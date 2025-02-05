WoW : Les récompenses de Renom des cartels de Terremine se dévoilent, les détails

Renom Nom Description Récompenses

1 Chose promise, chose due Vous avez commencé à gagner du renom auprès des cartels de Terremine. Renom auprès des cartels de Terremine débloqué

2 Service d'expédition Vous avez obtenu le droit d'expédier des marchandises dans tout Terremine. Service d'expédition débloqué

3 D.E.B.R.I.S. de récup' I Vous avez appris à déterrer des débris dans les tas de ferraille. Vive l'inventivité gobeline ! D.E.B.R.I.S. débloqué

4 Ce qui n'est que rebut pour certains… Vous avez débloqué la capacité de trouver des trésors dans les tas de déchets. Trésors de rebut débloqués

4 Brillance polie I Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de cristaux de résonance. Cristaux de résonance

5 Recettes de métier Vous pouvez acheter différentes recettes de métier auprès de Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine. Recettes de métier

5 Le temps, c'est de l'argent I Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de pierres de vaillance. Pierres de vaillance

6 Écus abîmés de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus abîmés de Terremine. Écus abîmés

6 Chasse au gros gibier Vous avez appris à localiser certaines des cibles les plus notoires de Terremine. Chasse rare complexe débloquée

7 Marche imparable Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une pièce d'armure de pieds de vétéran I (niveau d'objet 623). Pièce d'armure de pieds de vétéran

7 D.E.B.R.I.S. de récup' II La rapidité de votre pelle dans les tas de ferraille augmente, et vous pouvez acheter du Kaja'Cola X-trême dans les glacières Kaja afin d'obtenir d'autres avantages dans les tas de ferraille. Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée

8 Brillance polie II Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de cristaux de résonance. Cristaux de résonance

8 Marchandage expert Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à marchander plus efficacement avec vos contacts et augmenter vos chances de récompenses de 50 % Amélioration du Service d'expédition

9 Écus abîmés de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus abîmés de Terremine. Écus abîmés

9 Clé de coffret réparée Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une clé de coffret réparée. Clé de coffret réparée

10 Tabard de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un tabard montrant votre dévouement à la cause des cartels de Terremine. Tabard des cartels de Terremine

11 D.E.B.R.I.S. de récup' II Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à localiser des trucs recouverts de bouillie lorsque vous aidez D.E.B.R.I.S. Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée

12 Écus gravés de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine. Écus gravés

12 Virtuose de la négociation Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à réduire encore davantage les coûts, garantissant ainsi une récompense supplémentaire lorsque vous vous ravitaillez pendant votre Service d'expédition. Amélioration du Service d'expédition

13 ...est un trésor pour d'autres Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à fouiller les détritus et à y trouver de précieux matériaux. Déchétarisme débloqué

13 Enregistrement auprès du C.H.E.T.T. Parlez à C.H.E.T.T. à l'hôtel Incontinental à Terremine pour recevoir une liste C.H.E.T.T. pleine d'activités à accomplir en échange de récompenses. Liste C.H.E.T.T. débloquée

14 Collection de Kaja'Cola Vous avez maintenant une occasion rare de trouver des bouteilles de Kaja'Cola vintage lorsque vous aidez D.E.B.R.I.S. Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée

14 Succès à portée de main Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une paire de gants de champion I (niveau d'objet 636). Gants de champion

15 Un sujet sérieux Vous pouvez acheter une monture terrestre de hyène auprès de Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine. Monture de hyène disponible à l'achat

15 Écus gravés disponibles Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine. Écus gravés

16 Livres de connaissance de métiers Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter des livres de connaissances qui améliorent vos spécialisations de métier de 10 points. Livres de connaissances de métier à usage unique disponibles à l'achat

16 D.E.B.R.I.S. de récup' III Vous pouvez acheter une méga-cannette de Kaja'Cola X-trême et un multipack de Kaja'Cola afin d'obtenir de meilleurs avantages pour vous et quiconque vous entoure dans les tas de ferraille. Amélioration de D.E.B.R.I.S.

17 Le temps, c'est de l'argent III Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un trésor de pierres de vaillance. Pierres de vaillance

17 Uniforme de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter des pièces d'armure cosmétiques. Vêtements cosmétiques

18 Écus gravés de Terremine Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine Écus gravés

18 Volez haut... ou pas Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une cape cosmétique à propulseur. Avertissement : votre sécurité n'est pas garantie. Cape cosmétique à propulseur

19 Inventivité gobeline Parlez à Smaks Rasesurface à l'Hôtel Incontinental de Terremine pour acheter un nouveau moteur pour votre G-99 Ventraterre. Pièce de G-99 Ventraterre

19 Ca va fuser Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une fusée surdimensionnée à utiliser comme monture dynamique. Volez à vos risques et périls. Monture fusée

20 Décharge de responsabilité en cas de perte de membre ou de vie Vous pouvez porter le titre « l'explosif » ou « l'explosive » en hommage à votre soutien aux cartels de Terremine. Titre débloqué