WoW : L'ura surprend tout le monde avec une phase secrète

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 avril 2026 à 10h51
Le dernier boss de la saison 1 de WoW Midnight, L'ura le Glas de minuit, réserve une surprise de taille aux joueurs en mode mythique.
WoW : L'ura surprend tout le monde avec une phase secrète
Alors que la course à la première place du mode mythique du raid de la Flèche du Vide s'est terminée un peu trop rapidement sur WoW Midnight, la Marche sur Quel'Danas réserve un défi bien plus corsé aux joueurs. L'ura, le Glas de minuit, n'est toujours pas tombé après plusieurs jours de compétition, et pour cause, Blizzard a surpris tout le monde avec une phase secrète.

La phase secrète de L'ura pimente la course à la première place

Belo'ren, le premier boss de la Marche sur Quel'Danas, a donné plus de fil à retordre aux guildes professionnelles que l'entièreté de la Flèche du Vide, mais le fils d'Alar est loin d'être un adversaire aussi redoutable que L'ura. À l'heure actuelle, soit 6 jours après l'ouverture de l'instance, ce boss ultime de la saison 1 de WoW Midnight résiste toujours, et ce n'est pas par hasard.

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Plusieurs tentatives ont permis aux membres de "Liquid" et de "Echo" d'atteindre ce qui semblait être la phase finale, suivies de wipes alors qu'il ne restait qu'un infime pourcentage de vie au boss. Le 5 avril, "Liquid" paraissait sur le point de remporter une nouvelle victoire après des centaines d'essais, L'ura étant descendu à 0 % de points de vie.  Malheureusement pour eux, Blizzard avait prévu une surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas : une phase secrète.

Le boss s'est alors réintégré via Réintégration, rassemblant ses deux moitiés en une même entité présentant 1 milliard de points de vie. La salle se plongea dans l'obscurité, et L'ura commença à faire appel à de nouvelles mécaniques, qu'il faudra maîtriser pour prétendre au titre. Les réactions des concernés ont été marquées par une grande intensité, comme vous pouvez le voir à travers la vidéo postée sur Twitch.

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La communauté s'est exprimée à propos de cette surprise, et salue avec ferveur le travail du développeur concernant la Marche sur Quel'Danas. 

Liquid hits the secret Mythic phase when boss hit 0 hp
by u/MrPMS in wow

L'ura incarne le défi que beaucoup attendaient, et ajoute le piment dont manquaient les raids de la saison 1 de WoW Midnight. Il faudra sans aucun doute des semaines de progression aux guildes standards pour venir à bout du Glas de minuit, de quoi se maintenir très occupé jusqu'à la sortie du raid de la mi-saison, Sporefall.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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