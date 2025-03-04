WoW : Équilibrage des classes du 5 mars 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour
Retrouvez les changements à venir avec l'équilibrage des classes du 14 octobre 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Équilibrage du 5 mars 2025 de WoW The War Within
Général (PvP)Ensemble Distinction de gladiateur
- Le bonus de l'ensemble augmente désormais l'Endurance de 10 % (au lieu de 5 %) pour les spécialisations Tank et DPS.
- Le bonus de l'ensemble augmente désormais l'Endurance de 15 % (au lieu de 10 %) pour les spécialisations Heal.
Classes
ChamanÉlémentaire
Ensemble de classe : Libération de Terremine
- Notes des développeurs : Les nouveaux bonus de l'ensemble de classe étaient plus performants que nous l'aurions souhaité, c'est pourquoi nous diminuons la valeur du bonus 2 pièces tout en augmentant les dégâts de base infligés par le Chaman Élémentaire.
De plus :
- Bonus 2 pièces : invoque désormais un élémentaire pendant 6 secondes (au lieu de 8 secondes).
- Bonus 2 pièces : la fréquence d'invocation d'un élémentaire par vos sorts a été réduite.
- Bonus 4 pièces : Le bonus de dégâts d'Éclair, Chaîne d'éclairs, Tempête et Explosion de lave est augmenté à 30 % pendant 8 secondes (au lieu de 20 % pendant 8 secondes).
- Les procs d'Ascendance d'Éléments profondément enracinés n'activent plus le bonus de 2 pièces ou 4 pièces de l'ensemble Libération de Terremine.
Amélioration
- Le talent Écho des élémentaires ne provoque plus le rafraîchissement de l'amélioration Jackpot ! lorsqu'il apparait.
- Tous les dégâts infligés sont augmentés de 5 %.
Ensemble de classe : Palais des Nérub'ar
- Notes des développeurs : Dans le patch Libération de Terremine, les Chamans Amélioration enregistrent des performances plus élevées que ce que nous souhaiterions. Nous apportons des ajustements au nouveau talent Esprits affluants ainsi qu'aux bonus des ensembles de classe du Palais des Nérub'ar et de Libération de Terremine.
Ensemble de classe : Libération de Terremine
- Bonus 4 pièces : il y a désormais 20 % de chances d'invoquer un esprit supplémentaire avec le talent Esprits affluants. L'infobulle ne reflétera pas ce changement avant un prochain patch.
- Esprits affluants a désormais 6 % de chances d'invoquer un Esprit farouche.
- Esprits affluants invoque désormais correctement un Esprit élémentaire aléatoire avec le talent Esprits élémentaires.
- Bonus 4 pièces : déclenche désormais Vents funestes pendant 3 secondes (au lieu de 4 secondes).
- Bonus 4 pièces : augmente désormais les dégâts d'Impact foudroyant de 12 % par stack (au lieu de 15 %).
- Bonus 4 pièces : augmente désormais les dégâts de la cible principale d'Impact foudroyant de 75 % (au lieu de 100 %).
ChasseurMaîtrise des bêtes
Ensemble de classe : Libération de Terremine
- Tous les dégâts des compétences et des familiers sont augmentés de 5 %.
- Bonus 2 pièces : lance un Tir acéré à 100 % d'efficacité (au lieu de 200 %).
- Bonus 4 pièces : les dégâts de Mutagène puissant sont réduits de 50 % et le temps de recharge de Courroux bestial est réduit de 0,25 seconde (au lieu de 0,5 seconde).
Chasseur de démonsDévastation
Saccage des Aldrachi (talents héroïques)
Ensemble de classe : Libération de Terremine
- Marque du saccageur augmente désormais les dégâts infligés à la cible de 6 %.
- Frisson du combat augmente les dégâts de 15 % (au lieu de 20 %).
- Bonus 2 pièces : les chances d'activation de Séquence victorieuse ! sont augmentées de 25 %.
Chevalier de la mortImpie
Ensemble de classe : Libération de Terremine
PvP
- Bonus 2 pièces : augmente désormais les dégâts de Voile mortel et d'Épidémie de 4,5 % (au lieu de 3 %).
Sang
Givre
- San'layn : le bonus de dégâts de Soif de sang frénétique est désormais efficace à 50 %.
- Étreinte glaciale de la mort augmente désormais les dégâts d'Hiver impitoyable de 400 % (au lieu de 750 %).
DémonisteDémonologie
Ensemble de classe : Libération de Terremine
Destruction
- Bonus 4 pièces : lorsque vous lancez Main de Gul'dan, vos traqueffrois actifs lancent Morsure de l'effroi à hauteur de 20 % d'efficacité (au lieu de 50 %).
- Les dégâts de Main de Gul'dan sont augmentés de 20 %.
