WoW : Quel est le niveau des équipements obtenus en raid et en donjon mythique en saison 2 ?

Retrouvez des informations concernant l'iLvl des équipements obtenables en raid, en donjon mythique, ainsi que dans les traques et les gouffres en saison 2 de WoW Midnight.

La saison 2 de WoW Midnight commence le 19 août 2026, ce qui signifie que tout est à refaire concernant votre équipement. L'iLvl a augmenté pour chaque palier d'objet, et pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous résumons les niveaux des récompenses dans le raid de l'abîme Venimeux, les donjons mythiques, les Traques et les Gouffres de la saison 2.

Niveau d'objet de l'équipement en PvE en saison 2 de WoW Midnight

Donjons mythiques

Comme au cours de la première saison de WoW Midnight, terminer un donjon mythique en saison 2 offre de l'équipement épique, d'un niveau de qualité variable selon la difficulté de l'instance parcourue. Le fonctionnement demeure inchangé, contrairement à l'iLvl des pièces.

Niveau de clé mythique Niveau de qualité iLvL M0 Champion 1/6 292 2 Champion 2/6 295 3 Champion 2/6 295 4 Champion 3/6 298 5 Champion 4/6 302 6 Héroïque 1/6 302 7 Héroïque 1/6 302 8 Héroïque 2/6 305 9 Héroïque 2/6 305 10 Héroïque 3/6 308

Raids

Le raid de l'abîme Venimeux offrira des l'équipement d'un niveau d'amélioration variable ; plus vous avancerez dans l'instance, meilleurs seront les loots, ce qui vous fera économiser des écus. Tous les objets suivent la même voie d'amélioration pour chaque difficulté. Ainsi, une pièce 3/6 Mythique donnera du Champion 3/6 en mode normal.

Le tableau suivant se base sur la table des loots en mode mythique, qui à la différence de la saison 1, donnera des objets dépassant le niveau habituel pour les deux derniers boss.

Boss Niveau de qualité iLvl Nymrissa Mande-vagues (hors instance) Mythique 1/6 318 Nek'zali l'Entortillâme Mythique 1/6 318 Sentinelles inhumées Mythique 2/6 321 L'expédition perdue Mythique 2/6 321 Vashnik le Malveillant Mythique 3/6 324 Sszorak Mythique 3/6 324 Les crochets jumeaux Mythique 3/6 324 L'Autel annelé Mythique 9/6 344 Ula'tek Mythique 9/6 344

Gouffres et Traques

Les Traques de la saison 2 de WoW Midnight vous permettront de vous procurer des équipements :

Mode normal → Aventurier 1/6, iLvl 266

Mode héroïque → Vétéran 1/6, iLvl 279

Mode cauchemar → Champion 1/6, iLvl 292

Côte Gouffres, les butins seront toujours plafonnés au palier Aventurier, à moins que vous n'utilisiez une clé dans un Gouffre abondant. Dans ce cas, vous recevrez une pièce d'un iLvl variable selon la difficulté sélectionnée.

Tier du Gouffre Niveau de qualité iLvl 1 Aventurier 1/6 266 2 Aventurier 2/6 269 3 Aventurier 3/6 272 4 Aventurier 4/6 276 5 Vétéran 1/6 279 6 Vétéran 2/6 282 7 Champion 1/6 292 8 et plus Champion 2/6 295

Notez que de l'équipement héroïque 1/6 peut être acquis une fois par semaine, en utilisant la Prime de chasse au trésor.

La saison 2 de WoW Midnight débute le 19 août 2026, alors préparez-vous à relever de nouveaux défis pour récupérer le meilleur stuff possible.