera également émis pour signaler une interruption ratée. Cela vise à aider les joueurs et joueuses à reconnaître quand des adversaires ou des alliés ont utilisé leur technique d'interruption, même si le sort n'a pas été interrompu.

Les catégories de rendement décroissant seront réinitialisées après 20 s (au lieu de 16 s).

Commentaires de l'équipe de développement : au cours de la saison 1, nous avons suivi de près les modifications apportées au système de rendements décroissants des effets de contrôle en JcJ, et nous nous réjouissons de la réduction du nombre d'effets de contrôle répétés pouvant affecter un personnage-joueur avant qu'il ne devienne immunisé contre ces effets, ce nombre étant passé de 3 à 2. Par ailleurs, nous avons également réduit le délai nécessaire à la remise à zéro de cette immunité ou de cette réduction, et nous souhaitions apporter des modifications à cette partie du système afin de continuer à réduire la durée totale pendant laquelle les personnages-joueurs ne maîtrisent pas leur personnage. Ainsi, nous allons porter la durée du délai de réinitialisation de 16 à 20 secondes pour la saison 2.

Dans La malédiction d'Ula'tek, nous comptons réduire la puissance des temps de recharge majeurs des DPS pour plusieurs spécialisations et augmenter leurs dégâts constants. Lorsque les dégâts infligés pendant les temps de recharge sont considérablement plus élevés que ceux infligés en dehors de ces temps de recharge, le rythme de jeu peut sembler lent. Notre priorité est de veiller à ce que les temps de recharge restent des instants forts et divertissants, que les dégâts infligés sans temps de recharge soient efficaces, et que nous préservions la diversité entre les spécialisations.

Chevalier de la mort

Talents héroïques

San'layn

Les dégâts des attaques automatiques des bêtes de sang ont été augmentés de 1 400 %.

Sol maculé de sang réduit désormais les dégâts physiques subis de 8 % (au lieu de 5 %).

Sang

Talent de prestige : Danse de minuit (rang 2) a été modifié – Les dégâts subis pour chaque arme runique dansante active sont réduits de 6 % (au lieu de 4 %).

Les dégâts infligés en mêlée ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts de Frappe au cœur ont été augmentés de 25 %.

Les dégâts de Déchirure de moelle ont été augmentés de 50 %.

Arme runique dansante augmente désormais les chances de parer de 30 % (au lieu de 25 %).

Gel prolongé confère un bouclier équivalent à 50 % des dégâts infligés (au lieu de 40 %).

Vorace confère un bonus de 15 % à la Ponction (au lieu de 12 %).

Les soins d'Exultation sanglante ont été augmentés de 25 %.

Décomposition rapide augmente les soins prodigués par Peste de sang de 85 % (au lieu de 50 %).

Les dégâts infligés par Détonation sanguine vous soignent à hauteur de 18 % des dégâts infligés (au lieu de 15 %).

Umbilicus Eternus absorbe des dégâts égaux à 6 fois les dégâts infligés par Peste de sang (au lieu de 5).

Persévérance de la Lame d'ébène réduit désormais les dégâts subis de 4 % lorsque vous utilisez Fléau cramoisi. Durée augmentée à 10 s (au lieu de 6 s).

Sanguin réduit désormais également les dégâts subis de 4 % tant que Bouclier de sang est actif.

Talents héroïques

Porte-mort

Les dégâts de Marque de la faucheuse à la cible principale ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts d'Exterminer à la cible principale ont été augmentés de 20 %.

San'layn

Pacte des San'layn accumule désormais 15 % de tous les dégâts d'ombre infligés (au lieu de 10 %).

Les dégâts de Frappe vampirique ont été augmentés de 25 %.

Force persistante confère désormais un bonus de 10 % à la Force (au lieu de 12 %).

Le bonus aux dégâts de Frappe de mort et Voile mortel conféré par Soif de sang frénétique a été réduit à 5 % par charge (au lieu de 6 %).

Le sang est la vie accumule désormais 15 % des dégâts infligés par la bête de sang (au lieu de 25 %).

Givre

Commentaires de l'équipe de développement : nous augmentons la puissance de plusieurs techniques de rotation dont les performances étaient décevantes dans l'ensemble. De plus, nous améliorons la régularité des dégâts infligés par les chevaliers et chevalières de la mort Givre en dehors des périodes de temps de recharge. Le style de jeu et l'équilibrage d'Oblitération pendant Pilier de givre restent solides, ce qui nous permet de redistribuer une partie de cette puissance vers le reste des techniques.

Les dégâts de toutes les techniques ont été réduits de 10 %.

Les dégâts infligés en mêlée ont été réduits de 20 %.

Pilier de givre augmente désormais la Force de 20 % (au lieu de 30 %).

Les dégâts de Rafale hurlante ont été augmentés de 100 %.

Les dégâts de Renforcer l'arme runique ont été augmentés de 30 %.

Les dégâts d'Avancée glaciale ont été augmentés de 30 %.

Les dégâts de Torrent létal de givre ont été augmentés de 30 %.

Les dégâts de Fièvre de givre ont été augmentés de 100 %.

Les dégâts d'Hiver impitoyable ont été augmentés de 40 %.

Les dégâts de Faux de givre ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts de Frappe de givre ont été augmentés de 25 %. N'affecte pas Fléau du givre.

Les dégâts d'Anéantissement ont été réduits de 12,5 %.

Les dégâts de Souffle de Sindragosa ont été réduits de 20 %.

Les dégâts de Fléau du givre ont été réduits de 30 %.

Les dégâts de Fureur du wyrm de givre ont été réduits de 20 %.

Gel prolongé confère un bouclier équivalent à 35 % des dégâts infligés (au lieu de 30 %).

Talents héroïques

Porte-mort

Étiolement permet désormais à Fièvre de givre d'infliger ses dégâts 75 % plus rapidement (au lieu de 100 %).

Frappes mortelles augmente désormais les dégâts de Frappe de givre de 35 % (au lieu de 15 %).

Les dégâts à l'utilisation et à l'explosion de Marque de la faucheuse ont été réduits de 25 %.

Les dégâts d'Exterminer ont été réduits de 17 %.

Cavalier de l'Apocalypse

Les dégâts de Non-mort de Blanchetête ont été réduits de 30 %.

Impie

Commentaires de l'équipe de développement : avec La malédiction d'Ula'tek, nous souhaitons réduire l'écart entre les dégâts infligés pendant les temps de recharge et ceux infligés en dehors de ceux-ci. Par ailleurs, nous examinons actuellement la fréquence d'invocation des personnages chevaliers de la mort Impie. Lors de sa refonte dans Midnight, cette spécialisation a été repensée pour incarner un invocateur du Fléau, et l'équipe est très satisfaite du résultat obtenu. Cependant, combiné aux anciennes capacités d'invocation issues de l'arbre de talents héroïque de la spécialisation Cavalier de l'Apocalypse, le nombre d'invocations dépasse les limites que nous jugeons acceptables. Il est essentiel pour nous d'offrir un espace de jeu clair, et nous avons estimé qu'il ne nous restait plus aucune marge de manœuvre pour accorder davantage de capacités d'invocation sans aller à l'encontre de ce principe fondamental.

Réanimation a été rebaptisée Seigneur de la mort et son effet secondaire a été repensé : lorsque vous contrôlez 3 magus de la mort, sacrifiez-les pour invoquer leur seigneur de la mort pendant 15 s, qui lancera des éclairs de givre qui rebondissent sur 2 adversaires. Les magus dont la durée restante est plus longue bénéficient d'une puissance accrue.

Talent de prestige : Savoir interdit (rang 3) a été modifié – Les magus de la mort ne confèrent plus de dégâts cumulables à Voile nécrotique et Cimetière. L'efficacité de Putréfier activé par Peste d'effroi a été augmentée à 100 % (au lieu de 60 %).

Talent de prestige : Savoir interdit – Les dégâts de Voile nécrotique ont été réduits de 6 % et ceux de Cimetière ont été augmentés de 17,3 %.

Faucheur d'âme a été modifié : son lancement ne consomme désormais plus de charges de Putréfier. Le talent consomme désormais jusqu'à 3 charges de Goule inférieure pour les invoquer instantanément.

Aura impie a été modifié : les magus de la mort confèrent désormais l'effet Hâte pendant 15 s dès leur apparition.

Armée des morts a été modifié : invoquez ou renforcez les goules inférieures pour former une légion impie de 8 goules pendant 30 s. Tant que l'armée est active, vous la dirigez à l'aide de Frappe du Fléau, en exécutant des ordres en fonction des adversaires proches au lieu d'invoquer des goules inférieures.

Ordre de mort – Les goules inférieures attaquent avec vous, infligeant des dégâts d'ombre à votre cible.

Ordre épidémique – Les goules inférieures explosent dans une pluie de viscères, infligeant des dégâts d'ombre aux adversaires proches. Les dégâts infligés sont réduits au-delà de 5 cibles.

Les dégâts des goules inférieures de l'armée des morts ont été réduits de 25 %.

Magus intimidant dispose désormais d'un effet supplémentaire : les éclairs de givre lancés par le seigneur de la mort touchent désormais jusqu'à 3 adversaires supplémentaires.

Tous les dégâts ont été réduits de 3 %.

Les dégâts des attaques automatiques ont été augmentés de 100 %.

Les dégâts des goules inférieures ont été réduits de 6,5 %.

Les dégâts d'Épidémie ont été augmentés de 54 %. N'affecte pas Cimetière.

Les dégâts de Magus de la mort ont été réduits de 15 %.

Les dégâts de Putréfier ont été réduits de 15 %.

Les dégâts de zone de Putréfier ont été augmentés de 35 %.

Les dégâts de Pestilence ont été réduits de 25 %.

Les dégâts de Griffes infectées ont été réduits de 25 %.

Les dégâts de Peste virulente ont été augmentés de 2 %.

Commandant des morts permet désormais à Sombre transformation d'augmenter les dégâts des créatures invoquées de 10 %/20 % pendant 30 s (au lieu de 15 %/30 %).

Rupture de viscères inflige désormais des dégâts réduits au-delà de 5 cibles.

Gel prolongé confère un bouclier équivalent à 35 % des dégâts infligés (au lieu de 30 %).

Explosion chancreuse permet désormais à Putréfier de prolonger les pestes de 3 s (au lieu de 4,5 s).

Les techniques coûtant de la puissance runique augmentent désormais la durée de vos pestes de 1 s (au lieu de 1,5 s).

Peste d'effroi conserve désormais sa durée prolongée lorsqu'elle est appliquée à une nouvelle cible se trouvant à moins de 40 m du personnage chevalier de la mort.

Correction d'un problème à cause duquel Conquête de Nazgrim conférait un bonus de Force supplémentaire lorsque les magus de la mort étaient sacrifiés pour invoquer le seigneur de la mort.

Conquête de Nazgrim ne confère plus de Force grâce aux bestioles et aux cibles de bas niveau.

Les personnages-joueurs autres que le chevalier ou la chevalière de la mort ne peuvent désormais voir que 3 goules inférieures à la fois.

Talents héroïques

Cavalier de l'Apocalypse

Les dégâts du Voile mortel de Blanchetête ont été réduits de 25 %.

Les dégâts de Non-mort de Blanchetête ont été réduits de 25 %.

Chasseur de démons

Les chasseurs et chasseuses de démons peuvent désormais s'équiper de dagues.

Commentaires de l'équipe de développement : cela permettra aux chasseurs et chasseuses de démons Dévoration d'acquérir et d'utiliser des dagues dotées d'un bonus d'Intelligence.

Dévoration

Commentaires de l'équipe de développement : nous réduisons les effets de la Maîtrise la spécialisation Dévoration, Monstre intérieur, afin de permettre aux autres caractéristiques de rester compétitives. Nous compensons cette modification par une augmentation globale des dégâts. Grâce à ce changement et à quelques ajustements plus ciblés, nous prévoyons une légère diminution des dégâts infligés pendant Métamorphose du Vide, tandis que les dégâts infligés en dehors de celle-ci seront considérablement augmentés.

Maîtrise : Monstre intérieur a été modifié – Le bonus de dégâts pendant Métamorphose du Vide a été réduit de 66 %.

Les dégâts de toutes les techniques ont été augmentés de 32 %.

Les dégâts d'Effondrement d'étoile ont été augmentés de 12 %.

Les dégâts d'Éradiquer ont été réduits de 6 % et ceux infligés à la cible secondaire ont été réduits de 15 %.

Les dégâts d'Ingestion ont été augmentés de 60 % (n'affecte pas Dévorer).

Métamorphose du Vide augmente désormais les dégâts de Rayon du Vide de 40 % (au lieu de 67 %).

Apocalypse en vue augmente désormais les dégâts de chaque Effondrement d'étoile de 20 % pour la suivante (au lieu de 30 %).

Entaille dévorante confère désormais correctement une charge temporaire de Retraite vengeresse au lieu d'offrir un lancement gratuit et de mettre fin à son temps de recharge.

Talents héroïques

Annihilation

Focalisation surnaturelle augmente désormais les dégâts d'Effondrement d'étoile et de Météore précurseur du Vide de 30 % en touchant une cible unique (au lieu de 35 %).

Dernière heure permet désormais aux bonus de Précurseur du Vide de persister pendant 6 s (au lieu de 8 s).

Dévastation

Commentaires de l'équipe de développement : les modifications suivantes apportées à la génération de fureur représentent une légère augmentation globale, offrant un rythme plus fluide et une dépendance moindre vis-à-vis des effets des talents affectant Aura d'immolation.

Lames du démon, Danse des lames et Frappe du chaos nécessitent désormais d'utiliser des glaives de guerre, des haches, des épées et des armes de pugilat.

Nouveau talent : Coriace – Les dégâts sont augmentés de 3 % lorsque vous avez plus de 50 % de points de vie. Ponction augmentée de 5 % lorsque les points de vie sont inférieurs à 50 %.

Sillage de ruines a été modifié : les dégâts sont désormais infligés immédiatement, et non plus sous forme d'effet de dégâts sur la durée pendant 4 s.

Glaive dentelé a été modifié : son effet est désormais une amélioration appliquée au personnage chasseur de démons d'une durée de 12 s, et non plus un affaiblissement appliqué aux cibles adverses pendant 15 s.

Les dégâts de Danse des lames ont été augmentés de 6 %.

Les dégâts de Balayage mortel ont été augmentés de 6 %.

Les dégâts de Frappe du chaos ont été augmentés de 6 %.

Les dégâts d'Annihiler ont été augmentés de 6 %.

Les dégâts de La traque ont été augmentés de 12 %.

Les dégâts d'Aura d'immolation ont été réduits de 8 %.

Les dégâts initiaux de Dégradation d'essence ont été augmentés de 49 %.

Haine ardente permet désormais à Aura d'immolation de générer 30 points de fureur supplémentaires (au lieu de 40).

Lames du démon génère désormais 10 à 16 points de fureur (au lieu de 8 à 15).

Furie aveugle permet désormais à Rayon accablant de générer 10/20 points de fureur par seconde (au lieu de 15/30).

Inertie augmente désormais les dégâts de 12 % pendant 6 s (au lieu de 18 % pendant 5 s).

Démon intérieur a été déplacé et fait désormais partie des options de nœud de Théorie du chaos (il faisait auparavant partie des options de nœud de Transformation chaotique).

Ruée du chaos a été supprimée.

Vengeance

Fracture et Division de l'âme nécessitent désormais d'utiliser des glaives de guerre, des haches, des épées et des armes de pugilat.