- Les Gardes funestes invoqués par Pacte des Éréd'ruin infligent 15 % de dégâts supplémentaires.
- Les dégâts de Entaille obscure des Molosses ombreux sont augmentés de 30 %.
- Les dégâts des Diablotins sauvages sont augmentés de 30 %.
Ensemble de classe : Libération de Terremine
Implorateur de l'enfer (talents héroïques)
- Bonus 2 pièces : vos sorts et techniques ont une chance de déclencher un Jackpot ! qui lance une rafale de 6 traits de feu démoniaque avec 100 % (au lieu de 200 %) d'efficacité. Invocation d'un infernal déclenche systématiquement un Jackpot !
- Les dégâts de Trait du chaos sont augmentés de 20 %.
- Les dégâts d'Invocation : infernal sont augmentés de 35 %.
- Notes des développeurs : nous apportons des ajustements à Implorateur de l'enfer pour réduire son économie d'éclats d'âme et augmenter ses dégâts en compensation. Lorsque la disponibilité des éclats d'âme augmente pour la spécialisation Destruction, il arrive un moment où Pluie de feu commence à dépasser Trait du chaos en termes de dégâts sur cible unique en raison de la différence de temps d'incantation.
- Les dégâts de Flétrissement sont augmentés de 35 %.
- Flétrissement inflige désormais des dégâts toutes les 3 secondes (au lieu de 2 secondes).
- Notes des développeurs : nous sommes conscients que ces changements auront également un impact sur les dégâts infligés par Flétrissement. Nous répartissons le débit perdu sur le reste du kit de la spécialisation Destruction - Implorateur de l'enfer
- Les dégâts d'Âme noircie sont augmentés de 40 %.
- Férocité de Xalan augmente désormais les dégâts de feu de 4 % (au lieu de 2 %).
- Cruauté de Xalan augmente désormais les dégâts d'ombre de 4 % (au lieu de 2 %).
Druide
Farouche
- Méditation de Lycara : les joueurs doivent rester sous un effet Changeforme pendant 2,9 secondes, modifié par la Hâte, afin de conserver le bonus Enseignements de Lycara. La description de la compétence sera mise à jour dans un prochain patch.
PvP (Farouche)
- Les dégâts d'Éclat solaire sont réduits de 40 %.
- Le bonus de maîtrise des Enseignements de Lycara conféré par la forme de sélénien est réduit de 66 %.
- Berserk augmente désormais les dégâts infligés de 5 % (au lieu de 10 %).
- Les dégâts de Morsure féroce sont réduits de 10 %.
ÉvocateurDévastation
- Les dégâts de Tempête-de-feu sont augmentés de 40 %.
GuerrierArmes
PvP
- Les dégâts d'Exécution sont réduits de 15 %.
Armes
Fureur
- Les dégâts de Frappe mortelle sont réduits de 25 %.
- Les dégâts d'Exécution sont augmentés de 20 %.
- Les dégâts du coup final de Démolissage sont réduits de 30 %.
Protection
- Les dégâts de Saccager sont réduits de 15 %.
- Les dégâts de Tempête de lames réduits de 15 %.
- Les dégâts d'Exécution sont réduits de 20 %.
- Tous les dégâts sont réduits de 15 %.
MagePvP
Arcanes
Feu et Givre
- Étincelle des magi répète à présent les sorts avec une efficacité de 25 % (au lieu de 50 %) au cours des rencontres PvP.
- Les dégâts de Projectiles des Arcanes sont augmentés de 12 %.
- Les dégâts de Barrage des Arcanes sont augmentés de 12 %.
- Barrière flamboyante de Barrière surpuissante reflètent désormais 60 % des dégâts absorbés (au lieu de 100 %).
MoineTisse-brume
Ensemble de classe : Libération de Terremine
- Tous les soins sont réduits de 4 %.
PvP
- Bonus : les soins d'Assurance ! sont réduits de 30 %.
Tisse-brume
Marche-vent
- L'augmentation des dégâts de Renforcement de jade est réduit à 1 250 % (au lieu de 2 500 %).
- Les dégâts de Vents tranchants sont réduits de 20 %. Vents tranchants échoue à présent s'il est lancé en étant immobilisé.
PrêtreDiscipline
Oracle (talents héroïques)
- Clémence ne cumule plus ses effets de réduction des dégâts lorsque plusieurs Prêtres appliquent Expiation à une cible.
- Mesures préventives augmente désormais les dégâts de Pénitence, Châtiment et Nova sacrée de 20 % (au lieu de 40 %).
VoleurAssassinat
Finesse
- Tous les dégâts des compétences sont augmentés de 4 %.
Ensemble de classe : Libération de Terremine
- Les dégâts de Technique secrète sont réduits de 5 %.
- Bonus 2 pièces : les stacks maximales de Séquence victorieuse ! sont réduites à 8 (au lieu de 10).
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