WoW : Le correctif du 4 mars amène des nerfs en Mythique+, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour
Retrouvez les changements à venir avec l'équilibrage des classes du 14 octobre 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Des changements supplémentaires seront appliqués dès le 5 mars sur WoW. Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir dans notre article.
Correctif du 4 mars 2025 des donjons Mythique+
Hydromellerie de Brassecendre
Goldie Baronnie
- Les dégâts d'AOE de Houbgobelin imprudent de la compétence Livraison imprudente sont réduits de 20 %.
- Les dégâts de Cendre-BOUM ! sont réduits de 14 %.
- Les dégâts de Coupures braisées sont réduits de 25 %.
La colonieMonstruosité de pierre du Vide
- Les dégâts de Corruption suintante sont réduits de 30% et durent à présent deux minutes au lieu de 3.
Faille de Flamme-NoireLe roi-bougie
- Le temps d'incantation de Pioche flamme-noire est augmenté à 6 secondes au lieu de 4.
- Les dégâts de Lancer de flamme-noire sont réduits de 18 %.
Opération MécagoneRoi Mécagone
- La largeur de Mégadécharge est portée à 9 mètres ou au lieu de 10.
Opération Vannes ouvertesGrand-M.A.M.A.
- Les dégâts de Barrière bloque-mort sont réduits de 33 %.
Prieuré de la Flamme sacrée
Baron Braunpique
- Le timer est augmenté à 31 minutes au lieu de 30.
- Les dégâts de Bûcher sacrificiel ont été réduits de 37,5 %.
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