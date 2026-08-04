WoW : La fin de la saison 1 connaît un rush sur les petites clés MM+, stratégie ou regain d'intérêt ?

Le nombre de donjons mythiques de bas niveau complétés s'accroît considérablement en cette fin de saison 1 de WoW Midnight. À quoi est dû ce phénomène ?

Alors que la saison 1 de WoW Midnight est sur le point de se conclure, un phénomène singulier se fait remarquer en donjon Mythique+. L'activité globale dans les clés de bas niveau a fortement augmenté, et il est légitime de s'interroger sur l'origine de cette hausse fulgurante.

L'activité en donjon de bas niveau a considérablement augmenté juste avant la fin de la saison 1 de Midnight ; les rerolls responsables ?

En août 2026, une semaine avant la fin de la première saison de WoW Midnight, les données du site Raider.IO ont laissé entrevoir le retour d'une tendance quelque peu surprenante. Une évolution globale de + 3.96 % de la fréquentation des donjons mythiques se distingue, et les clés les plus concernées sont celles comprises entre 2 et 9.

Au premier coup d'œil, cette effervescence peut être directement liée à la montée de personnages secondaires, qu'il faut équiper décemment en vue du lancement de la seconde saison de l'extension. Il est vrai que les donjons parcourus entre les niveaux 2 et 9 illustrent cette dynamique : de +15,68 % jusqu'à +54,81 % selon les tranches. Les +2 ont généré plus de 12 000 instances complétées supplémentaires en une semaine, avec un taux de réussite de plus de 93 %. Cela n'est pas surprenant, puisque les joueurs qui reroll connaissent déjà fort bien les donjons de la saison 1. Or, le fait de préparer un autre personnage ne serait pas la seule raison à ce phénomène.

La stratégie pour élargir le Top 1 %

Cette hausse considérable de l'activité dans les petites clés pourrait être partiellement liée à une stratégie mise en place par certains joueurs pour faciliter l'accès au Top 1 %, qui offrira la monture Cendres ombreuses.

Cette distinction n'est pas accordée sur un score défini à l'avance, mais selon un pourcentage relatif au volume total de personnages ayant terminé au moins une clé durant la saison. En inondant le système de nouveaux personnages secondaires validant des clés très accessibles, la communauté élargit ainsi la base de calcul, ce qui a tendance à réduire la cote requise pour décrocher le haut-fait. Le fait que les clés comprises entre 17 et 20 subissent une désertion marquée pourrait aussi laisser penser qu'une telle tactique est mise en place, à moins que ce facteur ne soit simplement lié au fait que les personnages principaux ont déjà récupéré tout ce qu'il leur fallait dans la Grande chambre forte.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le RIO nécessaire pour atteindre le Top 1 % est de 3961 en Europe. La fin de la première saison de WoW Midnight se distingue de celles observées au cours des extensions précédentes, durant lesquelles le décrochage plus rapide avait fait s'envoler le score requis pour le Top 1 %, tout en asséchant la recherche de groupes pour les clés intermédiaires. Difficile d'en connaître les raisons exactes ; il pourrait simplement s'agir de la combinaison d'un attrait pour le jeu et le reroll, et de l'admiration pour la beauté de la monture Cendres ombreuses.