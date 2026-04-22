WoW : Les jets bonus, comment en obtenir avec la Forge du Vide ?

Retrouvez des indications relatives au fonctionnement des jets bonus avec la Forge du Vide depuis le déploiement du patch 12.0.5 de WoW Midnight.

La mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight est disponible depuis le 22 avril 2026, et ce patch introduit la Forge du Vide, qui permet aux joueurs d'améliorer un peu plus leurs armes et bijoux, mais aussi de disposer de jets bonus chaque semaine (bonus roll). Afin de vous aider à maximiser vos chances de récupérer vos BIS, nous vous expliquons ici comment obtenir des Noyaux du Vide nébuleux.

Comment recevoir des jets bonus sur WoW Midnight ?

Grâce au patch 12.0.5 de WoW Midnight, il est désormais possible de terminer la construction de la Forge du Vide de la Tempête du Vide, en complétant une 6ème fois la quête Un noyau du Vide élémentaire. Pour ce faire, il suffit de récolter 3 éclats en participant à des gouffres, à des donjons mythiques, ou en éliminant des boss de raid. Notez que la progression est liée au bataillon, ce qui signifie que le déblocage sera commun à l'ensemble de vos personnages.

Une fois la Forge chargée 6 fois, Decimus sera en mesure de vous octroyer les précieux jets bonus (Noyau du Vide nébuleux), à hauteur de 2 par semaine. Or, cela ne sera pas gratuit, et la monnaie à remettre sera différente selon la quête répétable choisie :

Comme les étincelles de radiance, vous serez autorisé à rattraper votre retard si vous manquez une semaine, en achetant les breloques non acquises précédemment. Qui plus est, si vous êtes malchanceux lors de l'ouverture de la Grande chambre forte, vous aurez droit à un jet bonus supplémentaire, ne comptant pas dans la limite hebdomadaire, en récupérant 6x Symbole de mérite thalassien et en les échangeant auprès de la Gardienne du coffre Elysa.

Lorsque vous aurez vos Noyaux du Vide nébuleux en poche, utilisez-les à bon escient, en donjon Mythique ou en raid, après consultation de la table des butins. Une utilisation en raid vous coûtera deux jets, contre un seul en donjon. Un butin acquis une fois via ce système ne peut être obtenu une seconde fois, à niveau de difficulté égal. Autrement dit, vous finirez forcément par mettre la main sur votre BIS au bout d'un moment.