Sigil de chaînes s'apprend désormais au niveau 35 (auparavant un talent).

Le temps de recharge de Sigil de chaînes a été réduit à 60 s (au lieu de 90 s).

Sigil de chaînes ne remplace plus Sigil de supplice.

Sigil de silence remplace désormais Sigil de supplice quand vous l'apprenez.

Sigil de supplice amélioré n'affecte plus Sigil de chaînes.

Sigil de supplice amélioré réduit désormais le temps de recharge de Sigil de silence de 15 s lorsque ce dernier est sélectionné.

Tous les dégâts ont été augmentés de 5,5 %.

Les soins de Division de l'âme ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Dévastation gangrenée ont été augmentés de 25 %.

Lames de guerre calcinées prodigue désormais des soins à hauteur de 5 % des dégâts de feu infligés (au lieu de 4 %).

Fragilité vous soigne à hauteur de 10 % des dégâts infligés aux cibles affectées (au lieu de 8 %).

Les soins de Festin d'âmes ont été augmentés de 25 %.

Douleur délectable confère désormais un bouclier à hauteur de 6 % des dégâts de feu infligés (au lieu de 5 %).

Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre.

Druide

L'effet absorption de Fourrure emmêlée a été augmenté de 25 %.

Les soins de Croissance sauvage renforcé par Cœur de fauve ont été augmentés de 25 %.

Les dégâts de Lambeau et Balayage en forme de félin ont été augmentés de 10 %.

Équilibre

Commentaires de l'équipe de développement : notre objectif pour la spécialisation Équilibre dans La malédiction d'Ula'tek est de mettre l'accent sur son style de jeu principal, à savoir l'accumulation, la dépense et la gestion de la puissance astrale. Dans Midnight, la spécialisation Équilibre générait une grande quantité de puissance astrale et bénéficiait de nombreux déclenchements de sorts gratuits, ce qui signifiait qu'il ne restait plus beaucoup de temps de recharge global après avoir lancé des sorts consommant de la puissance astrale. Dans La malédiction d'Ula'tek, nous avons réduit la génération de puissance astrale ainsi que le nombre de sorts gratuits, mais nous avons augmenté les dégâts infligés par chacun d'entre eux. L'objectif est de vous laisser davantage de temps pour réagir à l'acquisition de puissance astrale et de rendre plus efficace l'accumulation hors Éclipse en vue d'une utilisation pendant Éclipse. Nous avons également ajusté la puissance de certains talents afin d'accroître la diversité des stratégies.

Nouvelle compétence passive acquise au niveau 42 : Protection stellaire – Si Éclat lunaire et Éclat solaire sont dissipés,

Flamboiement stellaire est appliqué à la cible. Génère 12 points de puissance astrale.

Intensité ombreuse a été modifié : le sort augmente désormais les dégâts de Colère et de Feu stellaire de 12 % en permanence.

Talent de prestige : Éclipses ascendantes (rang 2) – Les dégâts de Calcination astrale ont été réduits à 10 %/20 % des dégâts des coups critiques (contre 12 %/24 % auparavant) et la durée du sort a été portée à 8 s (au lieu de 6 s).

Talent de prestige : Éclipses ascendantes – Les dégâts de Trait solaire ont été augmentés de 27 % et ceux de Trait lunaire de 10 %.

Tous les dégâts infligés ont été augmentés de 8 %.

Les dégâts d'Éclat lunaire ont été augmentés de 5 %.

Les dégâts d'Éclat solaire ont été augmentés de 5 %.

Les dégâts de Colère ont été augmentés de 10 %.

Les dégâts de Feu stellaire ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts d'Éruption stellaire ont été augmentés de 71 %.

Les dégâts de Météores ont été augmentés de 4 %.

Les dégâts d'Étoiles filantes ont été augmentés de 10 %.

Les dégâts de Météorites ont été augmentés de 15 %.

Les soins de Récupération ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Croissance sauvage ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Rétablissement ont été augmentés de 25 %.

Feu céleste augmente les dégâts infligés par Éclat lunaire, Éclat solaire et Étoiles filantes de 10 % (au lieu de 8 %).

L'efficacité de Briseur d'orbite a été réduite à 50 % (au lieu de 60 %).

Les chances de déclenchement de Contact avec le cosmos lors du lancement de Colère ont été réduites à 12 % (au lieu de 15 %) à 15 % lors du lancement de Feu stellaire (au lieu de 20 %).

Les chances de déclencher Éclipse totale ont été augmentées à 15 %/30 % (au lieu de 10 %/20 %).

Sculpture stellaire et Communion astrale ont échangé d'emplacement au sein de l'arbre de talents.

Sculpture stellaire réduit désormais le temps de recharge d'Éclipse de 3 s (au lieu de 2 s).

Amplification stellaire ne s'applique désormais qu'à une cible.

L'aura de Briseur d'orbite peut être suivie dans le gestionnaire de temps de recharge.

Correction d'un problème à cause duquel certains éléments du gestionnaire de temps de recharge, tels que les durées des effets de dégâts sur la durée et des améliorations, affichaient parfois des informations inexactes.

Talents héroïques

Élu d'Élune

Commentaires de l'équipe de développement : les personnages Élu d'Élune devraient toujours privilégier Feu stellaire à Colère pour accumuler de la puissance astrale. C'est pourquoi nous rétablissons leur bonus de Feu stellaire sur une cible unique et réduisons légèrement l'efficacité d'Éruption stellaire.

Cascade stellaire ne se déclenche plus lorsque vous gagnez de la puissance astrale grâce à Colère.

Cascade stellaire a 30 % de chances de déclencher une Éruption stellaire avec une efficacité de 50 % (au lieu de 40 % avec une efficacité de 70 %).

Commentaires de l'équipe de développement : compte tenu du nombre accru de sorts permettant de cumuler de la puissance astrale par les druides et druidesses Équilibre au cours de la saison 2, ce talent affiche des performances supérieures à celles initialement prévues.

Prélassement lunaire augmente les dégâts d'Éruption stellaire de 5 % (au lieu de 10 %).

Gardien du bosquet

Floraison abondante prolonge désormais la durée des tréants de Force de la nature de 4 s, au lieu d'ajouter un quatrième tréant.

Le bonus de Hâte de Force de Cénarius a été réduit à 6 % (au lieu de 8 %).

Le bonus de Hâte d'Enchantements efficaces a été réduit à 6 % (au lieu de 10 %).

L'efficacité des météores d'Appel sylvestre a été augmentée à 250 % (au lieu de 200 %).

Esprit du fourré augmente les dégâts de Météores de 18 % (au lieu de 12 %).

Les dégâts d'Explosion onirique ont été augmentés de 30 %.

Puissance de la nature augmente les dégâts de mêlée de vos tréants de 300 % (au lieu de 200 %).

Farouche

Commentaires de l'équipe de développement : les mises à jour concernant la spécialisation Farouche dans La malédiction d'Ula'tek visent à diversifier les talents. Nous souhaitons renforcer Mâchouiller pour les joueurs et joueuses qui l'apprécient, et nous ajustons certains autres talents afin de mieux équilibrer leur puissance et d'offrir davantage d'options de configuration. De plus, la spécialisation Farouche doit lutter pour rivaliser avec les dégâts de zone et sur plusieurs cibles lors des raids en raison de la disponibilité des talents. Une grande partie de ses dégâts de zone provient de Férocité galopante, qui n'est généralement pas sélectionnée dans les configurations de raid. Afin de faciliter le choix de Férocité galopante dans ces configurations, nous échangeons sa position avec celle de Griffes impitoyables dans le premier nœud. Cela rendra le choix de Griffes impitoyables plus difficile dans certaines configurations. Nous compensons donc cette modification, ainsi que d'autres réductions de puissance des talents de La malédiction d'Ula'tek, par des bonus de dégâts.

Tous les dégâts infligés ont été augmentés de 3 %.

Les dégâts de Férocité galopante ont été augmentés de 25 %.

Le bonus aux dégâts de Mâchoires tranchantes a été porté à 60 % par point (au lieu de 50 %).

Le bonus aux dégâts d'Obsession frénétique a été réduit à 15 % (au lieu de 20 %).

Le bonus aux dégâts de Lacérer et déchirer a été porté à 20 % (au lieu de 15 %).

Les dégâts de Mâchouiller ont été augmentés de 30 %.

Les chances de déclenchement d'Appétit du prédateur dominant ont été réduites à 4 % (au lieu de 5 %).

Griffes impitoyables augmente les dégâts de Lambeau et Balayage de 25 % (au lieu de 20 %).

Éclaboussure de sang augmente les dégâts de Morsure féroce de 8 % (au lieu de 2 %), mais à un maximum de charge de 6 (au lieu de 10).

Goût du sang augmente les dégâts de Morsure féroce de 16 % (au lieu de 12 %) et de 8 % supplémentaires pendant Fureur du tigre (au lieu de 12 %).

Les soins de Récupération ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Croissance sauvage ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Rétablissement ont été augmentés de 25 %.

Le gestionnaire de temps de recharge a été mis à jour afin que les éléments affichent les versions « renforcées » des icônes pour les effets de dégâts sur la durée tels que Griffure et Déchirure, qui ont été renforcés par Fureur du tigre.

Griffes impitoyables et Férocité galopante ont échangé d'emplacement au sein de l'arbre de talents.

Gardien

Commentaires de l'équipe de développement : ces mises à jour de la spécialisation Gardien visent principalement à corriger les problèmes liés à l'équilibre entre les dégâts et les techniques. Nous retravaillons notamment Lunaison afin de remédier à la pression négative qu'elle exerce sur la rotation, tandis que nos ajustements apportés à Fourrure ensanglantée et Garde farouche ont pour but d'encourager un meilleur équilibre entre les techniques consommant de la rage, ainsi que de répartir l'impact du talent de prestige sur une durée plus longue et une partie plus large de l'arsenal de compétences.

Fourrure ensanglantée a été retravaillé : Ferpoil vous offre une chance de lancer gratuitement votre prochain Mutiler, Destruction massive ou Ravage. Les sorts Mutiler, Destruction massive ou Ravage vous donnent une chance de lancer gratuitement votre prochain Ferpoil.

Talent de prestige : Garde farouche a été retravaillé –

- Rang 1 : lorsque vous dépensez de la rage, vous avez 10 % de chances d'éveiller un esprit gardien pendant 8 s, lequel attaque un personnage adverse proche lorsque vous lancez Rosser ou Mutilation.

- Rang 2 : Mutilation, Ravage, Destruction massive et Mutiler infligent 20 %/40 % de dégâts de nature supplémentaires en 12 s. Maîtrise augmentée de 3 %/6 %.

- Rang 3 : lorsqu'un esprit est éveillé, les temps de recharge de Rosser et de Mutilation sont annulés, et ces techniques infligent 30 % de dégâts supplémentaires tant que l'esprit est à vos côtés. Chaque fois qu'un esprit attaque, vous générez 8 points de rage supplémentaires. Après le lancement d'Incarnation : Gardien d'Ursoc ou de Berserk, vous gagnez 1 charge de Garde farouche.

- Rang 1 : lorsque vous dépensez de la rage, vous avez 10 % de chances d'éveiller un esprit gardien pendant 8 s, lequel attaque un personnage adverse proche lorsque vous lancez Rosser ou Mutilation. - Rang 2 : Mutilation, Ravage, Destruction massive et Mutiler infligent 20 %/40 % de dégâts de nature supplémentaires en 12 s. Maîtrise augmentée de 3 %/6 %. - Rang 3 : lorsqu'un esprit est éveillé, les temps de recharge de Rosser et de Mutilation sont annulés, et ces techniques infligent 30 % de dégâts supplémentaires tant que l'esprit est à vos côtés. Chaque fois qu'un esprit attaque, vous générez 8 points de rage supplémentaires. Après le lancement d'Incarnation : Gardien d'Ursoc ou de Berserk, vous gagnez 1 charge de Garde farouche. Garde farouche : votre prochaine utilisation de Destruction massive, Mutiler ou Ravage éveillera un esprit à coup sûr.

Tous les dégâts ont été augmentés de 8 %.

L'effet absorption de Ronces a été augmenté de 25 %.

Les soins d'Après l'embrasement ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Rayon lunaire ont été augmentés de 25 %.

Lunaison réduit le temps de recharge de Rayon lunaire de 20 s (au lieu de 3 s par technique des arcanes).

Fureur d'Ursoc confère un bouclier d'absorption égal à 35 % des dégâts de Rosser et Mutiler (au lieu de 30 %).

Fidèle d'Élune vous soigne à hauteur d'un montant égal à 18 % des dégâts des arcanes infligés (au lieu de 15 %).

Correction d'un problème qui entraînait une consommation erronée de Guide des rêves par les sorts Rétablissement lancés via Revigoration.

Talents héroïques

Élu d'Élune

Clair de lune infini – Rayon lunaire vous permet désormais de ponctionner 12 % des dégâts infligés aux adversaires affectés (au lieu de 10 %).

Restauration

Commentaires de l'équipe de développement : dans cette mise à jour, nous apportons plusieurs modifications visant à améliorer le confort de jeu de la spécialisation Restauration, dans le but de résoudre les problèmes d'ergonomie liés aux talents Tranquillité, Rapidité de la nature et Incarnation : Arbre de vie. Nous apportons également quelques modifications à Prompte guérison afin de lui redonner une partie de sa puissance en tant que sort de soins puissant à cible unique. Enfin, nous souhaitons remédier aux problèmes liés à Abondance en repensant le talent afin d'établir un seuil clair indiquant à quel moment vous devriez utiliser Rétablissement.

Nouveau talent : Luxuriance – Rapidité de la nature permet à votre prochain sort Rétablissement d'appliquer les effets de soins sur la durée de Fleur de vie, Récupération et Croissance sauvage à un personnage allié

Nouveau talent : Instant de lucidité – Augure de clarté augmente les soins de Rétablissement de 40 %. Désormais disponible à l'emplacement où se trouvait auparavant Culture dans l'arbre des talents.

Culture est désormais disponible sous Instant de lucidité dans l'arbre des talents.

Innervation a été retravaillé : le talent régénère désormais 25 % du mana maximal de la cible en 8 s, au lieu de permettre de lancer des sorts gratuitement pendant 8 s.

Abondance a été retravaillé : tant que vous disposez d'au moins 5 effets de Récupération actifs, le coût de Rétablissement est réduit de 50 % et les chances de coup critique de la technique sont augmentées de 50 %.

Tranquillité a été modifié : le talent fait désormais pousser des racines protectrices à vos pieds, qui absorbent des dégâts équivalents à 60 % de vos points de vie et vous protègent contre les effets de repoussement.

Incarnation : Arbre de vie a été modifié : le sort lance désormais Rétablissement sur un maximum de 3 personnages alliés blessés proches lorsque vous vous transformez.

Prompte guérison a été modifié : les soins prodigués ont été augmentés de 40 % de la valeur de l'effet de soins sur la durée consommé.

Flore éternelle (rang 3) a été modifié : son effet de soins se déclenche désormais lorsque vous utilisez Prompte guérison (au lieu d'Âme de la forêt).

Infusion verdoyante a été modifié : le sort ne prolonge plus les effets de soins sur la durée.

Germination a été modifié : le talent ne prolonge plus la durée de Récupération de 2 s.

Don d'Ysera a été modifié : si les soins prodigués sont excédentaires, l'excédent est alors transféré à une cible alliée proche.

