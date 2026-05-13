WoW : Noyau du Vide ascendant, comment en obtenir pour améliorer ses armes et ses bijoux ?

Retrouvez des informations relatives aux Éclats et Noyaux du Vide ascendants sur WoW Midnight dans cet article.

Depuis la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight, les joueurs ont chargé la Forge du Vide en complétant 4 fois une quête hebdomadaire, prise auprès de Decimus. Avec la réinitialisation hebdomadaire du 13 mai 2026, la Forge est enfin opérationnelle, ce qui vous autorise à améliorer vos armes et vos bijoux, mais pour cela, il est nécessaire de faire appel à des Noyaux du Vide ascendants.

Comment obtenir des Noyaux du Vide ascendants sur WoW Midnight ?

En saison 1 de WoW Midnight, les Noyaux du Vide ascendants peuvent être collectés une fois que la Forge du Vide est complétée. En remettant la dernière quête hebdomadaire, Decimus vous offrira votre premier Éclat du Vide ascendant, et il est obligatoire d'en combiner 5 pour former un Noyau du Vide ascendant. Cet objet sert alors à améliorer une arme ou un bijou au maximum :

pièce mythique craftée → passe d'un iLvl de 285 à 295

pièce mythique obtenue en raid, dans le coffre ou en donjon mythique → passe d'un iLvl 289 à 298

pièce héroïque → passe d'un iLvl 276 à 285

Notez que vos personnages secondaires pourront looter des Éclats sans n'avoir rien à faire de plus, car une fois la quête terminée une fois, la Forge est déverrouillée pour tout le compte. Cela implique que vous n'aurez droit à l'Éclat gratuit qu'une seule fois (sauf correctif ultérieur).

Pour collecter des Éclats du Vide ascendants, plusieurs options s'offrent à vous :

Boss de raid en mode héroïque et mythique

Fin de Mythique+ niveau 10 ou supérieur, sans limite

Coffres abondants des Gouffres de niveau 11

Coffres d'équipement des Traques

Sites rituels (quel que soit le Tier, cependant, le taux est plus élevé à partir du 5ème)

Les Éclats tomberont à 100 % en raid héroïque ou mythique, en donjon mythique de niveau 10 ou plus, en gouffre 11 et dans les Traques (via les coffrets contenant de l'équipement). Vous ne devriez donc pas avoir de difficultés à en récupérer, et donc à gagner en puissance en prévision du patch 12.0.7.