WoW : L'ura surprend tout le monde avec une phase secrète

La communauté s'est exprimée à propos de cette surprise, et salue avec ferveur le travail du développeur concernant la Marche sur Quel'Danas.L'ura incarne le défi que beaucoup attendaient, et ajoute le piment dont manquaient les raids de la saison 1 de. Il faudra sans aucun doute des semaines de progression aux guildes standards pour venir à bout du Glas de minuit, de quoi se maintenir très occupé jusqu'à la sortie du raid de la mi-saison, Sporefall.