Les soins de Maîtrise : Harmonie ont été augmentés de 15 %.

Tous les soins ont été augmentés de 6 %.

Les soins prodigués par Croissance sauvage ont été augmentés de 20 % et le coût en mana a été augmenté de 15 %.

Les soins de Verdoiement ont été augmentés de 40 %.

Le coût en mana de Récupération a été réduit de 10 %.

Les soins de Rétablissement ont été augmentés de 20 % et le coût en mana de la technique a été réduit de 10 %.

Le coût en mana de Fleur de vie a été réduit de 20 %.

Ronde des saisons réduit le temps de recharge de Rapidité de la nature de 15 s (au lieu de 12 s).

Relation symbiotique apparaît clairement dans la barre d'action lorsque le talent n'est pas actif.

Germination et Verdoiement ont échangé d'emplacement au sein de l'arbre de talents.

Splendeur de la nature a été supprimé.

Évocateur

Les soins de Panacée ont été augmentés de 25 %.

Talents héroïques

Squammandant

Commentaires de l'équipe de développement : le mécanisme de réduction du temps de recharge de Commande d'escadre incitait fortement à répartir les applications de Bombardement sur plusieurs cibles. Nous estimons que ce style de jeu n'est pas intuitif en soi et qu'il favorise des comportements indésirables, tels que l'annulation anticipée de Désintégration et le regroupement des cibles pour Désintégration de masse ou Éruption. Cette refonte vise à conserver l'orientation multicibles du talent, tout en remédiant à ces problèmes. Nous augmentons certaines sources de dégâts de zone de la spécialisation Squammandant afin de compenser la réduction de temps de recharge réduite offerte par la nouvelle version de Commande d'escadre.

Commande d'escadre a été retravaillé : Désintégration de masse/Éruption de masse réduit le temps de recharge restant de Souffle profond/Souffle des présages de 0,5 s/1 s pour chaque cible touchée.

Les dégâts de Bûcher de Commander l'escadron ont été augmentés de 40 %.

Les dégâts sur la durée de Manœuvrabilité ont été augmentés de 40 %.

Augmentation

Commentaires de l'équipe de développement : la projection en l'air supplémentaire générée par les sorts Soulèvement lancés par Duplication avait un impact plus perturbateur que prévu sur le gameplay des donjons et pouvait s'avérer être source de frustration dans certaines situations en raison de son caractère imprévisible.

Talent de prestige : Duplication – Les sorts Soulèvement lancés par votre double ne projettent plus les adversaires en l'air.

Les dégâts de toutes les techniques et les dégâts infligés par le familier ont été augmentés de 3 %.

Les soins de Flamme vivante ont été augmentés de 25 %.

Les soins d'Étreinte verdoyante ont été augmentés de 25 %.

Les soins d'Arbre d'émeraude ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Défi au destin ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Sang en fusion ont été augmentés de 25 %.

Le bonus d'ensemble de la saison 1 de Midnight (2 pièces) ne permet plus à Éruption de prolonger Puissance d'ébène.

Talents héroïques

Garde-temps

Tempo doublé a été modifié : les caractéristiques supplémentaires accordées lorsque Puissance d'ébène inflige un coup critique durent désormais 15 s (modifiées par Maîtrise : marcheur du temps), et Tempo doublé est prolongé si Puissance d'ébène le réapplique alors qu'il est déjà actif. Le fonctionnement de Tempo doublé avec Prescience reste inchangé.

Squammandant

Commande d'escadre réduit désormais le temps de recharge de Souffle des présages de 1,5 s par cible touchée (au lieu de 1 s).

Dévastation

Commentaires de l'équipe de développement : le talent de prestige de la spécialisation Dévastation, bien que puissant, n'a pas eu l'impact sur le gameplay escompté. Nous avons repensé l'effet du rang 3 afin qu'il remplace Rage draconique par un nouveau sort puissant, Flamme déchaînée, dont le nombre d'utilisations est limité, une fois que Rage draconique a pris fin. En outre, Fureur croissante et Fureur accrue ont été fusionnés en un seul effet de bonus.

Talent de prestige : Fureur croissante (rang 3) a été retravaillé – Lorsque Rage draconique prend fin, Fureur croissante persiste pendant 4 s par charge, et Rage draconique devient Flamme déchaînée. Flamme déchaînée peut être lancé 4 fois avant que le temps de recharge de Rage draconique arrive à son terme.

Flamme déchaînée : vous projetez des flammes destructrices qui infligent des dégâts de feu en coup critique à votre cible et aux adversaires proches. Dégâts réduits au-delà de 5 cibles. Provoque 1 explosion d'essence. Incantation immédiate et portée de 25 m.

Tyrannie a été modifié : le talent interagit désormais avec Flamme déchaînée, ce qui permet à Flamme déchaînée de toujours bénéficier pleinement de l'effet Maîtrise : Fléau des géants, quel que soit le niveau de points de vie des cibles.

Les dégâts de Souffle profond ont été augmentés de 30 %.

Les dégâts de Bûcher ont été augmentés de 10 %.

Les dégâts de Désintégration ont été augmentés de 40 %.

Les dégâts de Flamme vivante ont été augmentés de 50 % et les soins de la technique ont été augmentés de 25 %.

Les soins d'Étreinte verdoyante ont été augmentés de 25 %.

Les soins d'Arbre d'émeraude ont été augmentés de 25 %.

Les étoiles fracassantes libérées par Afflux d'éternité sous l'effet Scintillement sont désormais soumises au multiplicateur d'efficacité de 40 % de Scintillement.

Fureur accrue a été supprimé.

Talents héroïques

Sculpte-flammes

Les soins et les dégâts de Flamme jumelle ont été réduits de 20 %.

Correction d'un problème qui empêchait Flamme jumelle de bénéficier de la Maîtrise.

Squammandant

Commande d'escadre réduit désormais le temps de recharge de Souffle profond de 1 s par cible touchée (au lieu de 0,5 s).

Préservation

Commentaires de l'équipe de développement : l'objectif de cette modification est de faire de Souffle onirique un sort de soins polyvalent, capable de servir à nouveau soit d'effet de soins sur la durée puissant, soit de soins instantanés lorsqu'il est chargé. Cela permet également de le distinguer davantage de sorts tels qu'Étreinte verdoyante et Bénédiction de Mérithra, qui remplissaient jusqu'à présent un rôle similaire de soins puissants à la demande. De plus, nous modifions Consumation de flamme afin de le rendre beaucoup plus pertinent et percutant, comme il se doit pour le talent final des sculptes-flammes.

Talent de prestige : Bénédiction de Mérithra a été modifié – Le talent augmente désormais tous les soins prodigués par Souffle onirique de 60 % (au lieu 250 %, qui ne s'appliquait auparavant qu'à ses soins instantanés).

Source de magie a été modifié : le sort réduit désormais également la durée de renforcement de Souffle onirique et Souffle de feu de 20 %.

Les soins instantanés de Souffle onirique ont été réduits de 50 %.

Les soins sur la durée de Souffle onirique ont été augmentés de 118 %.

Les effets d'absorption de Barrière temporelle ont été augmentés de 30 %.

Flamme intérieure augmente les soins sur la durée de 50 % (au lieu de 60 %).

Clarté spirituelle réduit le temps de recharge de Souffle onirique de 6 s (au lieu de 10 s).

Les soins de Boutures virevoltantes sont désormais augmentés par Don des Titans.

Correction d'un problème pouvant empêcher Dilatation temporelle de supprimer les dégâts accumulés à la mort.

Correction d'un problème qui empêchait les soins prodigués par Consumation de flamme d'être augmentés par Période de grâce ou des effets similaires.

Talents héroïques

Sculpte-flammes

Capacité pulmonaire amplifiée augmente les soins de Souffle onirique de 20 % (au lieu de 30 %).

Canalisation des flammes augmente les chances de coup critique de 10 % (au lieu de 15 %). N'affecte pas les évocateurs et évocatrices Dévastation.

Rugissement fulminant permet à Souffle de feu et Souffle onirique d'infliger des dégâts 15 % plus rapidement (au lieu de 20 %). N'affecte pas les évocateurs et évocatrices Dévastation.

Boutures virevoltantes peut désormais déclencher Consumation de flamme.

Arbre d'émeraude et Boutures virevoltantes préfèrent désormais soigner les personnages alliés blessés lorsque Souffle onirique est actif et que le talent Consumation de flamme est actif.

Consumation de flamme soigne à hauteur de 240 % du montant consommé (au lieu de 200 %).

Correction d'un problème qui empêchait les soins prodigués par Consumation de flamme d'être critique.

Les soins et les dégâts de Flamme jumelle ont été réduits de 20 %.

Correction d'un problème qui empêchait Flamme jumelle de bénéficier de la Maîtrise.

Chasseur

Talents héroïques

Forestier-sombre

Les dégâts de Flèches sinistres ont été augmentés de 300 %.

Les dégâts de Feu cinglant suite au lancement de Flèche noire ont été réduits de 40 %.

Correction d'un problème qui empêchait Dans les yeux d'augmenter correctement les dégâts de Feu cinglant.

Maîtrise des bêtes

Commentaires de l'équipe de développement : la spécialisation Maîtrise des bêtes semblait un peu faible en dehors des fenêtres de dégâts de Courroux bestial. Nous avons donc décidé d'augmenter les dégâts de base de la spécialisation en renforçant Ordre de tuer, Tir du cobra et Tir acéré. Nous prolongeons la durée d'Enchaînement bestial à 10 s, ce qui devrait vous permettre d'attaquer en permanence dans les situations de dégâts de zone, à condition d'utiliser Rossée sauvage dès qu'il est disponible.

Cœur de la meute a été rebaptisé Tranchant comme un rasoir et a été retravaillé : le talent augmente de 100 % les dégâts infligés par les attaques Morsure, Griffe et Coup de patte de votre familier.

Crocs transperçants a été retravaillé : les dégâts critiques d'Ordre de tuer ont été augmentés de 15 %.

Frénésie du sang a été modifié : le talent augmente désormais la vitesse à laquelle Tir acéré inflige des dégâts de 33 % (au lieu de 50 %).

Enchaînement funeste a été modifié : Ordre de tuer inflige désormais 20 % de ses dégâts en zone pendant Enchaînement bestial (au lieu de 40 %).

Les dégâts de Tir automatique ont été augmentés de 720 %.

Les dégâts de Tir acéré ont été augmentés de 10 %.

Les dégâts d'Ordre de tuer ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts de Tir du cobra ont été augmentés de 25 %.

Enchaînement bestial permet à vos familiers de toucher également les adversaires proches pour leur infliger 55 % des dégâts normaux (au lieu de 40 %).

La durée d'Enchaînement bestial a été augmentée à 10 s (au lieu de 8 s) et le sort ne peut plus être annulé.

Frappes serpentines augmente désormais les dégâts critiques de Tir du cobra de 20 % (au lieu de 50 %).

Sens du cobra augmente désormais les dégâts de Tir du cobra de 10 % (au lieu de 35 %).

Les invocations de Bête féroce apparaissent désormais dans le gestionnaire de temps de recharge.

Instincts sauvages a été supprimé.

Talents héroïques

Forestier-sombre

Les invocations de Molosse sombre apparaissent désormais dans le gestionnaire de temps de recharge.

Chef de meute

Sanglier trotteur augmente désormais les dégâts de votre prochain Tir du cobra de 100 % (au lieu de 200 %).

Sabot et lame augmente désormais le bonus de dégâts de Tir du cobra grâce à Sanglier trotteur de 25 % (au lieu de 50 %).

Précision

Commentaires de l'équipe de développement : lors de la dernière série de modifications apportées à la spécialisation Précision, Tir explosif a été réintroduit comme attaque disponible, mais son utilisation ne s'intégrait pas bien au style de jeu de cette spécialisation. Dans la saison 2 de Midnight, nous apportons des modifications à Tir explosif ainsi qu'à certains de ses talents associés. Le talent En pleine tête a également été source de frustration. Nous le supprimons donc et modifions le fonctionnement de Coup définitif afin de rendre plus prévisible le moment où vous devez enchaîner une Visée avec Tir mortel ou Flèche noire. Enfin, nous ajustons les nœuds du talent de prestige de la spécialisation Précision afin que Visée ne garantisse plus systématiquement un coup critique, ce qui permettra de réduire l'importance accordée aux modificateurs de Visée.

Nouveau talent : Déclencheur instable – Tir explosif peut être utilisé une deuxième fois s'il est utilisé dans les 3 s. Tir explosif cumulera tous les dégâts restants des précédents Tirs explosifs sur votre cible.

Tir explosif a été retravaillé : vous tirez un projectile explosif sur la cible. Toutes les secondes pendant 3 s, la cible explose et inflige des dégâts de feu aux adversaires à moins de 8 m. Dégâts réduits au-delà de 5 cibles. Relancer Tir explosif intègre les dégâts restants des précédents tirs explosifs infligés à votre cible.

Commentaires de l'équipe de développement : nous modifions considérablement la conception de Tir explosif afin de lui donner une identité plus marquée. Les changements apportés à Tir explosif lui-même ainsi qu'aux talents qui y sont liés devraient lui conférer une sensation de jeu distincte par rapport à vos autres techniques principales.

Les effets visuels de Tir explosif ont été mis à jour.

L'encadré d'aide de Tir explosif a été mis à jour et comprend désormais des informations contextuelles lorsque le talent

Déclencheur instable est sélectionné.

Détonation précise a été retravaillé : Tir explosif dure désormais 1 s de plus.

Tir de shrapnel a été rebaptisé Le nombre fait la précision et a été retravaillé : Pluie-de-balles affecte désormais votre prochaine Visée.

Carquois de Coursevent a été retravaillé : les dégâts de Tir rapide sont augmentés de 10 %. Tir rapide a 30 % de chances de conférer l'effet Prêt à tirer.

Talent de prestige : Ciblage (rang 2) a été retravaillé – Les dégâts de vos coups critiques sont augmentés de 5 %/10 %. Les techniques à distance infligent 3 %/6 % de dégâts supplémentaires.

Talent de prestige : Ciblage (rang 3) a été modifié – Marque de repérage augmente désormais les dégâts de votre prochaine Visée et de votre prochain Tir rapide contre la cible (au lieu de Visée uniquement).

Commentaires de l'équipe de développement : la version précédente des talents de prestige de la spécialisation Précision accordait une importance excessive à Visée et à ses modificateurs de dégâts critiques. Cette nouvelle version devrait mieux s'harmoniser avec un plus grand nombre de techniques de votre spécialisation.

Pluie-de-balles a été retravaillé : Tir rapide augmente désormais de 20 % les dégâts de votre prochaine Visée.

Coup définitif a été modifié : Visée a désormais une chance de permettre à votre prochaine Visée de conférer l'effet Coup définitif.

Commentaires de l'équipe de développement : notre objectif avec les modifications apportées à l'effet Coup définitif pour la spécialisation Précision est de vous permettre de savoir clairement quand vous devez enchaîner une Visée avec un Tir mortel ou une Flèche noire, plutôt que de vous laisser dans l'incertitude quant au bouton sur lequel appuyer. La chance de 100 % d'obtenir l'effet Coup définitif avec Tir rapide reste inchangée. Vous devriez donc toujours pouvoir enchaîner un Tir rapide avec un Tir mortel ou une Flèche noire.Aspect de l'hydre a été modifié : Tir des arcanes ne touche plus plusieurs cibles.

Tous les dégâts infligés des techniques ont été augmentés de 5 %.

