WoW : Les récompenses de Renom des cartels de Terremine se dévoilent, les détails

|Renom
|Nom
|Description
|Récompenses
|1
|Chose promise, chose due
|Vous avez commencé à gagner du renom auprès des cartels de Terremine.
|Renom auprès des cartels de Terremine débloqué
|2
|Service d'expédition
|Vous avez obtenu le droit d'expédier des marchandises dans tout Terremine.
|Service d'expédition débloqué
|3
|D.E.B.R.I.S. de récup' I
|Vous avez appris à déterrer des débris dans les tas de ferraille. Vive l'inventivité gobeline !
|D.E.B.R.I.S. débloqué
|4
|Ce qui n'est que rebut pour certains…
|Vous avez débloqué la capacité de trouver des trésors dans les tas de déchets.
|Trésors de rebut débloqués
|4
|Brillance polie I
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de cristaux de résonance.
|Cristaux de résonance
|5
|Recettes de métier
|Vous pouvez acheter différentes recettes de métier auprès de Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine.
|Recettes de métier
|5
|Le temps, c'est de l'argent I
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de pierres de vaillance.
|Pierres de vaillance
|6
|Écus abîmés de Terremine
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus abîmés de Terremine.
|Écus abîmés
|6
|Chasse au gros gibier
|Vous avez appris à localiser certaines des cibles les plus notoires de Terremine.
|Chasse rare complexe débloquée
|7
|Marche imparable
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une pièce d'armure de pieds de vétéran I (niveau d'objet 623).
|Pièce d'armure de pieds de vétéran
|7
|D.E.B.R.I.S. de récup' II
|La rapidité de votre pelle dans les tas de ferraille augmente, et vous pouvez acheter du Kaja'Cola X-trême dans les glacières Kaja afin d'obtenir d'autres avantages dans les tas de ferraille.
|Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée
|8
|Brillance polie II
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un lot de cristaux de résonance.
|Cristaux de résonance
|8
|Marchandage expert
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à marchander plus efficacement avec vos contacts et augmenter vos chances de récompenses de 50 %
|Amélioration du Service d'expédition
|9
|Écus abîmés de Terremine
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus abîmés de Terremine.
|Écus abîmés
|9
|Clé de coffret réparée
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une clé de coffret réparée.
|Clé de coffret réparée
|10
|Tabard de Terremine
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un tabard montrant votre dévouement à la cause des cartels de Terremine.
|Tabard des cartels de Terremine
|11
|D.E.B.R.I.S. de récup' II
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à localiser des trucs recouverts de bouillie lorsque vous aidez D.E.B.R.I.S.
|Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée
|12
|Écus gravés de Terremine
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine.
|Écus gravés
|12
|Virtuose de la négociation
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à réduire encore davantage les coûts, garantissant ainsi une récompense supplémentaire lorsque vous vous ravitaillez pendant votre Service d'expédition.
|Amélioration du Service d'expédition
|13
|...est un trésor pour d'autres
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour apprendre à fouiller les détritus et à y trouver de précieux matériaux.
|Déchétarisme débloqué
|13
|Enregistrement auprès du C.H.E.T.T.
|Parlez à C.H.E.T.T. à l'hôtel Incontinental à Terremine pour recevoir une liste C.H.E.T.T. pleine d'activités à accomplir en échange de récompenses.
|Liste C.H.E.T.T. débloquée
|14
|Collection de Kaja'Cola
|Vous avez maintenant une occasion rare de trouver des bouteilles de Kaja'Cola vintage lorsque vous aidez D.E.B.R.I.S.
|Amélioration de D.E.B.R.I.S. débloquée
|14
|Succès à portée de main
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une paire de gants de champion I (niveau d'objet 636).
|Gants de champion
|15
|Un sujet sérieux
|Vous pouvez acheter une monture terrestre de hyène auprès de Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine.
|Monture de hyène disponible à l'achat
|15
|Écus gravés disponibles
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine.
|Écus gravés
|16
|Livres de connaissance de métiers
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter des livres de connaissances qui améliorent vos spécialisations de métier de 10 points.
|Livres de connaissances de métier à usage unique disponibles à l'achat
|16
|D.E.B.R.I.S. de récup' III
|Vous pouvez acheter une méga-cannette de Kaja'Cola X-trême et un multipack de Kaja'Cola afin d'obtenir de meilleurs avantages pour vous et quiconque vous entoure dans les tas de ferraille.
|Amélioration de D.E.B.R.I.S.
|17
|Le temps, c'est de l'argent III
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un trésor de pierres de vaillance.
|Pierres de vaillance
|17
|Uniforme de Terremine
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter des pièces d'armure cosmétiques.
|Vêtements cosmétiques
|18
|Écus gravés de Terremine
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir une bourse remplie d'écus gravés de Terremine
|Écus gravés
|18
|Volez haut... ou pas
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une cape cosmétique à propulseur. Avertissement : votre sécurité n'est pas garantie.
|Cape cosmétique à propulseur
|19
|Inventivité gobeline
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'Hôtel Incontinental de Terremine pour acheter un nouveau moteur pour votre G-99 Ventraterre.
|Pièce de G-99 Ventraterre
|19
|Ca va fuser
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour acheter une fusée surdimensionnée à utiliser comme monture dynamique. Volez à vos risques et périls.
|Monture fusée
|20
|Décharge de responsabilité en cas de perte de membre ou de vie
|Vous pouvez porter le titre « l'explosif » ou « l'explosive » en hommage à votre soutien aux cartels de Terremine.
|Titre débloqué
|20
|Écu runique enchanté de Terremine
|Parlez à Smaks Rasesurface à l'hôtel Incontinental de Terremine pour recevoir un écu runique enchanté de Terremine. Cet écu peut être utilisé pour la fabrication d'équipements haut de gamme par différents métiers.
|Écu runique enchanté
commentaire (0)