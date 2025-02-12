WoW : La mise à jour de Terremine, quelle est sa date de sortie ? (Patch 11.1)

Retrouvez des informations en lien avec la date de sortie du patch 11.1 de WoW, mais aussi celle de la saison 2 et le calendrier de déploiement du raid de la Libération de Terremine.
Depuis la diffusion du Warcraft Direct célébrant les 30 ans de l'univers Warcraft en novembre 2024, les joueurs de WoW
attendent avec impatience la sortie de la saison 2 et du patch 11.1 de The War Within. En effet, les Gobelins vont vous faire découvrir leur capitale, Terremine, pour la première fois dans l'histoire du MMORPG, et un nouveau raid vous invitera à contrecarrer les projets de Gallywix. Nous vous en disons un peu plus à propos de la date de sortie de la mise à jour de Terremine
dans cet article.
Quand le patch 11.1 de WoW sera déployé (Terremine) ?
L'ouverture des portes de Terremine se fait attendre sur WoW The War Within
, les joueurs étant avides de vivre de nouvelles expériences au cœur du monde gobelin. Fort heureusement, il ne vous reste plus très longtemps à patienter pour découvrir le patch 11.1, puisqu'il sortira le 26 février 2025 en France
, lorsque la seconde édition de Plunderstorm prendra fin.
Blizzard avait partagé une multitude d'informations au sujet de la mise à jour de Terremine
, si bien que nous savons déjà à quoi nous attendre :
- Nouveau raid → La libération de Terremine
- Nouveaux gouffres → Le site d'excavation 9 et le chenal de ruelle
- Nouvelle arène PvP → La cage du carnage
- Nouveau donjon → Opération : Vannes ouvertes
- Ajout de la capitale de Terremine et des cartels (les récompenses ont été communiquées, et l'identité du cartel secret aurait été identifiée)
- Ajout du V.R.O.U.M
La saison 2 sortira une semaine plus tard, le 5 mars, et le développeur a également fait part du calendrier du raid de la Libération de Terremine :
- Semaine du 5 mars : aile 1 en mode outil Raids – Choc et extra (Chaudron du carnage ; Rik Rebond), normal, héroïque, mythique
- Semaine du 12 mars : aile 2 en mode outil Raids – Machiniste maniaque (Pignonneur Crosseplatine ; Stix Jettetout), histoire
- Semaine du 19 mars : aile 3 en mode outil Raids – Deux têtes valent vraiment mieux qu'une ! (Vexie et les Écrouabouilles ; Bandit manchot ; Verr'Minh)
- Semaine du 26 mars : aile 4 en mode outil Raids – Roi du chrome (Roi du chrome Gallywix)
Rendez-vous donc dès le 26 février prochain sur WoW
pour commencer à farmer du Renom avec votre cartel favori et faire enfin plus ample connaissance avec les Gobelins.
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