Les dégâts de Tir automatique ont été augmentés de 756 %.

Les dégâts de Visée ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts de Tir rapide ont été augmentés de 44 %.

Les dégâts de Tir des arcanes ont été augmentés de 38 %.

Les dégâts de Tir assuré ont été augmentés de 50 %.

Les dégâts de Flèches multiples ont été augmentés de 73 %.

Les dégâts de Salve ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts de Tir mortel ont été augmentés de 50 %.

Précision de l'aigle est désormais un talent à 1 point qui augmente les dégâts de Visée de 5 % (au lieu de 10 %) et ceux de Tir rapide de 10 % (au lieu de 20 %).

Visée focalisée réduit désormais le temps de recharge de Visée de 1 s (au lieu de 2 s).

Chasse au petit gibier est désormais un talent à 2 points. Les valeurs restent inchangées.

Visée dispose désormais d'une nouvelle icône.

Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre.

Les talents ci-dessous ont été supprimés :

- Double dose ;

- En pleine tête.

Talents héroïques

Forestier-sombre

Dans les yeux a été retravaillé : le talent augmente les dégâts de Tir mortel et Flèche noire de 10 %.

Les dégâts de Flèche noire ont été augmentés de 25 %.

Les dégâts directs de Flèche noire ont été réduits de 40 %.

Flèche noire ne s'affiche plus en surbrillance dès lors qu'il peut être utilisé contre la cible.

Corde d'ébène a désormais une chance de permettre à votre prochaine Visée de conférer l'effet Coup définitif.

Les invocations de Serviteur sombre apparaissent désormais dans le gestionnaire de temps de recharge.

Sentinelle

Bénédiction de la lune réduit désormais le temps de recharge de Visée de 1 s (au lieu de 2 s).

Survie

Nouveau talent : Fil du rasoir – Attaque du raptor, Lacération du raptor, et Ordre de tuer bénéficient d'un bonus de 10 % aux chances de coup critique et de 10 % aux dégâts critiques infligés.

Nouveau talent : Bombardier – Les dégâts, les chances de coup critique et les dégâts critiques de Bombe de feu de brousse sont augmentés de 15 %.

Imprégnation de feu de brousse a été retravaillé : l'utilisation de votre Bombe de feu de brousse a une chance d'imprégner votre arme de flammes, ce qui permet à vos attaques automatiques ainsi qu'à celles de votre familier d'infliger des dégâts de feu supplémentaires pendant 10 s.

Jonglage de grenades a été retravaillé : Bâton-boum augmente la vitesse de rechargement de Bombe de feu de brousse de 60 % pendant 8 s.

Jonglage de grenades peut désormais être suivi dans le gestionnaire de temps de recharge.

Charge augmente désormais votre Agilité de 3 % (au lieu de 2 %), plus 1 % supplémentaire (au lieu de 2 %) lorsque vous maniez deux armes.

Cartouches de feu de brousse réduit désormais le temps de recharge de Bombe de feu de brousse de 3 s (au lieu de 2 s).

Afflux primordial a été déplacé vers un emplacement plus accessible dans l'arbre de talents.

Correction d'un problème à cause duquel Lacération du raptor pouvait entraîner l'application de Marque de sentinelle à une cible autre que celle que vous aviez sélectionnée. Si vous n'avez pas sélectionné de cible lorsque vous utilisez Lacération du raptor, une cible touchée par cette attaque sera sélectionnée.

Correction d'un problème empêchant l'application correcte de Venin de l'Outreterre par divers effets périodiques provenant soit du personnage-joueur, soit de son familier actuel, soit d'autres invocations issues des talents héroïques Chef de meute.

Correction d'un problème où Maîtrise : Engagement spirituel affectait à tort deux fois certaines invocations issues des talents héroïques Chef de meute.

Les talents ci-dessous ont été supprimés :

- Lancer de crocs de feu ;

- Douche de sang.

Talents héroïques

Chef de meute

Sanglier trotteur dure désormais 1 min (au lieu de 20 s).

Sanglier trotteur est désormais annulé au début d'un combat de raid ou d'un donjon mythique +.

Sentinelle

Feu nourri a été retravaillé : tous les dégâts de feu ont été augmentés de 5 %.

Barbelures mortelles a été modifié : les attaques automatiques ont désormais de très fortes chances de générer 3 points de focalisation, au lieu d'en accorder 1 par attaque automatique.

Commentaires de l'équipe de développement : la version précédente du talent Barbelures mortelles favorisait l'utilisation simultanée de deux armes avec une vitesse d'attaque élevée. Nous modifions ce talent afin qu'il offre une très forte probabilité de générer 3 points de focalisation, ce qui devrait normaliser le gain de focalisation et vous permettre d'utiliser vos types d'armes préférés.

Veille des éclaireurs n'augmente plus le rayon de détection des unités furtives lorsque vous utilisez Dissimulation.

Bénédiction de la lune réduit désormais le temps de recharge de Bombe de feu de brousse de 6 s en appliquant Marque de sentinelle (au lieu de 4 s).

La durée de Marque de sentinelle a été portée à 16 s (au lieu de 12 s).

Mage

Commentaires de l'équipe de développement : nous avons apporté quelques modifications aux capacités défensives des mages dans le but d'améliorer leur survie globale. Pour ce faire, nous harmonisons le fonctionnement de Barrière améliorée afin d'offrir à toutes les spécialisations une charge supplémentaire de leur sort Barrière, ainsi qu'un effet secondaire propre à chaque spécialisation.

Nouveau talent : Gardien amélioré – Les dégâts subis des attaques de zone sont réduits de 4 %.

Barrière prismatique améliorée a été retravaillé : Barrière prismatique bénéficie d'une charge supplémentaire et réduit encore les dégâts magiques subis de 5 %.

Barrière flamboyante améliorée a été retravaillé : Barrière flamboyante bénéficie d'une charge supplémentaire et cautérise vos blessures, vous soignant pour 15 % des dégâts absorbés.

Barrière de glace améliorée a été retravaillé : Barrière de glace bénéficie d'une charge supplémentaire et réduit les dégâts physiques subis de 10 %.

Réalignement temporel a été modifié : le talent vous rend désormais immédiatement 20 % de vos points de vie, puis 30 % supplémentaires en 6 s.

Talents héroïques

Jeteur de sorts

L'encadré d'aide d'Enseignements de givre-sort a été mis à jour afin d'être plus clair. La fonctionnalité reste inchangée.

Solfurie

Commentaires de l'équipe de développement : nous avons repensé Incurvomancie afin de privilégier l'amélioration de vos 3 orbes, plutôt que de vous en attribuer 5, dans le but de mieux refléter l'inspiration derrière la spécialisation Solfurie et de réduire l'encombrement visuel sur votre personnage. Nous supprimons également la limite maximale de Cascade de mana afin de l'aligner sur les autres effets qui peuvent être appliqués plusieurs fois simultanément.

Incurvomancie a été retravaillé : vos chances de générer une sphère de feu-sorcier sont augmentées de 6 %/12 %. Les sphères de feu-sorcier confèrent 1 % de dégâts des sorts supplémentaires.

Cendres inspirantes a été retravaillé : chaque fois que votre phénix lance un sort, vous obtenez 1 charge de Cascade de mana. Les sorts exceptionnels vous confèrent 1 charge supplémentaire.

Souvenir d'Al'ar a été modifié : Combustion et Éruption d'arcanes ne permettent plus au mage d'accumuler deux fois plus de charges de Cascade de mana.

Le taux de génération des sphères de feu-sorcier a été réduit à 6 % pour les mages Arcane et à 12 % pour les mages Feu (au lieu 12 % et 25 %).

Cascade de mana n'a plus de limite de charges.

Cascade de mana est désormais également obtenu lorsque le mage lance Impulsion arcanique ou Trait prismatique.

Correction d'un problème concernant la spécialisation Arcane qui entraînait l'obtention de Cascade de mana à partir de certains sorts non prévus.

Arcane

Commentaires de l'équipe de développement : nous affectionnons le style de jeu basé sur le lancement d'orbes du mage Jette-sorts, et souhaitons préserver la différence notable entre les sensations de jeu offertes par les deux spécialisations héroïques. Cependant, la maîtrise des orbes a pris le pas sur l'utilisation d'Idées claires, reléguant Projectiles des arcanes hors de la rotation et cela s'est avéré avoir un impact négatif sur le choix global des talents et le plaisir de jeu. Ces modifications visent à faire en sorte qu'Orbe arcanique reste un élément phare du style de jeu du mage Jette-sorts, tout en permettant à Projectiles des arcanes de rester une partie intégrante de l'identité du mage Arcane. De plus, le nouveau talent défensif, Images réfractives, est destiné à offrir aux mages Arcanes un avantage unique en matière de survie, venant compléter Frimaire / Rempart glacial du mage Givre, ainsi que Cautérisation du mage Feu.

Nous sommes également en train de repenser le talent de prestige du mage Arcane afin d'offrir un effet visuel plus spectaculaire et un impact plus important sur votre configuration de talents et votre rotation. Impulsion arcanique a également été repensé afin de renforcer son identité en tant qu'effet de dégâts de zone significatif et moyen de regagner rapidement des charges lors des attaques de zone.

Nouveau talent de prestige : Trait prismatique

Rang 1 : Barrage des arcanes a 1 % de chances par charge de Salve arcanique consommée de déclencher Trait prismatique.

Trait prismatique anéantit la cible avec une énergie dévastatrice, lui infligeant des dégâts des arcanes ainsi qu'aux autres adversaires proches. Dégâts réduits au-delà de 5 cibles. Génère 4 charges arcaniques. Ce sort n'est pas affecté par les talents ou les effets liés à Déflagration des arcanes, et ni ses dégâts ni son coût en mana ne varient en fonction des charges arcaniques.

Rang 2 : Trait prismatique a 50 %/100 % de chances de vous conférer Idées claires. Les dégâts de Projectiles des arcanes sont augmentés de 15 %/30 %.

Rang 3 : Salve arcanique confère 1 % de chances supplémentaires de déclencher Trait prismatique. Les dégâts de Barrage des arcanes sont augmentés de 15 %.

Nouveau talent : Images réfractives – 10 % des dégâts subis sont infligés sur une durée de 8 s. L'utilisation d'Image miroir améliore cet effet à 30 % pendant 15 s.

Impulsion arcanique a été retravaillé : le temps d'incantation d'Impulsion arcanique a été réduit à 2 s (au lieu de 2,25 s). La portée a été augmentée à 8 m (au lieu de 2 m). Le sort dispose désormais d'un temps de recharge de 15 s, il génère 1 charge arcanique pour chaque adversaire touché et coûte 10 % du mana de base. Son temps d'incantation, son rayon d'action, son coût en mana et sa vitesse d'incantation ne sont plus affectés par les charges arcaniques.

Maîtrise des orbes a été retravaillé : lorsque vous lancez Orbe arcanique, 2 orbes supplémentaires sont projetés avec une efficacité de 50 %.

Pensée amplifiée a été modifié : le lancement d'Orbe arcanique confère 1 charge de Salve arcanique (au lieu de 2). Le lancement de Trait prismatique confère désormais 4 charges de Salve arcanique.

Les dégâts de Déflagration des arcanes ont été augmentés de 20 %.

Stimulus n'affecte plus Impulsion arcanique.

Génie d'exception n'affecte plus Impulsion arcanique.

Amplification a été déplacé sous Présence spirituelle / Sillage dans l'arbre de talents.

Idées claires améliorées a été déplacé au-dessus d'Impulsion arcanique dans l'arbre de talents, à l'emplacement où se trouvait auparavant Amplification.

Correction d'un problème lié au calcul de la probabilité d'activation d'Idées claires en fonction des différents choix de talents dans l'encadré d'aide. La fonctionnalité d'Idées claires reste inchangée.

Toucher de l'archimage a été supprimé.

Talents héroïques

Jeteur de sorts

Concentration renforcée a été modifié – Le lancement de Barrage des arcanes avec au moins 20 charges de Salve arcanique restitue 3 charges de Salve arcanique (au lieu de 5).

Le bonus aux dégâts d'Orbes fragmentés avec Orbe arcanique a été porté à 50 % (au lieu de 10 %).

Solfurie

Incandescence glorieuse invoque désormais un météore toutes les 5 charges de Salve arcanique consommées (au lieu de 6).

Correction d'un problème qui empêchait Météorites d'accorder Idées claires.

Feu

Commentaires de l'équipe de développement : notre objectif avec ces modifications est de rééquilibrer les dégâts constants du mage Feu par rapport aux dégâts infligés pendant Combustion. Il est important que le temps passé en dehors de Combustion reste significatif et ait un impact sur vos performances globales.

Tous les dégâts ont été augmentés de 19 %.

Les dégâts d'Explosion pyrotechnique ont été augmentés de 15 %.

Les dégâts de Choc de flammes ont été augmentés de 15 %.

Talent de prestige : Tout feu tout flamme (rang 1) – Le talent confère désormais une augmentation de 2 % des dégâts de feu pendant 8 s (au lieu de 4 % pendant 12 s).

Talent de prestige : Tout feu tout flamme (rang 2) – Le talent augmente désormais les dégâts de feu de 5 %/10 % (au lieu de 3 %/6 %).

Talent de prestige : Tout feu tout flamme (rang 3) – Les chances de déclencher Combustion ont été légèrement réduites.

La durée de Pyroclasme a été portée à 20 s (au lieu de 15 s).

Givre

Rempart glacial a été modifié : le talent ne confère plus de cumul supplémentaire de Barrière de glace.

Bris de glace a été modifié : l'efficacité de Rafale et d'Éclair de givre contre la deuxième cible a été réduite à 50 % (au lieu de 80 %).

Froid fracturé a été modifié : l'efficacité de Javelot de glace contre la deuxième cible a été réduite à 50 % (au lieu de 100 %).

Les dégâts de toutes les techniques et les dégâts infligés par le familier ont été augmentés de 7 %.

Talent de prestige : Main de givre (rang 2) confère désormais une augmentation des dégâts des sorts de 0,5 %/1 % (au lieu de 1 %/2 %).

Commentaires de l'équipe de développement : Main de givre, associée aux talents héroïques du mage Givre, offrait un potentiel de dégâts instantanés plus élevé que ce que nous souhaitions.

Moine

Transfert de chi permet désormais à Toucher mortel de vous soigner à hauteur de 60 % des dégâts qu'il inflige (au lieu de 50 %).

Expulsion vigoureuse augmente les effets de soins d'Extraction du mal de 6 % (au lieu de 5 %).

Les soins de Sanctuaire silencieux ont été augmentés de 25 %.

Maître brasseur

La réduction du report de dégâts de Frappes chancelantes a été augmentée de 25 %.

Les chances de générer une sphère de soins grâce à Esprit du Buffle ont été augmentées de 20 %.

L'effet absorption de Breuvage céleste et Infusion céleste a été augmenté de 150 % et leurs temps de recharge ont été augmentés de 100 %.d'Esprit de l'éveil a été augmentée de 25 %.

La valeur d'absorption maximale d'Esprit de l'éveil a été augmentée de 25 %.

Flamme vitale vous soigne à hauteur de 50 % des dégâts de feu ou de nature infligés (au lieu de 40 %).

Les améliorations suivantes peuvent désormais être suivies dans le gestionnaire de temps de recharge : Du combustible pour le feu, Patate chaude, Brûlure, Éclair de jade crépitant et Bénédiction auguste.

