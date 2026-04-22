WoW : Duels de décorations, localisation des marchands et liste des récompenses

Les duels de décoration sont disponibles sur WoW Midnight : retrouvez la localisation des vendeurs et la liste des récompenses de cette nouvelle activité dans cet article.

Le patch 12.0.5 de WoW Midnight a été lancé le mercredi 22 avril 2026, et cette petite mise à jour introduit une nouvelle activité qui devrait ravir les fans du Logis : les duels de décoration. En y participant, il est possible de collecter des éléments supplémentaires pour votre maison, et pour vous aider, nous vous indiquons ici où sont localisés les marchands et nous vous listons les butins disponibles.

Où sont situés les vendeurs de récompenses des duels de décoration ?

Les duels de décoration sont arrivés sur WoW Midnight en avril 2026, et offrent la possibilité aux joueurs de récupérer de nouveaux cosmétiques et objets pour leur intérieur en interagissant avec les marchands associés à cette activité. Vous les trouverez à Lune-d'Argent, à l'ouest de la capitale, plus précisément aux coordonnées 31.59, 76.69.

Comment lancer un duel de décoration ?

En vous adressant à Amolenne, vous pourrez commencer un duel de décoration, en cliquant simplement sur « Yes ! Sign me up ! ». Le menu de Recherche de groupe permet également de participer à cette activité. Une fois le duel lancé, vous rejoindrez une équipe, et vous devrez soit vous cacher, soit repérer ceux qui se cachent. Chaque joueur disposera de compétences spéciales propres à son rôle. Une partie comporte deux manches de 3 minutes, ce qui signifie que vous inverserez votre place avec celle de l'équipe adverse après la première. Vous recevrez une trentaine de Pièces illusoires, la monnaie des duels de décoration (transférable dans le bataillon), en terminant l'activité.

Récompenses des duels de décoration

En collectant des Pièces illusoires (Illusionary coins), vous pourrez vous offrir diverses récompenses cosmétiques, éléments de décor compris.

Fleurian

Monture

Nid d'abeille ensorcelée de magistère → 500 pièces

Jouets

Transmogrifications

Kits et améliorations

Vendeur déguisé

Les duels de décoration ne sont pas la seule nouveauté amenée par la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight. Vous pouvez à présent bénéficier du système de jets bonus, que nous vous expliquons dans notre article.