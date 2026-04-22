WoW : Duels de décorations, localisation des marchands et liste des récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 avril 2026 à 12h10
Les duels de décoration sont disponibles sur WoW Midnight : retrouvez la localisation des vendeurs et la liste des récompenses de cette nouvelle activité dans cet article.
WoW : Duels de décorations, localisation des marchands et liste des récompenses

Le patch 12.0.5 de WoW Midnight a été lancé le mercredi 22 avril 2026, et cette petite mise à jour introduit une nouvelle activité qui devrait ravir les fans du Logis : les duels de décoration. En y participant, il est possible de collecter des éléments supplémentaires pour votre maison, et pour vous aider, nous vous indiquons ici où sont localisés les marchands et nous vous listons les butins disponibles.

Où sont situés les vendeurs de récompenses des duels de décoration ?

Les duels de décoration sont arrivés sur WoW Midnight en avril 2026, et offrent la possibilité aux joueurs de récupérer de nouveaux cosmétiques et objets pour leur intérieur en interagissant avec les marchands associés à cette activité. Vous les trouverez à Lune-d'Argent, à l'ouest de la capitale, plus précisément aux coordonnées 31.59, 76.69. 

vendeur-duel-decoration

Comment lancer un duel de décoration ?

En vous adressant à Amolenne, vous pourrez commencer un duel de décoration, en cliquant simplement sur « Yes ! Sign me up ! ». Le menu de Recherche de groupe permet également de participer à cette activité. Une fois le duel lancé, vous rejoindrez une équipe, et vous devrez soit vous cacher, soit repérer ceux qui se cachent. Chaque joueur disposera de compétences spéciales propres à son rôle. Une partie comporte deux manches de 3 minutes, ce qui signifie que vous inverserez votre place avec celle de l'équipe adverse après la première. Vous recevrez une trentaine de Pièces illusoires, la monnaie des duels de décoration (transférable dans le bataillon), en terminant l'activité.

lancer-duel-decoration

Récompenses des duels de décoration

En collectant des Pièces illusoires (Illusionary coins), vous pourrez vous offrir diverses récompenses cosmétiques, éléments de décor compris.

Fleurian

Monture

Jouets

Transmogrifications

Kits et améliorations

Vendeur déguisé

Les duels de décoration ne sont pas la seule nouveauté amenée par la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight. Vous pouvez à présent bénéficier du système de jets bonus, que nous vous expliquons dans notre article.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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