Tisse-brume

Commentaires de l'équipe de développement : nous apportons quelques modifications aux personnages Tisse-brume dans le but d'encourager la Maîtrise en tant que caractéristique secondaire plus viable et de rééquilibrer les dégâts, en transférant une partie de ceux générés par Coup tournoyant de la grue vers Enseignements ancestraux.

Nouveau talent : Dépenses vitales – Brume apaisante prodigue des soins accrus de 300 %, mais son coût en mana est augmenté de 200 %. Partage un nœud avec Brumes dansantes.

Danse du vent a été modifié – Le talent réduit désormais les dégâts physiques subis de 10 % et de 10 % supplémentaires toutes les 4 s jusqu'à ce que vous subissiez une attaque physique. Cumulable jusqu'à 4 fois.

Tous les soins ont été réduits de 3 %.

Les soins de Maîtrise : Bourrasque de brume ont été augmentés de 50 %.

Les dégâts de Coup tournoyant de la grue ont été réduits de 7 %.

Voie de la grue transfère désormais 280 % des dégâts infligés (au lieu de 340 %).

Enseignements de jadefeu augmente désormais le montant transféré par Enseignements ancestraux de 320 % (au lieu de 270 %).

L'efficacité de Brise du matin a été réduite de 60 %.

Commentaires de l'équipe de développement : la valeur de Brise du matin est revue à la baisse afin de s'aligner sur l'augmentation des effets de Maîtrise : Bourrasque de brume dans La malédiction d'Ula'tek. Cela devrait permettre de maintenir l'efficacité globale de ce talent à un niveau similaire.

Correction d'un problème à cause duquel l'augmentation des dégâts de Coup tournoyant de la grue déclenché par Entraînement du temple s'appliquait au Tisse-brume.

Marche-vent

Commentaires de l'équipe de développement : nous apportons quelques modifications aux dégâts infligés par les personnages Marche-vent afin de réduire l'écart entre leurs dégâts constants et leurs dégâts pendant les temps de recharge majeurs.

Danse du vent a été modifié – Le talent réduit désormais les dégâts physiques subis de 10 % et de 10 % supplémentaires toutes les 4 s jusqu'à ce que vous subissiez une attaque physique. Cumulable jusqu'à 4 fois.

Les dégâts des attaques automatiques en mêlée ont été augmentés de 30 %.

Les dégâts de Piétinement culminant ont été réduits de 30 %.

Les dégâts de Frappe du voile noir ont été augmentés de 50 %.

Les dégâts de Paume du tigre ont été augmentés de 200 %.

Les dégâts de Double menace ont été augmentés de 30 %.

Les dégâts de Coup tournoyant de la grue ont été réduits de 12 %.

Les dégâts de zone de Coup de poing du dragon tourbillonnant ont été augmentés de 30 %.

Les dégâts d'Embrasement de jade ont été augmentés de 50 %.

Arme du vent augmente désormais les dégâts pendant Zénith de 5 % (au lieu de 10 %).

Talent de prestige : Infusion œil-du-tigre (rang 2) – Le talent augmente désormais les dégâts critiques de 5 %/10 % (au lieu de 10 %/20 %).

Les soins de Vivifier ont été augmentés de 25 %.

Les soins d'Extraction du mal ont été augmentés de 25 %.

Sagesse du combat augmente désormais l'Endurance de 5 %.

Présence apaisante réduit désormais les dégâts subis de 10 % (au lieu de 6 %).

Talents héroïques

Canalisation des Astres vénérables

Les dégâts de Canalisation astrale ont été réduits de 25 %.

Entraînement du temple augmente désormais les dégâts de Poings de fureur et de Coup tournoyant de la grue de 30 % (au lieu de 10 %).

Paladin

Les soins de Voie dorée ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Bénédiction sancteforge ont été augmentés de 25 %.

Les soins d'Au grand jour ont été augmentés de 25 %.

Talents héroïques

Forgelumière

Conseil divin a été modifié : chaque fois que vous utilisez une technique qui consomme de la puissance sacrée, votre prochaine Consécration génère immédiatement des dégâts répartis entre l'ensemble des adversaires. Jusqu'à 3 cibles alliées proches sont soignées chacune à hauteur d'un pourcentage des dégâts totaux.

Les soins de Rite de supplication ont été augmentés de 25 %.

Sacré

Commentaires de l'équipe de développement : nous apportons quelques modifications à la spécialisation Sacré afin d'accroître la diversité des talents, de réduire l'écart de performances entre Lumière de l'aube et les autres sorts consommant de la puissance sacrée, d'augmenter les dégâts globaux infligés et d'améliorer la viabilité de Guide de vertu dans les donjons.

Tous les soins ont été augmentés de 19 %.

Les soins de Flamme éternelle ont été augmentés de 20 %.

Les soins de Mot de gloire ont été augmentés de 20 %.

Les soins de Horion sacré ont été augmentés de 10 %.

Tous les dégâts ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts de Jugement ont été augmentés de 25 %.

Les dégâts de Marteau de courroux ont été augmentés de 25 %.

Croisé vengeur transfère désormais 55 % des soins prodigués (au lieu de 80 %).

Les soins de Pilier de lumière de Guide de vertu ont été augmentés de 50 %.

Le regain de mana de Bouclier du vertueux a été augmenté de 25 %.

L'affaiblissement Indigne dure désormais 18 s (au lieu de 15 s).

Glas des cieux lance désormais Glas divin à 200 % d'efficacité (au lieu de 100 %).

Les soins de Triomphe de la vérité ont été augmentés de 30 %.

L'effet absorption de Sauvé par la Lumière a été augmenté de 50 %.

Dévotion de Tirion réduit désormais le temps de recharge d'Imposition des mains de 40 % maximum (au lieu de 30 %).

Éveil a désormais 15 % de chances de s'activer (au lieu de 10 %).

Radiance scintillante absorbe désormais 2 % du maximum de points de vie, dans la limite de 6 % (au lieu de 1 %, dans la limite de 5 %).

Lumière intarissable transfère désormais 50 % des soins prodigués par Horion sacré (au lieu de 30 %).

Appel du vertueux réduit désormais la durée de Courroux vengeur de 3 s (au lieu de 4 s) et celle de Croisé vengeur de 2 s par point (au lieu de 2,5 s).

Protection

Commentaires de l'équipe de développement : grâce à ces modifications, nous souhaitons réduire le risque lié au choix de la spécialisation Sentinelle et élargir l'éventail des options de talents défensifs. Nous transférons également une partie de la puissance issue des fenêtres de temps de recharge vers les dégâts de base, dans le but de réduire les difficultés liées à la gestion de la menace et d'améliorer les sensations de combat en dehors des temps de recharge.

Nouveau talent : Mot bénit – Mot de gloire ne peut plus avoir d'effet critique, mais ses soins sont augmentés de vos chances de coup critique et 80 % de ses soins excédentaires enveloppent de Lumière, conférant un bouclier d'absorption.

Ardent défenseur amélioré a été retravaillé : le talent augmente désormais le maximum de points de vie de 20 % tant qu'il est actif et n'annule plus la durée restante en cas de dégâts mortels subis.

Sceau de représailles a été retravaillé : Marteau béni réduit les dégâts infligés par les adversaires de 10 % pendant 8 s.

Chef-d'œuvre a été modifié : après l'utilisation d'Armement sacré, vos 3 prochaines techniques Marteau du vertueux/Marteau béni/Frappe du croisé lancent un Armement mineur du même type sur un personnage allié proche.

Les dégâts de Jugement ont été augmentés de 51 %.

Les dégâts de Consécration ont été augmentés de 100 %.

Les dégâts de Bouclier du vertueux ont été augmentés de 150 %.

Les dégâts de Marteau du vertueux ont été augmentés de 50 %.

Courroux vengeur augmente les dégâts infligés et les soins prodigués de 10 %, ainsi que les chances de coup critique de 10 %.

Les dégâts de Bouclier du vengeur ont été augmentés de 30 %.

Les dégâts d'Arme mineure ont été augmentés de 50 %.

Les dégâts de Marteau de la Lumière ont été réduits de 33 %.

Les dégâts de Marteau empyréen ont été réduits de 33 %.

Les dégâts de Marteau et enclume ont été réduits de 20 %.

L'efficacité du Glas divin d'Exaction divine a été réduite à 80 % (au lieu de 150 %).

La durée de Sentinelle a été portée à 20 s.

L'affaiblissement de Jugement supérieur dure désormais 18 s (au lieu de 15 s).

Gardien des anciens rois a désormais un temps de recharge initial de 8 s.

Braises sempiternelles vous soigne à hauteur de 125 % des dégâts infligés par Feu d'affinage (au lieu de 100 %).

L'absorption de Rempart de l'ordre a été augmentée à 75 % des dégâts infligés par Bouclier du vengeur (au lieu de 60 %).

Réconfort permet à Consécration de vous soigner pour 375 % des dégâts infligés (au lieu de 300 %).

Rempart de la fureur vertueuse augmente les dégâts de votre prochain Bouclier du vertueux de 10 % par charge (au lieu de 20 %).

Arme sacrée et Rempart sacré voient leur durée prolongée lorsqu'ils sont réappliqués par le même personnage-joueur.

Gloire de l'avant-garde inflige désormais des dégâts correspondant à un pourcentage des dégâts initiaux de Bouclier du vengeur.

Sentinelle bénéficie désormais du bonus de coup critique de Courroux vengeur.

Croisade valeureuse ne s'annule plus en mourant.

Le taux de déclenchement de Reflet de Brillance a été considérablement réduit.

Ardent défenseur amélioré applique désormais un affaiblissement indiquant que des dégâts mortels ont été subis.

Marteau de la Lumière, Résonance divine, Croisade sacro-sainte, Rempart de l'ordre, Bonté de l'Empyrée, Courage dans l'adversité et Sceau de représailles peuvent désormais être suivis à l'aide du gestionnaire de temps de recharge.

Correction d'un problème à cause duquel Réprimandes autoritaires réduisait à tort le temps de recharge de Réprimandes lors des lancements de Bouclier du vengeur.

Correction d'un problème à cause duquel Instrument du divin entraînait une augmentation erronée du nombre de charges de Bouclier du vertueux sur Sentinelle.

Correction d'un problème à cause duquel Invocation accélérée réduisait de manière erronée le temps de recharge d'Armement sacré.

Correction d'un problème à cause duquel les compétences projetant les adversaires en l'air pouvaient entraîner l'activation supplémentaire des dégâts de Gloire de l'avant-garde.

Correction d'un problème à cause duquel l'utilisation de Marteau de la Lumière entre deux lancements consécutifs de

Consécration pouvait entraîner un dépassement de la limite de Consécration.

Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre.

Courroux sanctifié a été supprimé.

Talents héroïques

Forgelumière

Assurance bénie augmente désormais les dégâts et les soins de votre prochain Marteau béni ou Marteau du vertueux de 100 % (au lieu de 200 %).

Vindicte

Commentaires de l'équipe de développement : en plus de réduire le nombre d'actions nécessaires pendant les phases de temps de recharge, avec La malédiction d'Ula'tek, nous avons souhaité fluidifier la rotation en allégeant la pression liée à l'utilisation des effets d'Art de la guerre et Cause vertueuse. Parallèlement à ces modifications, nous supprimons également certaines interactions avec l'effet Fureur-du-ciel, qui ont un impact considérable sur la rotation et la gestion de la puissance sacrée. Nous estimons qu'il s'agit là d'une orientation plus équilibrée pour la spécialisation Vindicte, qui offrira davantage de choix et de liberté d'action aux joueuses et aux joueurs.

Talent de prestige : Lumière intérieure (rang 1) dispose désormais d'un effet supplémentaire – Art de la guerre et Cause vertueuse peuvent désormais se cumuler chacun une fois de plus.

Les dégâts du Talent de prestige : Lumière intérieure (rang 3) ont été réduits de 25 %.

Art de la guerre a été modifié – Le talent augmente désormais les dégâts de Lame de justice de 80 % (au lieu de 150 %).

Art de la guerre ne s'active plus avec les attaques supplémentaires de Fureur-du-ciel.

Tous les dégâts ont été réduits de 6 %.

Les dégâts de Lame de justice ont été augmentés de 40 %.

Les dégâts de Verdict final ont été augmentés de 15 %.

Les dégâts de Tempête divine ont été augmentés de 26 %.

Courroux vengeur augmente désormais les dégâts infligés et les chances de coup critique de 15 % (au lieu de 20 %).

Les dégâts de Frappe du templier ont été augmentés de 50 %.

Les dégâts de Taillade du templier ont été augmentés de 50 %.

Les dégâts de Jugement ont été augmentés de 50 %.

Les dégâts de Marteau de courroux ont été augmentés de 50 %.

Le Glas divin de Jugement inflige désormais 50 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 100 %).

Les soins d'Éclair lumineux ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Mot de gloire ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Flamme éternelle ont été augmentés de 25 %.

L'affaiblissement de Jugement supérieur dure désormais 18 s (au lieu de 15 s).

Les dégâts infligés par Arbitre divin bénéficient des effets de Dessein divin et Jugement supérieur.

Commentaires de l'équipe de développement : nous souhaitons remédier au problème de priorité de rotation peu intuitive que cet ensemble de paliers peut entraîner dans certaines situations.

Les attaques supplémentaires de Fureur-du-ciel ne génèrent plus de puissance sacrée lorsque le talent Frappes de croisade est sélectionné.

Frappes de croisade augmente désormais la vitesse d'attaque automatique de 15 % (au lieu de la réduire de 20 %).

La zone d'effet de Condamnation à mort a été portée à 10 m et inclut désormais la zone délimitée par la cible (au lieu 8 m).

Talents héroïques

Templier

Les dégâts de Marteau de la Lumière ont été réduits de 30 %. Ne s'applique pas au JcJ.

Marteau de la Lumière coûte désormais 3 points de puissance sacrée (au lieu de 5).

Prêtre

Discipline

Commentaires de l'équipe de développement : pour la spécialisation Discipline dans La malédiction d'Ula'tek, nos modifications visent à réduire la dépendance de cette spécialisation vis-à-vis des effets déclenchés pour assurer des soins efficaces, à améliorer les sources de dégâts réguliers et à optimiser l'équilibre des talents héroïques. Nous avons estimé que cette spécialisation dépendait trop des déclenchements de Guérison de l'ombre et de Bouclier du Vide pour assurer des soins efficaces. C'est pourquoi nous modifions Guérison de l'ombre pour en faire une amélioration passive de Soins rapides et ajoutons un moyen sûr d'accéder à Bouclier du Vide. De plus, Châtiment inflige peu de dégâts malgré sa fréquence d'utilisation. Nous augmentons donc ses dégâts et modifions l'arbre de talents afin de faciliter l'accès à Châtiment supérieur.

Nouveau talent : Délivrance sinistre – Guérison de l'ombre soigne de 30 % supplémentaires et applique Expiation pendant 4 s supplémentaires, mais son temps d'incantation est augmenté de 0,5 s.

La probabilité de déclenchement de Guérison de l'ombre ne dépend plus des dégâts infligés par Mot de l'ombre : Douleur et a été repensée pour devenir une amélioration passive – Soins rapides est amélioré en Guérison de l'ombre, un sort de soin plus puissant, mais également plus coûteux en mana.

