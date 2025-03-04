WoW : Équilibrage des classes du 5 mars 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 mars 2025 à 15h46
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir sur WoW The War Within le 5 mars 2025 dans cet article.
WoW : Équilibrage des classes du 5 mars 2025, les détails de la mise à jour
Le raid de la Libération de Terremine ouvre enfin ses portes sur WoW The War Within à la suite du déploiement de la mise à jour 11.1 de février. Pour bien préparer cette sortie, Blizzard applique quelques ajustements de dernière minute pour la plupart des classes avec la maintenance hebdomadaire de la semaine. Découvrez les détails de l'équilibrage des classes du 5 mars 2025 de WoW ci-dessous.

Équilibrage du 5 mars 2025 de WoW The War Within

Général (PvP)

Ensemble Distinction de gladiateur
  • Le bonus de l'ensemble augmente désormais l'Endurance de 10 % (au lieu de 5 %) pour les spécialisations Tank et DPS.
  • Le bonus de l'ensemble augmente désormais l'Endurance de 15 % (au lieu de 10 %) pour les spécialisations Heal.

Classes

Chaman

Élémentaire
  • Notes des développeurs : Les nouveaux bonus de l'ensemble de classe étaient plus performants que nous l'aurions souhaité, c'est pourquoi nous diminuons la valeur du bonus 2 pièces tout en augmentant les dégâts de base infligés par le Chaman Élémentaire.
Ensemble de classe : Libération de Terremine
  • Bonus 2 pièces : invoque désormais un élémentaire pendant 6 secondes (au lieu de 8 secondes).
  • Bonus 2 pièces : la fréquence d'invocation d'un élémentaire par vos sorts a été réduite.
  • Bonus 4 pièces : Le bonus de dégâts d'Éclair, Chaîne d'éclairsTempête et Explosion de lave est augmenté à 30 % pendant 8 secondes (au lieu de 20 % pendant 8 secondes).
  • Les procs d'Ascendance d'Éléments profondément enracinés n'activent plus le bonus de 2 pièces ou 4 pièces de l'ensemble Libération de Terremine.
De plus :
  • Le talent Écho des élémentaires ne provoque plus le rafraîchissement de l'amélioration Jackpot ! lorsqu'il apparait.
  • Tous les dégâts infligés sont augmentés de 5 %.
Amélioration
  • Notes des développeurs : Dans le patch Libération de Terremine, les Chamans Amélioration enregistrent des performances plus élevées que ce que nous souhaiterions. Nous apportons des ajustements au nouveau talent Esprits affluants ainsi qu'aux bonus des ensembles de classe du Palais des Nérub'ar et de Libération de Terremine.
Ensemble de classe : Palais des Nérub'ar
  • Bonus 4 pièces : il y a désormais 20 % de chances d'invoquer un esprit supplémentaire avec le talent Esprits affluants. L'infobulle ne reflétera pas ce changement avant un prochain patch.
  • Esprits affluants a désormais 6 % de chances d'invoquer un Esprit farouche.
  • Esprits affluants invoque désormais correctement un Esprit élémentaire aléatoire avec le talent Esprits élémentaires.
Ensemble de classe : Libération de Terremine
  • Bonus 4 pièces : déclenche désormais Vents funestes pendant 3 secondes (au lieu de 4 secondes).
  • Bonus 4 pièces : augmente désormais les dégâts d'Impact foudroyant de 12 % par stack (au lieu de 15 %).
  • Bonus 4 pièces : augmente désormais les dégâts de la cible principale d'Impact foudroyant de 75 % (au lieu de 100 %).

Chasseur 

Maîtrise des bêtes
  • Tous les dégâts des compétences et des familiers sont augmentés de 5 %.
Ensemble de classe : Libération de Terremine
  • Bonus 2 pièces : lance un Tir acéré à 100 % d'efficacité (au lieu de 200 %).
  • Bonus 4 pièces : les dégâts de Mutagène puissant sont réduits de 50 % et le temps de recharge de Courroux bestial est réduit de 0,25 seconde (au lieu de 0,5 seconde).

