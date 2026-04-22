WoW : Le chaos règne depuis le lancement du patch 12.0.5

La mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight a été déployé le 22 avril 2026, mais ce patch génère divers problèmes majeurs sur le MMORPG. La communauté s'enflamme.

Le patch 12.0.5 de WoW Midnight est disponible depuis le 22 avril 2026, et même si plusieurs nouveautés ont été ajoutées, le ressenti des joueurs est plutôt négatif. Les raisons du mécontentement sont nombreuses et variées, si bien qu'une réponse rapide de Blizzard est fermement attendue.

Ralentissements, objets en double avec les jets bonus, problèmes techniques variés, rien ne va plus avec le patch 12.0.5

Cela faisait longtemps qu'un déploiement de patch de WoW avait été aussi confus que celui du 22 avril. La mise à jour 12.0.5 de Midnight n'a malheureusement pas qu'amener que des nouveautés, telles que la Forge du Vide et le système de jets bonus, ou encore les duels de décoration. En effet, le patch est à l'origine de plusieurs problèmes et frustrations, un constat largement partagé par les joueurs, qui ont pris d'assaut Reddit pour en discuter.

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Tout d'abord, les jets bonus n'ont pas fonctionné immédiatement, puisque vous êtes nombreux à avoir reçu deux fois le même équipement, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Le système du Logis a été désactivé temporairement, et les ralentissements ne cessent de perturber vos activités. Des problèmes de connexion et des personnages bloqués ont aussi rapportés, mais bien que cela soit plus que contraignant, il ne s'agit pas du pire.

Un équilibrage raté des classes

Si vous incarnez un chevalier de la mort, vous vous demandez sans doute pourquoi votre DPS a largement chuté. Des bugs ont été rapportés, et ont entraîné une perte colossale de dégâts. Les données de Warcraftlogs ne trompent pas : les deux spécialisation du chevalier de la mort se retrouvent en bas du tableau, aux côtés du démoniste affliction et du mage arcanes. Les évocateurs préservation et les paladins sacré sont également concernés par des problèmes.

D'un autre côté, les chasseurs de démons dévoration font la course seuls en tête, et de très loin. Ce résultat très anormal n'était probablement pas souhaité par le développeur, surtout si l'on tient compte du fait qu'une classe telle que le démoniste démonologie a vu ses dégâts en mono-cible être réduits, témoignant d'une intention d'un meilleur équilibrage.

Côté healers, les prêtres discipline regrettent amèrement les derniers ajustements, qui se révèlent certes confortables en donjon, mais très perturbants en raid. La gestion du mana est désormais délicate, l'optimisation a changé ce qui oblige à recraft de l'équipement, ou farmer d'autres pièces. Plus encore, les joueurs s'accordent pour dire que leur identité se perd, au regard du nouveau build basé sur le bouclier.

Au contraire, les druides heal ont reçu un buff majeur via les talents de prestige (Flore éternelle), qui n'aurait peut-être pas du être aussi conséquent. Les paladins sacré restent en bas de tableau, révélant un design de classe à revoir au plus vite, au même titre que les prêtres sacré.

Une réponse de la part de Blizzard est donc attendue, par exemple avec un correctif massif et un rééquilibrage des classes. Le développeur n'a pas encore pris la parole à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais cela ne saurait tarder. Restez donc à l'affût pour ne rien manquer de l'actualité de WoW Midnight.