Talent de prestige : Maîtrise des ténèbres (rang 3) a été modifié – Attaque mentale transforme désormais votre prochain Mot de pouvoir : Bouclier en Bouclier du Vide. Les chances de déclenchement de Bouclier du Vide avec Pénitence ont été réduites à 15 % (au lieu de 33 %). La capacité d'absorption du Bouclier du Vide a été réduite de 28 %.

Talent de prestige : Maîtrise des ténèbres peut désormais cumuler 2 charges.

Tous les soins et effets d'absorption ont été augmentés de 10 %.

Expiation soigne désormais à hauteur de 32 % des dégâts infligés (au lieu de 30 %).

Les soins de Soins rapides ont été augmentés de 25 %.

Les dégâts de Châtiment ont été augmentés de 40 %.

Les dégâts de Tourment inéluctable ont été réduits de 30 %.

Pénitence n'applique plus Expiation aux personnages alliés.

Commentaires de l'équipe de développement : nous avons modifié Pénitence avant Midnight afin qu'il applique Expiation, mais nous avons constaté une certaine difficulté de jeu, car cela crée trop de tensions entre le lancement du sort sur les alliés qui ont besoin de soins, ceux qui doivent bénéficier d'Expiation et les adversaires que vous souhaitez attaquer.

Les dégâts et les soins de Pénitence ultime ont été augmentés de 30 %.

La durée de Châtiment supérieur a été portée à 4 s (au lieu de 2) et ce talent ne coûte désormais plus qu'un point.

Talents héroïques

Oracle

Vision révélatrice a été retravaillé – Lorsque Mot de pouvoir : Bouclier ou Bouclier du Vide prend fin alors qu'il reste un montant de dégâts à absorber, il se déplace vers un personnage allié blessé proche à la place. Cela ne peut se produire qu'une seule fois par bouclier.

Tisse-Vide

Les dégâts de Trait de Vide ont été augmentés de 25 %.

Les dégâts d'Âme en peine du Vide ont été augmentés de 30 %.

Infusion de Vide augmente désormais les soins prodigués par Expiation grâce à Trait de Vide et Pénitence de 75 % tant que Faille entropique est actif (au lieu de 50 %).

Sacré

Hymne divin a été modifié : le talent confère désormais également Esprit gardien lorsqu'il est canalisé.

Commentaires de l'équipe de développement : nous ajoutons un bonus à la canalisation d'Hymne divin afin d'en faciliter l'utilisation. Si vous bénéficiez déjà de l'effet Esprit gardien sur vous-même, Hymne divin prolongera sa durée de 5 s. Si la canalisation d'Hymne divin est interrompue prématurément, le temps restant sera déduit de la durée ajoutée.

Talent de prestige : Bénédiction (rang 3) a été modifié – Apothéose ne transforme désormais plus Soins rapides en Bénédiction. Mot sacré : Sérénité a désormais 100 % de chances d'améliorer le prochain sort Soins rapides en Bénédiction.

Talent de prestige : Bénédiction coûte désormais 30 % de mana en moins et ses soins ont été augmentés de 15 %.

Commentaires de l'équipe de développement : nous souhaitons améliorer les performances de Bénédiction en élargissant son champ d'application au-delà d'Apothéose et de Prière de guérison. Nous augmentons également les performances de Bénédiction, afin que son impact soit plus perceptible et qu'il contribue davantage aux performances globales de la spécialisation Sacré. Enfin, nous souhaitons réduire davantage le coût en mana de la rotation de la spécialisation Sacré en ciblant spécifiquement Soins rapides et Prière de soins.

Tous les soins ont été augmentés de 16 %.

Le coût en mana de Soins rapides a été réduit de 10 %.

Le coût en mana de Prière de soins a été réduit de 10 %.

Apothéose réduit désormais le coût en mana de Mots sacrés de 70 % (au lieu de 50 %).

Talents héroïques

Archonte

Énergie résonante a été légèrement retravaillé : créer un halo augmente les soins prodigués de 2 % pendant 10 s, avec un maximum de 4 charges.

Ombre

Commentaires de l'équipe de développement : pour la spécialisation Ombre dans La malédiction d'Ula'tek, nous avons l'intention d'améliorer le style de jeu de la forme du Vide et ajoutons une source supplémentaire de dégâts multicibles afin de réduire la dépendance de cette spécialisation vis-à-vis de Lien psychique dans les situations nécessitant des dégâts de zone. En ce qui concerne la forme du Vide, nous modifions Salve du Vide pour en faire une compétence à usage limité, utilisable un nombre défini de fois pendant la forme du Vide, ce qui laisse davantage de marge de manœuvre dans la rotation tout en vous permettant de l'utiliser au moment le plus opportun. Nous avons également modifié les talents de soutien de la forme du Vide afin qu'ils aient des effets plus perceptibles, conformément à nos objectifs.

Nouveau talent : Explosombre – Les apparitions ténébreuses qui flottent vers votre cible principale explosent, infligeant des dégâts d'ombre aux adversaires à moins de 8 m. Dégâts réduits au-delà de 5 cibles.

Forme du Vide améliorée a été retravaillé : Forme du Vide augmente vos dégâts des sorts de 5 % supplémentaires et vous confère 2 utilisations supplémentaires de Salve du Vide.

Folie antique a été retravaillé – Mot de l'ombre : Folie augmente votre Hâte pendant Forme du Vide de 2 % et prolonge sa durée de 1,5 s. Cumulable jusqu'à 5 fois. À la fin de Forme du Vide, l'effet de Hâte persiste et s'estompe progressivement en 10 s.

Les dégâts de toutes les techniques ont été augmentés de 8 %.

Les dégâts de Salve du Vide ont été réduits de 10 %.

Forme du Vide confère désormais 3 utilisations de Salve du Vide, au lieu d'imposer un temps de recharge à ce sort pendant la durée de Forme du Vide.

L'absorption de Mot de pouvoir : Bouclier a été augmentée de 25 %.

Idole de N'Zoth génère désormais 2 points d'insanité (au lieu de 4) à 50 charges et 6 points d'insanité (au lieu de 12) à 100 charges.

Commentaires de l'équipe de développement : la production d'insanité de ce talent était élevée par rapport à d'autres sources passives, et nous estimons que la quantité totale d'insanité générée est trop importante, au point qu'il peut devenir difficile de dépenser celle-ci et de suivre le rythme des déclenchements de la rotation. Nous réduisons la production d'insanité de ce talent afin de rééquilibrer le système d'insanité.

Correction d'un problème à cause duquel Frappe tentaculaire appliquait des cumuls supplémentaires de Visions horrifiques lorsque les talents Tentacules démentiels et Idole de N'Zoth étaient sélectionnés.

Correction d'un problème à cause duquel Forme du Vide améliorée générait de l'insanité lors du lancement de celle-ci.

Menace fantomatique a été supprimé.

Talents héroïques

Archonte

Explosion focalisée a été retravaillé : Salve du Vide inflige 5 % de dégâts supplémentaires et les lancements de Mot de l'ombre : Folie pendant Forme du Vide déclenchent Salve du Vide sur votre cible à 25 % d'efficacité.

Énergie résonante a été légèrement retravaillé : créer un halo augmente les dégâts des sorts de 2 % pendant 10 s, avec un maximum de 4 charges.

Voleur

Thé de chardon se situe désormais sur un nœud : les personnages voleurs peuvent désormais choisir entre la version existante, qui se déclenche automatiquement lorsque le niveau d'énergie est faible tout en pouvant être utilisée de manière active, et une nouvelle version qui doit être lancée activement.

Poison atrophiant réduit désormais les dégâts infligés de 4 % (au lieu de 3 %).

La durée de Poison atrophiant a été portée à 60 s (au lieu de 10 s). La durée reste inchangée en combat JcJ.

Talents héroïques

Être prédestiné

Destin attribué a désormais 60 % de chances de vous accorder un point de combo supplémentaire lorsque vous utilisez Destin scellé (au lieu de 100 %).

Nécrotraqueur

Correction d'un problème à cause duquel le bonus de Frappe lancinante se multipliait à chaque cumul.

Correction d'un problème qui entraînait souvent la suppression de plus d'un cumul par utilisation de Frappe lancinante.

Assassinat

Commentaires de l'équipe de développement : nous apportons quelques modifications au système d'énergie de la spécialisation Assassinat dans La malédiction d'Ula'tek. Nous sommes insatisfaits du fonctionnement actuel du talent de prestige Implacable au rang 1 : il n'est pas intuitif, dans une stratégie optimale, de laisser intentionnellement Envenimer expirer. Nous modifions sa mécanique afin que le rafraîchissement tardif d'Envenimer soit systématiquement la meilleure stratégie à adopter, et nous lui conférons une valeur de récupération d'énergie constante. Nous apportons également quelques modifications visant à élargir les possibilités de configuration des talents.

Nouveau talent : Toxine instable – Les dégâts infligés par Envenimer sont augmentés de 18 %, mais sa durée est réduite de 2 s.

Talent de prestige : Implacable (rang 1) a été modifié – Les dégâts d'Envenimer sont augmentés de 10 %. Envenimer permet désormais de récupérer 2 points d'énergie par point de combo dépensé.

Talent de prestige : Implacable (rang 3) – Les dégâts de Frappe imparable sont augmentés de 15 %.

Hémorragie interne a été modifié : le talent se déclenche désormais lors du lancement d'Aiguillon perfide et de Rupture, et n'est plus appliqué lorsque vous copiez des ruptures avec Tempête cramoisie. Les dégâts ont été augmentés de 10 %.

Fil de fer a été modifié : les garrots appliqués en camouflage ou pendant la durée de l'effet Garrot amélioré réduisent désormais la cible au silence pendant 5 s. L'effet de réduction des dégâts reste inchangé.

Brigand audacieux a été modifié : l'effet Envenimer augmente également les chances de coup critique des poisons de vos armes de 10 % (au lieu de 5 %). Votre génération d'énergie est augmentée de 4 % par poison mortel appliqué à vos armes.

Tous les dégâts infligés ont été augmentés de 20 %.

Marque létale augmente les dégâts de vos Rupture, Garrot et Poisons létaux de 75 % (au lieu de 100 %).

Les dégâts de Plaie des rois ont été réduits de 15 %.

Asphyxie sournoise augmente les dégâts de Garrot de 30 % (au lieu de 20 %).

Avulsion augmente désormais les dégâts de Rupture de 25 % (au lieu de 20 %).

La régénération d'énergie de Meurtre volontaire a été portée à 30 % (au lieu de 20 %).

Le bonus de dégâts d'Injection rapide a été porté à 20 %/40 % (au lieu de 15 %/30 %).

Blessures venimeuses génère davantage d'énergie lorsque plusieurs cibles sont touchées par vos saignements.

Les chances de déclenchement d'Angle mort ont été réduites à 10 % (au lieu de 15 %), et à 20 % lorsque les points de vie de la cible sont faibles (au lieu de 30 %).

Les effets visuels de Bombe de poison ont été modifiés afin de permettre de mieux distinguer les autres effets visuels importants qui s'affichent par-dessus.

Les effets Létalité et Sang froid fonctionnent désormais correctement avec les coups infligés par Implacable (rang 3).

Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre.

Élan mortel a été supprimé.

Hors-la-loi

Commentaires de l'équipe de développement : les modifications apportées aux talents de la spécialisation Hors-la-loi dans La malédiction d'Ula'tek visent à améliorer la diversité et la flexibilité des configurations de talents. Nous avons renforcé certains talents sous-performants et affaibli d'autres qui pouvaient donner l'impression d'être incontournables. Les dégâts de Série meurtrière ont été considérablement augmentés, car ils n'étaient pas suffisamment supérieurs à ceux que les personnages-joueurs auraient pu infliger en utilisant d'autres techniques pendant sa durée de canalisation. Ce talent devrait désormais augmenter les dégâts globaux à peu près autant que d'autres talents comparables.

Série meurtrière a été modifié : la durée n'augmente plus lorsque vous dépensez des points de combo au-delà de votre maximum. Chaque point de combo dépensé au-delà de votre maximum augmente les dégâts de 15 %.

Poussée d'adrénaline accélère désormais l'exécution de Série meurtrière de 20 %, à savoir dans les mêmes proportions que celles avec lesquelles le talent augmente la vitesse de vos autres attaques.

Série meurtrière privilégie les cibles qui ne sont pas immunisées contre les dégâts ou qui subissent moins de 5 % de dégâts physiques.

Les dégâts de Série meurtrière ont été augmentés de 60 %. Ne s'applique pas au JcJ.

Les coups de Série meurtrière ont plus de chances de toucher la cible que vous avez choisie lorsque cela est possible.

Commentaires de l'équipe de développement : l'intérêt de Série meurtrière réside en grande partie dans les points de combo qu'il génère. Ainsi, lorsque les joueurs et joueuses peuvent dépenser plus de points de combo que leur maximum dans Série meurtrière, par exemple grâce à Surchargeur, la valeur de ces points supplémentaires s'en trouve réduite. La durée de Série meurtrière est désormais limitée au temps nécessaire pour générer le nombre maximal de points de combo, et tout point de combo supplémentaire dépensé augmente les dégâts de la compétence d'un montant proportionnel.

Entre les deux yeux améliorée a été modifié : la technique permet désormais aux coups critiques d'Entre les deux yeux d'infliger 2,5 fois les dégâts normaux (au lieu de 3).

Entre les deux yeux améliorée a été modifié : la technique permet désormais aux coups critiques d'Entre les deux yeux d'infliger 2,5 fois les dégâts normaux (au lieu de 3). Action rapide a été modifié : le talent réduit désormais le temps de recharge d'Entre les deux yeux de 8 s (au lieu de 5 s) et augmente le bonus de dégâts conféré par chaque charge d'Entre les deux yeux de 1 %.

Tous les dégâts ont été augmentés de 9 %. Ne s'applique pas au JcJ.

Gros cogneur augmente les dégâts des attaques qui génèrent des points de combo de 15 %/30 % (au lieu de 10 %/20 %).

La valeur de Concentration par charge a été réduite à 2 % (au lieu de 3 %).

Commentaires de l'équipe de développement : nous ne souhaitons pas que les personnages-joueurs se sentent obligés d'utiliser des dagues en main secondaire pour tirer pleinement parti de ce talent. Concentration a désormais 30 % de chances de ne pas se déclencher s'il est activé par une arme dont la vitesse est de 1,8, ce qui lui confère le même taux de déclenchement que lors d'attaques avec des dagues par rapport à d'autres armes à une main.

Audace augmente désormais également les dégâts d'Embuscade de 80 %.

Les chances qu'Opportunité cachée confère l'effet Occasion avec Embuscade ont été augmentées à 100 % de la probabilité qu'Attaque pernicieuse confère l'effet Occasion (au lieu de 80 %).

Opportunité cachée réduit également le coût en énergie d'Embuscade de 5.

Commentaires de l'équipe de développement : Audace et Opportunité cachée ne sont pas aussi puissants que d'autres talents disponibles. Nous leur ajoutons donc certains effets afin de les rendre plus compétitifs.

Exécution sommaire augmente les dégâts infligés par Couperet de 15 %/30 % (au lieu de 10 %/20 %).

De nouveaux liens ont été ajoutés dans l'arbre des talents entre Némésis et Recherche d'ouverture, ainsi qu'entre le nœud Acier étincelant et Grande mêlée.

