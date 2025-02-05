WoW : Les récompenses de Renom des cartels de Terremine se dévoilent, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 février 2025 à 13h50
Les récompenses de Renom des cartels de Terremine à venir sur WoW The War Within ont été présentées par Blizzard en février 2025.
WoW : Les récompenses de Renom des cartels de Terremine se dévoilent, les détails
Un aperçu officiel des cartels de Terremine à venir avec la mise à jour 11.1 de WoW The War Within a été partagé par Blizzard au début du mois de février 2025.

Blizzard présente les cartels de Terremine et les récompenses de Renom

Depuis la diffusion du Warcraft direct célébrant les 30 ans de l'univers en novembre 2024, la communauté de WoW attend avec impatience la sortie de la prochaine mise à jour majeure de The War Within, le patch 11.1. En effet, ce dernier marquera l'ouverture de la capitale des Gobelins, Terremine, en plus de proposer un nouveau raid, des gouffres inédits et une rotation différente des donjons. Alors que la mise à jour devrait être d'actualité d'ici fin février 2025 selon nos estimations, Blizzard a partagé officiellement des informations en lien avec les cartels de Terremine.

chef-cartel-terremine
La capitale sera dominée par 4 cartels gobelins (bien qu'un cinquième secret existera également plus tard), et permettra aux joueurs de rencontrer de nouveaux personnages pour les aider à contrecarrer les plans sinistres de Xal'atath et Gallywix. Il vous faudra alors soutenir au choix l'un de ces 4 cartels, ce qui modifiera votre expérience à Terremine chaque semaine :
  • Baille-Fonds : dirigé par Monte Gazleu, ce cartel recrute les meilleurs esprits de la nation gobeline, qu'il s'agisse de génies en explosifs ou des inventions les plus brillantes. Leur base est située aux appartements Baille-Fonds, près du dôme de la Démolition.
  • Gentepression : sous la direction de Marin Brouillecaboche, ce cartel, le plus ancien et le plus grand de Terremine, se centre principalement sur l'alchimie de pointe. Vous les trouverez dans la Cuverie.
  • Flots noirs : mené par le baron Revilgaz, ce cartel récent excelle dans le monde du transport maritime et des croisières de luxe. Ils opèrent depuis la marina des Flots noirs.
  • KapitalRisk : connue pour ses méthodes d'acquisition de ressources, la KapitalRisk agit depuis la Pile. Grimla Pétimanche gère ses activités en l'absence d'une Gobeline ou d'un Gobelin de talent.
terremine-apercu
En améliorant votre Renom, vous obtiendrez diverses récompenses comme des montures, un titre, des pierres de vaillance ou encore des écus et recettes. Cela vous autorisera aussi à accèder à des options de personnalisation pour votre véhicule V.R.O.U.M. Blizzard a détaillé les récompenses à débloquer à chaque niveau de Renom dans un tableau que vous trouverez ci-dessous :

