WoW : Le cartel Solutions ténébreuses, comment débloquer et améliorer son Renom ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 mars 2025 à 14h16
Retrouvez des informations pour augmenter votre Renom avec le cartel Solutions ténébreuses sur WoW The War Within dans cet article.
WoW : Le cartel Solutions ténébreuses, comment débloquer et améliorer son Renom ?
Sur WoW The War Within, la capitale de Terremine est contrôlée par 4 cartels gobelins, Baille-Fonds, Gentepression, Flots noirs, et la KapitalRisk. Or, il en existe un cinquième, plus secret et lié à Gallywix, Solutions ténébreuses (Darkfuse Solutions). Cette mystérieuse organisation a été créée pour protéger les habitants et les ressources de la ville, et a pour habitude d'œuvrer dans l'ombre. Afin de vous aider à vous faire apprécier de ces gobelins particuliers, nous vous expliquons ici comment débloquer et améliorer le Renom avec le cartel Solutions ténébreuses.

Comment débloquer le Renom avec le cartel Solutions ténébreuses ?

Pour pouvoir commencer à augmenter votre Renom avec le cartel Solutions ténébreuses sur WoW The War Within, il est nécessaire de débloquer au préalable cette faction. Il n'existe qu'une seule solution pour y parvenir, et cela consiste à vous rendre dans le raid de la Libération de Terremine et compléter la quête Libération de Terremine : la maison perd une fois la campagne terminée. Concrètement, vous devrez entrer dans l'instance pour y vaincre Gallywix avant de vous diriger vers l'Hôtel Incontinental. Là-bas, vous verrez posée sur une table la Lettre lourdement scellée qui lance une quête.

lettre-lourdement-scellee
Vous serez ensuite conduit vers les égouts de la capitale pour vous entretenir avec Jay Destuyaux qui vous révélera quelques détails sur les origines du cartel. Ce PNJ deviendra en même temps l'Intendant des Solutions ténébreuses.

pnj-darkfure-solutions


Comment augmenter son Renom avec Solutions ténébreuses ?

Augmenter son Renom avec le cartel Solutions ténébreuses se fait en collectant des Études de marché, s'échangeant contre un Assortiment imprégné de ténèbres octroyant 500 points de réputation avec la faction. Les Études de marché s'acquièrent de différentes façons : 
  • Créatures normales et piles de déchets brillantes → chance de recevoir 1 étude de marché
  • Rares normaux de Terremine → 1 ou 2 études de marché 
  • Rares des cartels de Terremine → 3 ou 4 études de marché
  • Élites rares de Terremine → 5 ou 6 études de marché
  • Précipitant imprégné de ténèbres → 12 à 14 études de marché
  • Les coffres de récompenses à la fin d'une expédition SCRAP → 14 à 16 études de marché
Retrouvez la localisation des rares de Terremine dans notre article.

Quelles récompenses obtenir avec Solutions ténébreuses ?

Plusieurs butins sont à récupérer grâce au cinquième cartel de Terremine :
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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