Finesse

Commentaires de l'équipe de développement : nous avons apporté quelques modifications au système de gestion des ressources de la spécialisation Finesse dans La malédiction d'Ula'tek, notamment en corrigeant un bug de double génération qui rendait l'intention visée et le déroulement du combat peu clairs. La fréquence d'effet de base et la génération d'énergie de Techniques des ombres sont augmentées afin que les phases hors de Danse de l'ombre ne semblent pas aussi limitées en ressources, tout en conservant la même fréquence de déclenchement et la même génération de points de combo pendant Danse de l'ombre. La génération d'énergie devrait continuer à augmenter pendant les temps de recharge, mais de manière bien moins importante qu'auparavant.

Morsure de Gueulétripe a été retravaillé : vous vous déchaînez sur votre cible et 2 adversaires proches supplémentaires, infligeant des dégâts d'ombre et provoquant un saignement pendant 14 s. 20 % des dégâts des coups de grâce sont répétés sous forme de dégâts d'ombre, répartis équitablement entre les personnages adverses affectés.

Sombreruse a été modifié : tant que Danse de l'ombre est active, Techniques des ombres se déclenche 25 % plus souvent et génère 1 point de combo supplémentaire.

Tous les dégâts infligés ont été augmentés de 2 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Prélude à la danse augmente désormais la durée de Danse de l'ombre de 4 s (au lieu de 3 s).

Frappes implacables génère désormais 4 points d'énergie par point de combo dépensé pour les coups de grâce (au lieu de 5).

La fréquence de base de l'effet Techniques des ombres a été augmentée de 40 %.

La génération d'énergie de Techniques des ombres a été augmentée à 5 (au lieu de 4).

Ombre persistante s'applique désormais également à Tempête de shurikens.

L'encadré d'aide de Danse de l'ombre a été modifié afin d'inclure son effet de réduction de la menace.

Talent de prestige : Arts antiques prend désormais en compte les dégâts totaux de Technique secrète lors de la création d'un clone d'ombre, et non plus uniquement ceux de son attaque initiale.

Correction d'un problème à cause duquel les dégâts infligés par Technique secrète lors des coups secondaires étaient attribués aux familiers invoqués plutôt qu'au personnage voleur attaquant.

Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre.

Chaman

Les soins de Protection réactive ont été augmentés de 25 %.

Ascendance dispose désormais d'une nouvelle icône pour les trois spécialisations.

Talents héroïques

Long-voyant

Commentaires de l'équipe de développement : lors d'un précédent correctif d'équilibrage destiné à la spécialisation Élémentaire, les esprits des personnages Long-voyant ont fait l'objet d'une légère modification afin qu'ils bénéficient pleinement de Fureur élémentaire. Nous apportons désormais des modifications à plusieurs autres éléments qui ne s'adaptaient pas de la même manière aux autres compétences.

Chaîne d'éclairs touche désormais jusqu'à 5 cibles (au lieu de 3).

Vos dégâts d'Explosion de lave sont désormais augmentés d'un pourcentage égal à vos chances de coup critique.

Élémentaire

Commentaires de l'équipe de développement : suite aux modifications apportées avec Midnight, la spécialisation Élémentaire dispose d'une puissance de feu plus élevée que prévu pendant Ascendance. Nous ne souhaitons pas qu'Ascendance cesse d'être un moyen efficace d'amplifier les dégâts, mais la combinaison des effets qui augmentaient les dégâts de Surcharge élémentaire, provenant à la fois d'Ascendance et des talents de prestige, se renforçait mutuellement. Nous répartissons désormais les dégâts de manière beaucoup plus équilibrée entre vos sorts afin que vous infligiez des dégâts plus élevés de manière constante, tout en conservant un pic de puissance significatif pendant Ascendance.

Pouvoir du Maelström a été retravaillé : Éclair et Chaîne d'éclairs ont 15 % de chances d'augmenter les dégâts de votre prochaine Explosion de lave de 20 %. Cet effet est cumulable jusqu'à 2 fois. Explosion de lave consomme une charge à la fois.

Commentaires de l'équipe de développement : Supercharge et Pouvoir du Maelström constituaient tous deux des surcharges élémentaires supplémentaires et aléatoires. Nous estimons que les autres modifications rendront vos dégâts plus réguliers, tout en permettant aux autres branches de votre arbre de talents de continuer à augmenter le nombre ou la puissance des sorts de Surcharge élémentaire.

Gardien des tempêtes a été modifié : Éclair ne provoque désormais plus de Surcharge élémentaire supplémentaire.

Les dégâts d'Explosion de lave ont été augmentés de 30 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Les dégâts d'Éclair ont été augmentés de 30 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.

Les dégâts de Chaîne d'éclairs ont été augmentés de 60 %.

Les dégâts de Horion de flamme ont été augmentés de 60 %.

Les dégâts directs de Tempête ont été réduits de 20 %.

Les soins d'Afflux de soins ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Bouclier de terre ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Totem guérisseur ont été augmentés de 25 %.

Ascendance augmente désormais les dégâts de Surcharge élémentaire de 30 % (au lieu de 75 %).

Les lancers d'Explosion de lave supplémentaires obtenus lors de l'activation d'Ascendance équivalent désormais à 50 % de leur valeur normale (au lieu de 100 %).

Courroux en fusion augmente désormais les dégâts d'Explosion de lave de 10 % (au lieu de 15 %).

Talent de prestige : Boucle vertueuse (rang 1) augmente désormais les dégâts de Surcharge élémentaire de 10 % (au lieu de 35 %) et augmente également les dégâts élémentaires infligés de 10 %.

Talent de prestige : Boucle vertueuse (rang 2) confère désormais un bonus de dégâts critiques de 15 %/30 % (au lieu de 25 %/50 %).

Les explosions élémentaires lancées grâce à Fusion des éléments ne confèrent désormais plus que 40 % de la durée normale des bonus de caractéristiques des explosions élémentaires (au lieu de 100 %).

Correction d'un problème à cause duquel Brasier voltaïque ne bénéficiait pas correctement du bonus de dégâts critiques conféré par Fureur élémentaire.

Correction d'un problème à cause duquel Résonance élémentaire n'affectait pas les dégâts élémentaires sur la durée.

Correction d'un problème qui empêchait le talent de prestige : Boucle vertueuse (rang 2) d'augmenter correctement les dégâts critiques de plusieurs sorts de la spécialisation Élémentaire.

Talents héroïques

Long-voyant

Les dégâts des explosions de lave des Ancêtres ont été réduits de 20 %.

Les dégâts des chaînes d'éclairs des Ancêtres ont été réduits de 20 %.

Porte-tempête

Supercharge a été retravaillé : les surcharges d'Éclair, de Chaîne d'éclairs et de Tempête infligent désormais 10 % de dégâts supplémentaires.

Amélioration

Commentaires de l'équipe de développement : nous sommes satisfaits du style de jeu de la spécialisation Amélioration à l'approche de La malédiction d'Ula'tek. Avec ces modifications, notre objectif est de préserver ce style de jeu tout en améliorant les performances en dehors des fenêtres de temps de recharge, pendant lesquelles les dégâts peuvent sembler faibles. Les interactions puissantes entre les déclenchements de Furie-des-vents et la génération d'Arme du Maelström rendaient difficile la gestion des temps morts entre les temps de recharge.

Les dégâts infligés en mêlée ont été augmentés de 15 %.

Les dégâts d'Éclair ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts de Chaîne d'éclairs ont été augmentés de 20 %.

Les dégâts de Fouet de lave ont été augmentés de 15 %.

Les dégâts de Frappe-tempête ont été augmentés de 15 %.

Vents funestes augmente désormais de 50 % les chances d'activation d'Arme Furie-des-vents (au lieu de 100 %).

Les soins d'Afflux de soins ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Bouclier de terre ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Totem guérisseur ont été augmentés de 25 %.

Correction d'un problème à cause duquel Rythme élémentaire augmentait de manière erronée les dégâts de Frappe-tempête et Frappevent.

Talents héroïques

Porte-tempête

Les dégâts infligés à la cible principale de Tempête ont été réduits de 10 %.

Les dégâts infligés à la cible secondaire de Tempête ont été réduits de 30 %.

Correction d'un problème qui permettait à un seul effet de Décharge en arc d'augmenter les dégâts de plusieurs lancers de Chaîne d'éclairs, notamment ceux issus d'Invocation de Thorim et de Chevauche la foudre.

Totémique

Les dégâts de Secousse de Totem déferlant ont été réduits de 15 %.

Les dégâts d'Éruption d'éclair de Totem déferlant ont été réduits de 10 %.

Correction d'un problème à cause duquel les éruptions d'éclair du Totem déferlant, créées lors du lancement de Chaîne d'éclairs, étaient toutes dirigées vers la dernière cible touchée par Chaîne d'éclairs, plutôt que vers la cible principale de ce sort.

Restauration

Commentaires de l'équipe de développement : nous ajustons plusieurs talents et procédons à quelques modifications pour la spécialisation Restauration afin d'améliorer certains talents sous-performants ou certaines interactions qui ne semblent pas très gratifiantes. Nous améliorons également le sort Salve de guérison des Ancêtres de la spécialisation héroïque Long-voyant afin d'accroître leurs capacités de soins.

Nouveau talent : Marée montante – Le lancement de Totem guérisseur et de Totem de flux tempétueux prolonge la durée de vos Remous actifs de 3 s.

Les soins de Vague de soins ont été augmentés de 10 %.

Les soins de Déchaînement de la vie ont été augmentés de 100 %.

Les soins de Pluie guérisseuse ont été augmentés de 20 % et le talent soigne désormais jusqu'à 6 cibles (au lieu de 5).

Commentaires de l'équipe de développement : nous réduisons certains des bonus les plus importants que Pluie guérisseuse reçoit grâce aux talents héroïques Totémique et augmentons la valeur des soins de base du sort.

Pluie guérisseuse a désormais un temps de recharge de 12 s et une durée de 18 s. Relancer Pluie guérisseuse alors qu'un effet est déjà actif entraînera la disparition de l'effet précédent. Cette modification du temps de recharge n'affecte pas le sort Pluie guérisseuse du Totem déferlant, issu des talents héroïques Totémique.

Commentaires de l'équipe de développement : cette modification devrait offrir davantage de flexibilité pour déplacer Pluie guérisseuse lorsque cela est nécessaire.

Les soins directs de Remous ont été augmentés de 25 % et les soins sur la durée ont été augmentés de 100 %.

Les dégâts de Pluie acide ont augmenté de 50 %, mais ils sont désormais infligés toutes les 2 s (au lieu de 1 s).

Le bonus d'ensemble (2 pièces) de la saison 1 de Midnight a été modifié : les soins directs de Déchaînement de la vie sont augmentés de 50 % (au lieu de 100 %).

Accord terrestre confère désormais un bonus additif de +20 % à l'amélioration de soins de Déchaînement de la vie, et non plus une augmentation multiplicative.

Contrôle du courant réduit désormais également le coût en mana de Salve de guérison de 15 %.

Bénédiction du parle-vague a été déplacé plus haut dans l'arbre de talents.

Eaux calmes a été supprimé.

Talents héroïques

Long-voyant

La Salve de guérison des Ancêtres rebondit désormais sur un maximum de 5 cibles (au lieu de 3), perd 10 % de ses soins à chaque rebond (au lieu de 30 %) et sa distance de rebond a été portée à 20 m (au lieu de 15 m).

Les soins de Salve de guérison des Ancêtres ont été augmentés de 50 %.

Totémique

Condensateur à pulsation augmente désormais les soins de Totem déferlant de 10 % (au lieu de 25 %).

Totem déferlant augmente désormais l'efficacité de Pluie guérisseuse de 10 % (au lieu de 20 %).

Démoniste

Les points de vie drainés par Drain de vie ont été augmentés de 25 %.

Les soins de Résilience de Zevrim ont été augmentés de 25 %.

Porte des démons est désormais considéré comme un sort utilitaire par défaut dans le gestionnaire de temps de recharge.

Correction d'un problème empêchant plusieurs techniques d'accorder l'effet Succion d'âme :

- Flétrissement ;

- Âme noircie ;

- Éclair infernal ;

- Anathème de l'âme ;

- Récolte pernicieuse ;

- Trait du chaos de l'avatar de destruction ;

- Affliction instable ;

- Étreinte maléfique ;

- Crachat bileux et coup de tête de démon abject ;

- Entaille obscure de molosse ombreux ;

- Éclair de feu gangrené de diablotin sauvage et de chef du gang des diablotins ;

- Gangréclair supérieur de seigneur des diablotins ;

- Feu démoniaque de tyran démoniaque.

- Flétrissement ; - Âme noircie ; - Éclair infernal ; - Anathème de l'âme ; - Récolte pernicieuse ; - Trait du chaos de l'avatar de destruction ; - Affliction instable ; - Étreinte maléfique ; - Crachat bileux et coup de tête de démon abject ; - Entaille obscure de molosse ombreux ; - Éclair de feu gangrené de diablotin sauvage et de chef du gang des diablotins ; - Gangréclair supérieur de seigneur des diablotins ; - Feu démoniaque de tyran démoniaque. Correction d'un problème qui faisait que plusieurs techniques accordaient à tort l'effet Succion d'âme :

- Frappe de la Légion ;

- Cruauté sournoise ;

- Canalisation de feu démoniaque.

Talents héroïques

Implorateur de l'enfer

Commentaires de l'équipe de développement : nous modifions Âme noircie afin d'offrir à la spécialisation Implorateur de l'enfer un meilleur moyen de concentrer ses dégâts sur une cible prioritaire, ce qui renforce la flexibilité globale de l'arbre de talents, plutôt que de le faire exceller uniquement dans les situations où plusieurs cibles sont présentes. Nous conservons toutefois la fonctionnalité de Malveillance telle quelle, afin qu'elle reste un outil efficace et percutant dans l'arsenal de cette spécialisation.

Âme noircie a été retravaillé : si la cible est affectée par votre sort Flétrissement, vos sorts Trait du chaos et Brûlure de l'ombre augmentent son nombre de cumuls de 1. Chaque fois que Flétrissement gagne un cumul, l'effet a une chance de s'effondrer, ce qui consomme un cumul toutes les 1 s pour infliger des dégâts d'ombreflamme à son hôte jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 cumul. Les dégâts d'Âme noircie ont été augmentés de 45 %.

Marque de Peroth'arn a été retravaillé : les dégâts critiques infligés par Flétrissement infligent désormais 215 % de dégâts au lieu des 200 % habituels. Les dégâts critiques infligés par Âme noircie infligent désormais 225 % de dégâts au lieu des 200 % habituels.

Les dégâts de Flétrissement ont été augmentés de 25 %.

Affliction

Nouveau talent : Voracité hédonique – Augmente les dégâts de Drain de vie de 10 % et Siphon de vie augmente désormais les dégâts de Corruption de 10 % supplémentaires. Sombre moisson peut être canalisé 10 % plus rapidement et inflige 15 % de dégâts supplémentaires.

Nouveau talent : Courroux impétueux – Les dégâts de Trait de l'ombre, Drain d'âme et Étreinte maléfique sont augmentés de 10 %, ou de 20 % si la cible est affligée par Hanter. Les dégâts de Sombre moisson sont augmentés de 10 %, ou de 20 % si la cible est affligée par Hanter.

Instabilité des éclats a été retravaillé : les dégâts infligés par Drain d'âme ou Trait de l'ombre ont 20 % de chances de permettre à votre prochain sort Affliction instable ou Graine de Corruption de ne coûter aucun éclat d'âme et d'être lancé instantanément.

Hanter augmente désormais les dégâts infligés à la cible de 16 % pendant 18 s (au lieu de 12 %).