Chasseur de démons

Dévastation

Saccage des Aldrachi (talents héroïques)
Ensemble de classe : Libération de Terremine

Chevalier de la mort

Impie

Ensemble de classe : Libération de Terremine
  • Bonus 2 pièces : augmente désormais les dégâts de Voile mortel et d'Épidémie de 4,5 % (au lieu de 3 %).
PvP

Sang
Givre

Démoniste

Démonologie

Ensemble de classe : Libération de Terremine
  • Bonus 4 pièces : lorsque vous lancez Main de Gul'dan, vos traqueffrois actifs lancent Morsure de l'effroi à hauteur de 20 % d'efficacité (au lieu de 50 %).
  • Les dégâts de Main de Gul'dan sont augmentés de 20 %.
  • Les Gardes funestes invoqués par Pacte des Éréd'ruin infligent 15 % de dégâts supplémentaires.
  • Les dégâts de Entaille obscure des Molosses ombreux sont augmentés de 30 %.
  • Les dégâts des Diablotins sauvages sont augmentés de 30 %.
Destruction

Ensemble de classe : Libération de Terremine
  • Bonus 2 pièces : vos sorts et techniques ont une chance de déclencher un Jackpot ! qui lance une rafale de 6 traits de feu démoniaque avec 100 % (au lieu de 200 %) d'efficacité. Invocation d'un infernal déclenche systématiquement un Jackpot !
  • Les dégâts de Trait du chaos sont augmentés de 20 %.
  • Les dégâts d'Invocation : infernal sont augmentés de 35 %.
  • Notes des développeurs : nous apportons des ajustements à Implorateur de l'enfer pour réduire son économie d'éclats d'âme et augmenter ses dégâts en compensation. Lorsque la disponibilité des éclats d'âme augmente pour la spécialisation Destruction, il arrive un moment où Pluie de feu commence à dépasser Trait du chaos en termes de dégâts sur cible unique en raison de la différence de temps d'incantation.
Implorateur de l'enfer (talents héroïques)
  • Les dégâts de Flétrissement sont augmentés de 35 %.
  • Flétrissement inflige désormais des dégâts toutes les 3 secondes (au lieu de 2 secondes).
  • Notes des développeurs : nous sommes conscients que ces changements auront également un impact sur les dégâts infligés par Flétrissement. Nous répartissons le débit perdu sur le reste du kit de la spécialisation Destruction - Implorateur de l'enfer
  • Les dégâts d'Âme noircie sont augmentés de 40 %.
  • Férocité de Xalan augmente désormais les dégâts de feu de 4 % (au lieu de 2 %).
  • Cruauté de Xalan augmente désormais les dégâts d'ombre de 4 % (au lieu de 2 %).

Druide

  • Méditation de Lycara : les joueurs doivent rester sous un effet Changeforme pendant 2,9 secondes, modifié par la Hâte, afin de conserver le bonus Enseignements de Lycara. La description de la compétence sera mise à jour dans un prochain patch.
Farouche
  • Les dégâts d'Éclat solaire sont réduits de 40 %.
  • Le bonus de maîtrise des Enseignements de Lycara conféré par la forme de sélénien est réduit de 66 %.
PvP (Farouche)
  • Berserk augmente désormais les dégâts infligés de 5 % (au lieu de 10 %).
  • Les dégâts de Morsure féroce sont réduits de 10 %.

Évocateur

Dévastation

Guerrier

Armes
  • Les dégâts d'Exécution sont réduits de 15 %.
PvP

Armes
  • Les dégâts de Frappe mortelle sont réduits de 25 %.
  • Les dégâts d'Exécution sont augmentés de 20 %.
  • Les dégâts du coup final de Démolissage sont réduits de 30 %.
Fureur
Protection
  • Les dégâts d'Exécution sont réduits de 20 %.
  • Tous les dégâts sont réduits de 15 %.

Mage

PvP 

Arcanes
Feu et Givre

Moine 

Tisse-brume
  • Tous les soins sont réduits de 4 %.
Ensemble de classe : Libération de Terremine
  • Bonus : les soins d'Assurance ! sont réduits de 30 %.
PvP

Tisse-brume
Marche-vent
  • Les dégâts de Vents tranchants sont réduits de 20 %. Vents tranchants échoue à présent s'il est lancé en étant immobilisé.

Prêtre 

Discipline
  • Clémence ne cumule plus ses effets de réduction des dégâts lorsque plusieurs Prêtres appliquent Expiation à une cible.
Oracle (talents héroïques)

Voleur

Assassinat
  • Tous les dégâts des compétences sont augmentés de 4 %.
Finesse
Ensemble de classe : Libération de Terremine
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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