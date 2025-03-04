WoW : Le correctif du 4 mars amène des nerfs en Mythique+, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 mars 2025 à 16h17
Retrouvez le correctif détaillé du 4 mars de WoW The War Within, apportant plusieurs nerfs en donjon Mythique+.
WoW : Le correctif du 4 mars amène des nerfs en Mythique+, les détails de la mise à jour
Dans l'optique de rendre la complétion des donjons Mythique+ plus accessible sur WoW The War Within, Blizzard a appliqué une petite mise à jour le 4 mars 2025. Les dégâts subis par certaines compétences ont fait l'objet de nerfs importants, et pour en apprendre plus sur ces changements, nous vous invitons à découvrir le correctif du 4 mars de WoW ci-dessous.

Correctif du 4 mars 2025 des donjons Mythique+

Hydromellerie de Brassecendre

Goldie Baronnie

La colonie

Monstruosité de pierre du Vide
  • Les dégâts de Corruption suintante sont réduits de 30% et durent à présent deux minutes au lieu de 3.

Faille de Flamme-Noire

Le roi-bougie

Opération Mécagone

Roi Mécagone
  • La largeur de Mégadécharge est portée à 9 mètres ou au lieu de 10. 

Opération Vannes ouvertes

Grand-M.A.M.A.

Prieuré de la Flamme sacrée

  • Le timer est augmenté à 31 minutes au lieu de 30. 
Baron Braunpique
Des changements supplémentaires seront appliqués dès le 5 mars sur WoW. Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir dans notre article.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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