Les talents ci-dessous ont été supprimés :

- Récolte nocturne ;

Commentaires de l'équipe de développement : Récolte nocturne offre peu de choix quant à la manière dont les démonistes doivent dépenser leur déclenchement de Crépuscule. En général, il est préférable de l'utiliser pour Graine de Corruption, quel que soit le nombre de cibles. Cela peut avoir des effets négatifs sur les talents qui tirent parti de Trait de l'ombre ou de Drain d'âme. Nous apprécions toutefois la sensation procurée par des graines de corruption gratuites de temps à autre et nous intégrons cette fonctionnalité à Instabilité des éclats. À la place de Récolte nocturne, nous introduisons un nouveau talent appelé Courroux impétueux, qui constituera un moyen supplémentaire pour la spécialisation Affliction d'accéder à des dégâts prioritaires supplémentaires.

- Patient zéro.

Commentaires de l'équipe de développement : Patient zéro modifie considérablement les dégâts infligés par Graine de Corruption. L'intérêt de Graine de Corruption réside dans sa capacité à infliger des dégâts dans des situations impliquant plusieurs cibles et son aptitude à augmenter les dégâts prioritaires affaiblit son identité. Voracité hédonique est un nouveau talent qui s'inscrit dans la lignée commune des effets de récupération de points de vie entre Drain de vie, Siphonner la vie et Sombre moisson. L'objectif de ce talent est que l'essentiel des dégâts provienne de Siphon de vie et de Sombre moisson, tandis que l'augmentation apportée à Drain de vie est censée être plus modeste et apporter une touche d'originalité.

Démonologie

Les dégâts de Trait de l'ombre ont été augmentés de 45 %.

Les dégâts de Trait démoniaque ont été augmentés de 55 %.

Les dégâts d'Invocation d'un molosse ombreux ont été augmentés de 35 %.

Talents héroïques

Diaboliste

Les dégâts de Salve du chaos ont été réduits de 20 %.

Les dégâts de Visée gangrenée ont été réduits de 20 %.

Les dégâts d'Enchaînement pernicieux ont été réduits de 20 %.

Les dégâts d'Explosion oculaire ont été réduits de 20 %.

Flammes de Xoroth augmente désormais les dégâts de feu infligés par vos démons de 3 % (au lieu de 4 %).

Destruction

Déflagration du chaos a été retravaillé : Conflagration et Brûlure de l'ombre ont 100 % de chances d'infliger un coup critique et leurs dégâts sont augmentés d'un montant égal à vos chances de coup critique.

Tous les dégâts ont été augmentés de 4.5 %.

Les dégâts de Feu de l'âme ont été augmentés de 45 %.

Les dégâts de Trait du chaos ont été augmentés de 5 %.

Tumulte inflige désormais 50 % des dégâts des sorts à la cible marquée (au lieu de 60 %).

L'encadré d'aide du talent de prestige : Braises de Nihilam (rang 1) a été mis à jour afin d'indiquer aux personnages-joueurs le pourcentage de chances que le sort Incinérer déclenche un Écho de Sargeras.

Brûlure de l'ombre est désormais suivi par le gestionnaire de temps de recharge.

Déflagration du chaos a été retiré du gestionnaire de temps de recharge.

Guerrier

Commentaires de l'équipe de développement : Pourfendre est une technique emblématique et fondamentale des personnages guerriers, dont le fonctionnement varie selon chaque spécialisation. Notre approche de Pourfendre dans Midnight n'a pas donné les résultats escomptés. Nous apportons donc des modifications à la manière dont chaque spécialisation utilise Pourfendre et interagit avec cette technique dans La malédiction d'Ula'tek.

Pourfendre est désormais réservé à la spécialisation Armes, est redevenu une technique à cible unique et son coût en rage a été réduit à 10. Enchaînement appliquera Pourfendre à toutes les cibles si Pourfendre est sélectionné.

Nouveau talent (Fureur) : Tempête sanglante – Tourbillon applique Pourfendre à toutes les cibles. Tonnerre fracassant permet à Tempête sanglante d'appliquer Coup de tonnerre pour les thanes des montagnes.

Nouveau talent (Protection) : Sang et tonnerre – Coup de tonnerre applique Pourfendre à toutes les cibles.

Coup de tonnerre n'applique plus automatiquement Pourfendre si le talent est sélectionné.

Lancer de javelot bénéficie d'une nouvelle icône.

Talents héroïques

Colosse

Commentaires de l'équipe de développement : le temps de recharge variable de Démolissage s'est avéré davantage frustrant qu'amusant. Nous l'avons donc modifié afin qu'il s'aligne davantage sur celui de Frappe du colosse, ce qui permettra aux personnages Colosses de la spécialisation Armes de coordonner l'utilisation de ces deux techniques pour infliger un maximum de dégâts.

Adepte de la douleur a été modifié : les dégâts ignorés à chaque utilisation de Dur au mal ont été augmentés de 30 % (au lieu de 20 %).

Domination du colosse a été modifié : les adversaires touchés par Démolissage vous infligent 20 % de dégâts en moins pendant 10 s (au lieu de 10 %) et ne réduisent plus le temps de recharge de Démolissage.

Le temps de recharge de Démolissage a été réduit à 30 s (au lieu de 45 s).

Thane des montagnes

Commentaires de l'équipe de développement : les dégâts de base de Coup de tonnerre ont été considérablement augmentés avec Midnight, ce qui a entraîné une hausse significative des dégâts globaux de cette compétence pour le thane des montagnes, ce qui a par conséquent réduit la valeur d'Explosion de tonnerre. Nous transférons donc le bonus de dégâts de Tonnerre fracassant vers Explosion de tonnerre, afin que cette technique conserve son caractère unique et sa puissance.

Les dégâts d'Explosion de tonnerre ont été augmentés de 20 %.

Tonnerre fracassant augmente les dégâts de Coup de tonnerre de 10 % (au lieu de 30 %).

Armes

Commentaires de l'équipe de développement : les dégâts de zone de la spécialisation Armes sont principalement infligés par Enchaînement, et nous souhaitons répartir ces dégâts sur davantage de compétences. Nous modifions Cuirassé pour qu'il inflige exclusivement des dégâts de zone, ce qui nous permettra de l'ajuster uniquement en fonction de ce type de dégâts. Cela devrait permettre à la rotation de dégâts de zone de la spécialisation Armes de ne plus être autant dominée par Enchaînement et offrir à la spécialisation Vengeur davantage d'options en matière de dégâts de zone.

Avantage tactique a été retravaillé : Frappe du colosse octroie immédiatement 1 utilisation de Mort subite.

Commentaires de l'équipe de développement : nous estimions que l'effet original était difficile à percevoir et qu'il nuisait au caractère unique de Tacticien. Nous pensons que cette modification aura un impact bien plus important sur le déroulement des combats et qu'elle offrira des interactions supplémentaires aux configurations axées sur à la spécialisation Vengeur et Exécution.

Ravageur a été modifié :

- Les dégâts de Ravageur ont été augmentés de 50 % ;

- Ravageur n'augmente plus les dégâts d'Enchaînement et de Tourbillon lorsqu'il est actif ; Ravageur augmente désormais de 50 % les dégâts de vos effets de saignement à tous les adversaires touchés pendant 12 s ;

- La durée de Ravageur n'est plus réduite par la Hâte.

- Les dégâts de Ravageur ont été augmentés de 50 % ; - Ravageur n'augmente plus les dégâts d'Enchaînement et de Tourbillon lorsqu'il est actif ; Ravageur augmente désormais de 50 % les dégâts de vos effets de saignement à tous les adversaires touchés pendant 12 s ; - La durée de Ravageur n'est plus réduite par la Hâte. Commentaires de l'équipe de développement : Ravageur est une technique unique et nous souhaitons que cette technique ainsi que son placement aient une importance particulière. Cependant, dans sa conception actuelle, l'accent est davantage mis sur son utilité en tant que multiplicateur de dégâts de zone plutôt que sur le talent en soi. Nous procédons à une légère refonte de Ravageur afin de remédier à cela, mais aussi pour renforcer son utilité dans toutes les situations de combat.

Carnage a été modifié : vos techniques ont désormais 5 % de chances supplémentaires d'infliger un coup critique aux cibles affectées par Pourfendre. Si vous maîtrisez Pourfendre, Frappe mortelle inflige Pourfendre aux cibles dont les points de vie sont inférieurs à 35 %. Blessures profondes dure 33 % plus longtemps.

Frappes larges a été modifié : Frappe du colosse confère désormais 6 charges d'Attaques circulaires au lancement.

Commentaires de l'équipe de développement : les charges d'Attaques circulaires issues de la technique Attaques circulaires et de Frappes larges s'accumuleront normalement, quel que soit l'ordre dans lequel elles ont été utilisées.

Cuirassé a été modifié : les dégâts de Cuirassé ont été augmentés de 100 % et ce talent n'inflige plus de dégâts à la cible de votre Fulgurance.

Les dégâts des attaques automatiques en mêlée ont été augmentés de 100 %.

Les dégâts d'Enchaînement ont été réduits de 10 %.

Les dégâts d'Exécution ont été réduits de 15 %.

L'effet absorption de Dur au mal a été augmenté de 25 %.

Attaques circulaires affiche désormais le nombre de charges actives d'Attaques circulaires.

Puissante inertie augmente désormais les dégâts d'Attaques circulaires de 20 % (au lieu de 25 %).

L'ensemble de la saison 1 de Midnight (2 pièces) augmente désormais les dégâts de Frappe du colosse de 3 % (au lieu de 5 %).

Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre.

Attaques circulaires améliorées a été supprimé.

Talents héroïques

Colosse

Vague pugnace augmente les dégâts infligés par Fulgurance et Exécution (au lieu d'augmenter uniquement ceux de Fulgurance).

Vengeur

Acharnement a été modifié : les chances de déclenchement de Frappe assassine ont été portées à 25 % (au lieu de 15 %).

Opportuniste confère 20 % de dégâts supplémentaires et 20 % de dégâts critiques supplémentaires à votre prochaine Fulgurance (au lieu de 10 % chacun).

Fureur

Commentaires de l'équipe de développement : Tourbillon a toujours constitué un élément central du gameplay de la spécialisation Fureur, même dans les situations impliquant une seule cible. Nous souhaitons faire en sorte que Tourbillon redevienne une technique utile dans ce type de situation.

Nouveau talent : Lames tranchantes – Tourbillon inflige 50 % de dégâts supplémentaires lorsqu'il touche une seule cible.

Tourbillon a été modifié : Tourbillon génère désormais de base 3 points de rage.

Tourbillon amélioré a été modifié : le talent ne permet plus à Tourbillon de générer 3 points de rage de base, mais augmente toujours la rage générée par Tourbillon de 1 point par cible touchée, jusqu'à un total de 8 points de rage.

Destruction frénétique a été retravaillé : tant que Tourbillon amélioré est actif, le coup final de Saccager frappe le sol, ce qui inflige des dégâts physiques aux adversaires à moins de 8 m de votre cible. Dégâts réduits au-delà de 5 cibles.

Commentaires de l'équipe de développement : Destruction frénétique a pour but d'alléger la limite du nombre de cibles des techniques de zone de la rotation de la spécialisation Fureur. La conception actuelle rendait très difficile de déterminer le moment le plus opportun pour utiliser Destruction frénétique. Cette modification devrait rendre ce choix beaucoup plus intuitif.

Taillader et trancher a été modifié : Saccager a 75 % de chances de restituer une charge de Coup déchaîné et d'augmenter les dégâts de votre prochain Coup déchaîné de 20 %.

Commentaires de l'équipe de développement : nous estimons que la spécialisation Fureur offre une expérience de jeu optimale lorsqu'il subsiste une certaine incertitude quant à la prochaine technique à utiliser. Les versions précédentes de Taillader et trancher offraient des réinitialisations de Coup déchaîné extrêmement régulières et constantes, ce qui rendait cette technique presque toujours disponible. Nous pensons que cette modification contribuera à maintenir la variabilité des rotations de la spécialisation Fureur et permettra de mieux différencier la sensation de rotation entre les configurations qui privilégient Coup déchaîné et les autres.

Les dégâts initiaux de Bain de sang ont été réduits de 12 % et les dégâts de saignements ont été augmentés de 300 %.

Commentaires de l'équipe de développement : l'objectif de Bain de sang est que la majeure partie des dégâts provienne du saignement. L'état actuel de la technique ne répond pas à cet objectif. Nous avons donc décidé de transférer une partie des dégâts de Bain de sang du coup initial vers le saignement. Ce changement ne devrait pas avoir d'incidence nette sur les dégâts globaux de Bain de sang.

Talents héroïques

Thane des montagnes

Les dégâts de Courant terrestre ont été augmentés de 150 %.

Protection

Focalisation dévastatrice a été modifié : le talent augmente désormais les dégâts infligés à la cible avec Revanche et Exécution (au lieu d'augmenter uniquement ceux de Revanche).

Violence sanglante a été modifié : le talent augmente désormais tous les dégâts de saignement (au lieu de juste Pourfendre et Blessures profondes).

Ravageur a été modifié :

Les dégâts de Ravageur ont été augmentés de 50 % et sa durée n'est plus réduite par la Hâte ;

Ravageur n'augmente plus les dégâts de Revanche et de Coup de tonnerre lorsqu'il est actif. Ravageur augmente désormais de 50 % les dégâts de vos effets de saignement à tous les adversaires touchés pendant 12 s. La durée a été réduite à 4 s avec Lame tourbillonnante.

Commentaires de l'équipe de développement : Ravageur est une technique unique et nous souhaitons que cette technique ainsi que son placement aient une importance particulière. Cependant, dans sa conception actuelle, l'accent est davantage mis sur son utilité en tant que multiplicateur de dégâts de zone plutôt que sur Ravageur en soi. Nous procédons à une légère refonte de Ravageur afin de remédier à cela, mais aussi pour renforcer son utilité dans toutes les situations de combat.

Revanche a été modifié : vos esquives, parades et attaques automatiques réussies ont une chance d'annuler le coût en rage de votre prochain lancer de Revanche (au lieu de juste les esquives et les parades). Les dégâts ont été augmentés de 20 %.

Commentaires de l'équipe de développement : le mécanisme de Revanche gratuite de la spécialisation Protection existe depuis longtemps, et nous l'apprécions beaucoup. Cependant, nous n'apprécions pas le fait que sa fréquence et son impact varient de manière si importante selon le type de contenu auquel vous participez. Dans les donjons, Revanche ! se déclenche très fréquemment, ce qui fait que de nombreux boutons s'allument en même temps et encombre la rotation. Cependant, dans les raids et le contenu en solo, la fréquence de Revanche ! est si faible que cette compétence semble peu efficace et aggrave les problèmes de manque de rage. Notre objectif est ici de réduire l'écart entre ces deux extrêmes et de veiller à ce que les déclenchements de Revanche ! aient un impact significatif sans pour autant encombrer votre rotation.

Les dégâts de toutes les techniques ont été augmentés de 11 %.

Les dégâts de toutes les techniques ont été augmentés de 11 %. Attisé par la violence rend un montant de points de vie égal à 125 % des dégâts infligés par les saignements (au lieu de 110 %).

L'effet absorption de Dur au mal a été augmenté de 25 %.

Vitalité brutale ajoute 10 % des dégâts infligés à Dur au mal (au lieu de 8 %).

Inflexible augmente le bonus de réduction des dégâts de Posture défensive de 6 % (au lieu de 4 %).

Talents héroïques

Colosse