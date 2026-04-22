WoW : Duels de décorations, localisation des marchands et liste des récompenses
le 22 avril 2026 à 12h10
Le patch 12.0.5 de WoW Midnight a été lancé le mercredi 22 avril 2026, et cette petite mise à jour introduit une nouvelle activité qui devrait ravir les fans du Logis : les duels de décoration. En y participant, il est possible de collecter des éléments supplémentaires pour votre maison, et pour vous aider, nous vous indiquons ici où sont localisés les marchands et nous vous listons les butins disponibles.
Où sont situés les vendeurs de récompenses des duels de décoration ?
Les duels de décoration sont arrivés sur WoW Midnight en avril 2026, et offrent la possibilité aux joueurs de récupérer de nouveaux cosmétiques et objets pour leur intérieur en interagissant avec les marchands associés à cette activité. Vous les trouverez à Lune-d'Argent, à l'ouest de la capitale, plus précisément aux coordonnées 31.59, 76.69.
Comment lancer un duel de décoration ?
En vous adressant à Amolenne, vous pourrez commencer un duel de décoration, en cliquant simplement sur « Yes ! Sign me up ! ». Le menu de Recherche de groupe permet également de participer à cette activité. Une fois le duel lancé, vous rejoindrez une équipe, et vous devrez soit vous cacher, soit repérer ceux qui se cachent. Chaque joueur disposera de compétences spéciales propres à son rôle. Une partie comporte deux manches de 3 minutes, ce qui signifie que vous inverserez votre place avec celle de l'équipe adverse après la première. Vous recevrez une trentaine de Pièces illusoires, la monnaie des duels de décoration (transférable dans le bataillon), en terminant l'activité.
Récompenses des duels de décoration
En collectant des Pièces illusoires (Illusionary coins), vous pourrez vous offrir diverses récompenses cosmétiques, éléments de décor compris.
Fleurian
Monture
- Nid d'abeille ensorcelée de magistère → 500 pièces
Jouets
- Banc animé → 200 pièces
- Sablier enchanté → 200 pièces
- Podium de victoire → 200 pièces
Transmogrifications
- Sorcelac de forestier des arcanes, arc → 150 pièces
- Guisarme de brise-sort, bâton → 150 pièces
- Poraliseur de failles nullivalent, arme d'hast → 150 pièces
- Framée de brise-sort, arme d'hast → 150 pièces
- Glaive-phénix de brise-sort, glaive → 150 pièces
- Lame-phénix de brise-sort, épée à une main → 150 pièces
- Sorcelame de garde de mage, épée à une main → 150 pièces
- Sorcefer de garde de mage, épée à deux mains → 150 pièces
- Brise-faille nullivalente, masse à deux mains → 150 pièces
- Mur protecteur de brise-sort, bouclier → 150 pièces
Kits et améliorations
- Kit de Bond de dissipation → 20 pièces
- Kit de Vélocité → 20 pièces
- Kit de Champ d'annulation → 20 pièces
- Kit de Marche-faille → 20 pièces
- Kit de Sentinelle mécanique → 20 pièces
- Kit de Camouflage → 20 pièces
- Amélioration Pulsation eccentromagique → 20 pièces
- Amélioration Création de diversion → 20 pièces
Vendeur déguisé
- Couvercle de marmite sin'dorei → 15 pièces
- Marmite sin'dorei découverte → 15 pièces
- Marmite sin'dorei couverte → 30 pièces
- Balancelle de jardin sin'dorei → 120 pièces
- Lampe vintage sin'dorei → 50 pièces
- Vitrine sin'dorei → 50 pièces
- Boite à outils en bois vide → 20 pièces
- Petite pile de bois → 10 pièces
Les duels de décoration ne sont pas la seule nouveauté amenée par la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight. Vous pouvez à présent bénéficier du système de jets bonus, que nous vous expliquons dans notre article.
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