Renom Nom Description Récompenses
1 Chose promise, chose due Vous avez commencé à gagner du renom auprès des cartels de Terremine. Renom auprès des cartels de Terremine débloqué
2 Service d'expédition Vous avez obtenu le droit d'expédier des marchandises dans tout Terremine. Service d'expédition débloqué
3 D.E.B.R.I.S. de récup' I Vous avez appris à déterrer des débris dans les tas de ferraille. Vive l'inventivité gobeline ! D.E.B.R.I.S. débloqué
4 Ce qui n'est que rebut pour certains… Vous avez débloqué la capacité de trouver des trésors dans les tas de déchets. Trésors de rebut débloqués
4 Brillance polie I Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de cristaux de résonance. Cristaux de résonance
5 Recettes de métier Vous pouvez acheter différentes recettes de métier auprès de Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine. Recettes de métier
5 Le temps, c'est de l'argent I Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de pierres de vaillance. Pierres de vaillance 
6 Écus abîmés de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus abîmés de Terremine. Écus abîmés
6 Chasse au gros gibier Vous avez appris à localiser certaines des cibles les plus notoires de Terremine. Chasse rare complexe débloquée
7 Marche imparable Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une pièce d'armure de pieds de vétéran I (niveau d'objet 623). Pièce d'armure de pieds de vétéran
7 D.E.B.R.I.S. de récup' II La rapidité de votre pelle dans les tas de ferraille augmente, et vous pouvez acheter du Kaja'Cola X-trême dans les glacières Kaja afin d'obtenir d'autres avantages dans les tas de ferraille. Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée
8 Brillance polie II Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de cristaux de résonance. Cristaux de résonance 
8 Marchandage expert Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à marchander plus efficacement avec vos contacts et augmenter vos chances de récompenses de 50 % Amélioration du Service d'expédition
9 Écus abîmés de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus abîmés de Terremine. Écus abîmés
9 Clé de coffret réparée Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une clé de coffret réparée. Clé de coffret réparée
10 Tabard de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un tabard montrant votre dévouement à la cause des cartels de Terremine. Tabard des cartels de Terremine
11 D.E.B.R.I.S. de récup' II Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à localiser des trucs recouverts de bouillie lorsque vous aidez D.E.B.R.I.S. Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée
12 Écus gravés de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine. Écus gravés
12 Virtuose de la négociation Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à réduire encore davantage les coûts, garantissant ainsi une récompense supplémentaire lorsque vous vous ravitaillez pendant votre Service d'expédition. Amélioration du Service d'expédition
13 ...est un trésor pour d'autres Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à fouiller les détritus et à y trouver de précieux matériaux. Déchétarisme débloqué
13 Enregistrement auprès du C.H.E.T.T. Parlez à C.H.E.T.T. à l'hôtel Incontinental à Terremine pour recevoir une liste C.H.E.T.T. pleine d'activités à accomplir en échange de récompenses. Liste C.H.E.T.T. débloquée
14 Collection de Kaja'Cola Vous avez maintenant une occasion rare de trouver des bouteilles de Kaja'Cola vintage lorsque vous aidez D.E.B.R.I.S. Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée
14 Succès à portée de main Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une paire de gants de champion I (niveau d'objet 636). Gants de champion
15 Un sujet sérieux Vous pouvez acheter une monture terrestre de hyène auprès de Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine. Monture de hyène disponible à l'achat
15 Écus gravés disponibles Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine. Écus gravés
16 Livres de connaissance de métiers Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter des livres de connaissances qui améliorent vos spécialisations de métier de 10 points. Livres de connaissances de métier à usage unique disponibles à l'achat
16 D.E.B.R.I.S. de récup' III Vous pouvez acheter une méga-cannette de Kaja'Cola X-trême et un multipack de Kaja'Cola afin d'obtenir de meilleurs avantages pour vous et quiconque vous entoure dans les tas de ferraille. Amélioration de D.E.B.R.I.S.
17 Le temps, c'est de l'argent III Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un trésor de pierres de vaillance. Pierres de vaillance
17 Uniforme de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter des pièces d'armure cosmétiques. Vêtements cosmétiques
18 Écus gravés de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine Écus gravés
18 Volez haut... ou pas Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une cape cosmétique à propulseur. Avertissement : votre sécurité n'est pas garantie. Cape cosmétique à propulseur
19 Inventivité gobeline Parlez à Smaks Rasesurface à l'Hôtel Incontinental de Terremine pour acheter un nouveau moteur pour votre G-99 Ventraterre. Pièce de G-99 Ventraterre
19 Ca va fuser Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une fusée surdimensionnée à utiliser comme monture dynamique. Volez à vos risques et périls. Monture fusée
20 Décharge de responsabilité en cas de perte de membre ou de vie Vous pouvez porter le titre « l'explosif » ou « l'explosive » en hommage à votre soutien aux cartels de Terremine. Titre débloqué
20 Écu runique enchanté de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un écu runique enchanté de Terremine. Cet écu peut être utilisé pour la fabrication d'équipements haut de gamme par différents métiers. Écu runique enchanté

Terremine sera accessible avec le patch 11.1 de WoW The War Within, il vous reste donc quelques semaine pour bien vous préparer à cette sortie, qui vous permettra d'ailleurs de profiter d'un avant-goût de la fonctionnalité Housing.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5

Une monture qui va faire de l'ombre au célèbre Brutosaure de BFA sera disponible avec le patch 12.1.5 de WoW Midnight à Harandar, mais il faudra payer plusieurs millions pour en bénéficier.
WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux

La terrible Ula'tek est tombée le 3 septembre 2026 : Liquid signe son un nouveau World first dans le raid de l'abîme Venimeux de la saison 2 de WoW Midnight.
WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight
World of Warcraft 03 septembre 2026

WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight

Un aperçu officiel des nouveautés à venir avec la mise à jour 12.1.5 de WoW Midnight a été partagé par Blizzard en septembre 2026.

commentaire (0)